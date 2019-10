Eurofins Scientific : réagit aux accusations du hedge fund ShadowFall et remonte en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins progresse de 2,1% à 434,8 euros vendredi à mi-séance, regagnant un peu du terrain perdu au cours des deux derniers jours. Le groupe a profité jeudi, tard dans la soirée, de l'annonce de la finalisation du refinancement de 300 millions d'euros de dette hybride pour réagir dans un communiqué aux critiques portées par le fonds spéculatif ShadowFall dans un long rapport publié le 16 octobre.

Eurofins observe que ce rapport "a été publié sans que l'auteur n'ait vérifié auprès du groupe l'exactitude ou la pertinence de toutes ses hypothèses [...] ce qui aurait permis d'éviter de diffuser des informations inexactes, non pertinentes ou trompeuses et de déformer ou diffamer une société et sa direction".

Le hedge fund, qui détient une position vendeuse sur l'action Eurofins, reproche entre autres au groupe la complexité de sa structure, des transferts de fonds douteux, des incohérences comptables dans certaines filiales, des écarts dans les montants de certaines transactions intra groupe et des conflits d'intérêts. De plus, ShadowFall a évoqué un groupe "de plus en plus désespéré et endetté" et se dirigeant "sans doute vers une crise de liquidité".

En réponse, Eurofins a rappelé jeudi soir toujours disposer, comme au 30 juin, "de plus de 500 millions d'euros de lignes de crédit bancaire non tirées et disponibles dont la durée résiduelle moyenne est supérieure à trois ans".

"Bien que ces instruments et ces tirages sur lignes de crédit soient par nature à court terme, ils sont garantis par des facilités bancaires à moyen terme", a ajouté le groupe, soulignant qu'une "fermeture du marché des billets de trésorerie pour une raison inattendue" ne créerait pas de problème.

"Aucun covenant financier n'est inclus dans les lignes de crédit renouvelables bilatérales d'Eurofins", a aussi rappelé l'entreprise, ajoutant que "ces lignes sont régulièrement renouvelées pour des durées de trois à cinq ans par leurs prêteurs".

Par ailleurs, garantissant "bien entendu la fiabilité des comptes consolidés du groupe", Eurofins est disposé à revenir "le cas échéant, sur les déclarations spécifiques inexactes, incomplètes, non pertinentes ou trompeuses" figurant dans le rapport de ShadowFall.

En attendant, le groupe "a alerté les autorités boursières" de la publication de ce rapport "qui pourrait constituer une tentative de manipulation du cours de l'action Eurofins". L'entreprise indique également avoir communiqué le rapport de ShadowFall à PricewaterhouseCoopers, son précédent auditeur ainsi qu'au nouveau, Deloitte Audit, car "certaines déclarations ou insinuations de cette publication pourraient injustement" jeter le doute sur la qualité de leur travail.

De plus, Eurofins "invite les parties qui estiment avoir été lésées par cette publication trompeuse du 16 octobre et par d'autres activités connexes à prendre contact avec son service Relations Investisseurs". Le groupe se propose d'évaluer, avec ses conseillers, "comment les aider et saisir les autorités compétentes en vue d'obtenir réparation".

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

