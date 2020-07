Eurofins Scientific : publie une méthode de détection précoce des propagateurs asymptomatiques du virus SARS-CoV-2 qui ne nécessite pas de test clinique PCR sur l'homme

Bien que les employés présentant des symptômes de COVID-19 soient actuellement découragés d'aller travailler, d'importantes épidémies de COVID-19 continuent de se produire sur le lieu de travail. La propagation du virus par des personnes asymptomatiques infectées par le SARS-CoV-2 a été signalée comme étant une cause importante des foyers de contamination. Pourtant, à part les tests PCR effectués chaque jour sur chaque employé à l'aide d'un frottis nasal ou nasopharyngé invasif, il existe peu d'options pour détecter les propagateurs de virus asymptomatiques qui pourraient contaminer d'autres employés ou des visiteurs.

A la suite d'une étude approfondie1 portant sur plus de 6 300 tests PCR réalisés dans neuf bureaux et sites industriels en Europe et en Amérique du Nord, Eurofins a démontré que ses tests Eurofins COVID-19 SentinelTM RT-PCR pour les surfaces environnementales peuvent contribuer à la détection des propagateurs de virus asymptomatiques.

Eurofins lance aujourd'hui l'offre Eurofins COVID-19 SentinelTM dans le monde entier dans le cadre de son programme SAFER@WORK™. Grâce à une gamme complète de solutions d'analyse, notamment l'analyse des eaux usées, des surfaces en milieu de travail et des masques usagés, Eurofins COVID-19 Sentinel™ permet d'alerter rapidement sur la présence du virus SARS-CoV-2 sur un site donné (par exemple une ville, des usines, des établissements scolaires, des sites gouvernementaux et de services publics, des maisons de retraite), avant que le virus ne se propage trop largement. Si des résultats positifs sont constatés, les employés présents dans les locaux testés peuvent être isolés et il peut leur être conseillé de faire un test clinique RT-PCR.

En réponse à la pandémie de COVID-19, les gouvernements et les employeurs ont déployé un ensemble de mesures pour contrôler la propagation du virus SARS-CoV-2 sur les lieux de travail et dans les lieux publics, telles que la désinfection fréquente, l'éloignement social, le télétravail, ainsi que dans certains contextes des tests réguliers des employés. Avec la compréhension croissante de la propagation potentielle du virus par le biais de porteurs pré- et asymptomatiques, et en raison des obstacles inhérents aux tests sur les personnes comme le désagrément causé, leur coût et leur caractère invasif, les entreprises, le secteur de l'éducation, le secteur public et les organismes gouvernementaux recherchent des moyens non invasifs et économiques de détection précoce d'une épidémie potentielle.

C'est pourquoi Eurofins a développé le programme Eurofins COVID-19 SentinelTM, qui est abordable, facile à organiser et non invasif. Il permet aux gouvernements et aux entreprises de détecter précocement la présence de porteurs de virus asymptomatiques et présymptomatiques, parfois avant que quiconque ne soit conscient du problème, et d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention du risque COVID-19 sur les lieux de travail.

Le programme Eurofins SentinelTM s'appuie sur deux principales solutions d'analyse : l'analyse des eaux usées et l'analyse des surfaces environnementales.

L'analyse des eaux usées Eurofins COVID-19 SentinelTM peut être utilisée comme indicateur avancé de l'infection dans une communauté ou sur un lieu de travail, à un stade très précoce. Si cette approche est utilisée pour des entreprises ou des sites individuels, une surveillance fréquente des eaux usées fournit une indication précoce de l'apparition de l'épidémie sur un site. Eurofins a développé une méthode optimisée et à haute sensibilité d'analyse des eaux usées.

L'analyse des surfaces environnementales Eurofins COVID-19 SentinelTM permet aux employeurs de détecter la présence du virus SARS-CoV-2 sur le lieu de travail et d'évaluer l'efficacité des mesures de prévention. Grâce à une étude menée par Eurofins sur une période de deux semaines dans neuf lieux de travail à travers le monde1, il a été démontré que les sites avec des surfaces contaminées par COVID-19 étaient dix fois plus susceptibles d'avoir des employés cliniquement positifs que les sites où il n'y avait pas ou très peu de surfaces contaminées. Les deux catégories a) employés (841 tests) et b) surfaces environnementales de points de contact à haute fréquence (5500 tests) ont été testées en parallèle pour le SARS-CoV-2 en utilisant les méthodes Eurofins SentinelTM RT-PCR.

Dans le cadre d'Eurofins SAFER@WORK™, le programme Eurofins COVID-19 SentinelTM peut être organisé avec un minimum de perturbations, est non invasif et constitue un moyen économique de surveiller toute résurgence de la pandémie de COVID-19. Les experts d'Eurofins peuvent également aider les institutions publiques et privées à développer un programme de surveillance sur mesure et à analyser les résultats avec des systèmes de suivi efficaces de cartographie des risques. En cas de résurgence de l'épidémie de COVID-19, les utilisateurs du programme Eurofins COVID-19 SentinelTM peuvent avoir accès à la gamme complète de solutions d'Eurofins, y compris un large éventail de tests cliniques (PCR et anticorps) ainsi que des services d'audit / d'inspection fournis par Eurofins Assurance et Inspection.

1. La surveillance environnementale sentinelle des coronavirus peut contribuer à la détection precoce de propagateurs asymptomatiques du virus SARS-CoV-2 et peut vérifier l'efficacité des contrôles COVID-19 sur le lieu de travail https://medrxiv.org/cgi/content/short/2020.06.24.20131185v1