Eurofins Technologies : lance des tests ELISA de détection des anticorps totaux (IgG, IgA et IgM) pour aider à identifier rapidement les personnes qui ont été exposées à SRAS-CoV-2 (COVID-19)

Eurofins Technologies (Paris : ERF) annonce le lancement d’un test ELISA de détection des anticorps totaux (IgG, IgA and IgM) sérologique pour le diagnostic indirect d’une exposition antérieure au COVID-19. Le développement du test est dirigé par Eurofins Ingenasa, qui fait partie d’Eurofins Technologies et participe au développement de tests de diagnostic depuis plus de 35 ans.

CE-IVD marked INgezim COVID 19 DR est une méthode immuno-enzymatique (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) de double reconnaissance capable de détecter semi-quantativement les anticorps totaux spécifiques à SRAS-CoV-2 (IgG, IgM et IgA) dans un seul échantillon de sérum ou plasma humain. Les tests utilisent la nucléoprotéine SRAS-CoV-2 (protéine N) en tant qu’antigène pour détecter les anticorps du SRAS-CoV-2. (SRAS : syndrome respiratoire aigu sévère) La protéine N est l’une des protéines du début précoce du virus les plus abondantes, tout en étant également hautement immunogène et, par conséquent, un bon antigène candidat pour le diagnostic de COVID-19.

La validation du test, avec un panel de 332 échantillons de sérums bien caractérisés, a confirmé une sensibilité analytique de 100 % à partir du 17e jour après le début des symptômes (85 % entre le 7e et le 16e jour) et une spécificité de 99,2 %. Aucune réactivité croisée avec d’autres coronavirus respiratoires (229E, NL63, OC43 et HKU1) n’a été détectée et aucun interférence n’a été trouvée pour les anticorps des virus respiratoires tels que le virus de la grippe ou le virus respiratoire syncytial (VRS).

Ces tests ELISA sont compatibles avec divers analyseurs ELISA de plateforme ouverte.

Les sociétés d’Eurofins Technologies NovaTec, VIROTECH et Gold Standard Diagnostics ont antérieurement lancé des tests sérologiques pour la détermination individuelle des anticorps IgG, IgM et IgA en avril 2020. L’annonce d’aujourd’hui complète l’offre du Groupe concernant les tests d’anticorps selon la méthode ELISA.

Pour de plus amples informations sur le test, rendez-vous sur la page Web d’Eurofins Technologies et https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2020-06-03/.

(À propos d’Eurofins – le leader mondial de la bioanalyse)

Eurofins est le leader mondial des tests pour les produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques et des services de CRO dans les sciences agroalimentaires. La société est également un chef de file mondial des essais et services laboratoires en génomique, découverte pharmacologique, criminalistique, sciences des matériaux de pointe, ainsi que des essais de diagnostics cliniques spécialisés et moléculaires.

Avec quelques 47 000 collaborateurs et un réseau de plus de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés Eurofins offrent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200603005944/fr/