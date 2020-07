Eurofins Scientific : publie une méthode de détection précoce des propagateurs asymptomatiques du virus SRAS-CoV-2, qui ne nécessite pas de test clinique PCR sur l'homme

Nouvelles réglementaires :

Eurofins (Paris:ERF) :

Bien que les employés présentant des symptômes de COVID-19 soient actuellement découragés d'aller travailler, d'importantes épidémies de COVID-19 continuent de se produire sur le lieu de travail. La propagation du virus par des personnes asymptomatiques infectées par le SRAS-CoV-2 a été signalée comme étant une cause importante des foyers de contamination. Pourtant, à part le test PCR effectué chaque jour sur chaque employé à l'aide d'un frottis nasal ou nasopharyngé invasif, il existe peu d'options pour détecter les propagateurs de virus asymptomatiques qui peuvent contaminer d'autres employés ou des visiteurs.

A la suite d'une étude approfondie (1) portant sur plus de 6 300 tests PCR réalisés dans neuf bureaux et sites industriels en Europe et en Amérique du Nord, Eurofins a démontré que ses tests COVID-19 SentinelTM RT-PCR Eurofins pour les surfaces environnementales peuvent contribuer à la détection des virus asymptomatiques.

Eurofins lance aujourd'hui le COVID-19 SentinelTM dans le monde entier dans le cadre de son programme SAFER@WORK™. Grâce à une gamme complète de solutions d'analyse, notamment l'analyse des eaux usées, des surfaces en milieu de travail et des masques usagés, Eurofins COVID-19 Sentinel™ permet d'alerter rapidement sur la présence du SRAS-CoV-2 sur un site donné (par exemple une ville, des usines, des établissements scolaires, des sites gouvernementaux et de services publics, des maisons de retraite), avant que le virus ne se propage trop largement. Si des résultats positifs sont constatés, les employés présents dans les locaux testés peuvent être isolés et il leur est conseillé de se faire tester par RT-PCR clinique.

En réponse à la pandémie de COVID-19, les gouvernements et les employeurs ont déployé un ensemble de mesures pour contrôler la propagation du virus du SRAS-CoV-2 sur les lieux de travail, y compris des tests réguliers chez les employés. En raison des obstacles aux tests personnels, tels que désagréments, dépenses et caractère invasif, les entreprises, le secteur de l'éducation, le secteur public et les organismes gouvernementaux recherchent des moyens non invasifs et rentables de détection précoce des épidémies.

C'est pourquoi Eurofins a développé le programme COVID-19 SentinelTM, qui est abordable, facile à organiser et non invasif. Il permet aux gouvernements et aux entreprises de détecter précocement la présence de porteurs de virus asymptomatiques et présymptomatiques, parfois avant que quiconque ne soit conscient du problème, et d'évaluer l'efficacité des plans de gestion COVID-19 sur le lieu de travail.

(1) La surveillance environnementale sentinelle des coronavirus peut contribuer à la détection de propagateurs asymptomatiques du virus du SRAS-CoV-2 et peut vérifier l'efficacité des contrôles COVID-19 sur le lieu de travail https://medrxiv.org/cgi/content/short/2020.06.24.20131185v1

La version intégrale du communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2020-07-01_2/

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.eurofins.com

À propos d'Eurofins, le leader mondial de la bioanalyse

Avec un effectif de plus de 47 000 personnes travaillant dans un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille riche de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200702005230/fr/