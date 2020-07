Eurofins Technologies : lance des dispositifs de test rapide au point de soins qui identifient l'exposition au COVID-19 en seulement 10 minutes

Eurofins Technologies (Paris:ERF) annonce le lancement de dispositifs de dépistage rapide au point de soins marqués CE-IVD pour identifier l'exposition passée d'une personne au COVID-19 (SARS-CoV-2) en seulement 10 minutes. Ces tests, basés sur la sérologie et réalisés par piqûre du doigt, détectent les anticorps du virus avec une sensibilité de 94,5 % dès les 19 jours suivant l'apparition des symptômes.

Les tests immunochromatographiques à double reconnaissance INgezim® COVID-19 CROM marqués CE-IVD déterminent la présence d'anticorps totaux (IgG, IgA et IgM) spécifiques au SRAS-CoV-2 dans un seul échantillon de sang, de sérum et de plasma en utilisant la nucléoprotéine (protéine N) comme antigène pour la détection des anticorps du virus. La protéine N est l'une des protéines les plus abondantes du virus à apparition précoce et est hautement immunogène, ce qui en fait un antigène candidat fiable pour le diagnostic du SRAS-CoV-2.

Avec l'augmentation continue des nouveaux cas de COVID-19 dans le monde, un dépistage rapide, très sensible et rentable au point de service est un élément essentiel des mesures de santé pour faire face à la pandémie. L'introduction de l'INgezim COVID-19 CROM est une démonstration de l'engagement d'Eurofins à soutenir les prestataires de soins de santé et les autorités nationales et étatiques dans leurs efforts continus pour atténuer la propagation et l'impact du virus.

Les kits marqués CE-IVD comprennent tout le matériel nécessaire pour effectuer le test de prélèvement au doigt. L'analyse peut être effectuée en dehors du laboratoire, ce qui représente un gain de temps et d'argent considérable par rapport à d'autres méthodes à forte intensité de main-d'œuvre et d'équipement. Les tests sont destinés à être utilisés par des professionnels de la santé, et non à des fins d'autodiagnostic.

La validation des essais a été déterminée avec un panel de plus de 400 échantillons de sérums bien caractérisés. Aucune réactivité croisée avec d'autres coronavirus respiratoires (229E, NL63, OC43 et HKU1) n'a été détectée et une spécificité de 99,3 % a été déterminée.

