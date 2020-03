Eurofins Scientific : relève sa prévision d'Ebitda 2020 après avoir atteint ses objectifs en 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins a relevé mercredi son objectif d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté pour cette année après avoir atteint ses objectifs financiers au cours de l'exercice 2019, hors impact non récurrent de la cyberattaque subie il y a neuf mois.

Pour 2020, le laboratoire a indiqué tabler désormais sur un Ebitda de 1,1 milliard d'euros, contre 1 milliard d'euros visé jusqu'à présent. Le groupe a confirmé prévoir 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 100 millions d'euros provenant d'acquisitions et une croissance organique de 5%. L'entreprise vise par ailleurs un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) de 500 millions d'euros.

Eurofins a aussi dévoilé ses objectifs pour 2021, tablant sur un chiffre d'affaires de 5,45 milliards d'euros, un Ebitda de 1,25 milliard d'euros et un free cash-flow de 600 millions d'euros.

Début juin 2019, le groupe spécialiste de l'analyse des aliments, des produits pharmaceutiques, des analyses environnementales et de laboratoire a été victime d'un rançongiciel ("ransomware") qui a perturbé certains de ses systèmes informatiques au Royaume-Uni. Selon les dernières estimations de l'entreprise, l'impact de cette cyberattaque s'est élevé à 69 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 75 millions d'euros sur l'Ebitda.

L'an passé, le résultat net d'Eurofins s'est établi à 195,2 millions d'euros, contre 223,9 millions d'euros en 2018. Sur une base ajustée, qui exclut certains éléments non récurrents ou inhabituels, le bénéfice a atteint 359,4 millions d'euros, contre 355,8 millions d'euros en 2018.

L'Ebitda, une mesure du résultat opérationnel avant intérêts, impôts et amortissements, s'est élevé à 833 millions d'euros, contre 651,4 millions d'euros un an plus tôt, faisant ressortir un taux de marge de 18,3%, en hausse de 110 points de base. Sur une base ajustée, l'Ebitda a atteint 930,7 millions d'euros en 2019, à comparer à 719,8 millions d'euros en 2018. La marge d'Ebitda ajusté de 2019 s'établit ainsi à 20,4%, en hausse de 140 points de base.

Le chiffre d'affaires du dernier exercice a atteint 4,56 milliards d'euros, en progression de 20,7%. La croissance organique n'a pas pu être calculée, "en raison du manque de comparabilité entre les revenus de juin 2018 et de juin 2019 suite à la cyber-attaque", a indiqué le groupe.

Une fois les comptes 2019 retraités de l'impact de la cyberattaque, Eurofins a atteint ses objectifs 2019 d'un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et d'un Ebitda ajusté de 850 millions d'euros.

Selon le consensus réalisé par Factset pour 2019, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 4,53 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 868 millions d'euros.

Eurofins a généré l'an passé un flux de trésorerie disponible de 258 millions d'euros, en hausse de 41,4% par rapport au free cash-flow de 182,5 millions d'euros de 2018.

La dette nette du groupe a augmenté à 3,24 milliards d'euros en 2019, contre 2,65 milliards d'euros en 2018. L'endettement net hors impact de l'application des normes comptables IFRS 16 s'est établi à 2,72 milliards d'euros. En conséquence, le levier financier d'Eurofins, soit la dette nette de 2,72 milliards d'euros hors impact IFRS 16 divisée par l'Ebitda ajusté, a diminué à 3,08 fois à fin décembre 2019 contre 3,61 fois à fin juin 2019. Elle se situe ainsi sous la limite de 3,5 fois l'Ebitda ajusté que le groupe s'est fixée.

L'entreprise compte proposer lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 3,45 euros par action au titre de l'exercice 2019, en progression de 20% par rapport à 2018.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed :

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

