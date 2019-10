Eurofins : couverture Medicare pour un test sanguin

11/10/2019 | 09:29

Le groupe de services de bioanalyse Eurofins Scientific annonce que sa filiale américaine Transplant Genomics Inc (TGI), s'est vue octroyée pour son TruGraf Blood Gene Expression Test, la couverture Medicare à partir du 25 novembre prochain.



'TruGraf est le premier test sanguin qui permet aux médecins de rassurer les patients avec une fonction rénale stable après transplantation de rein, que leur greffe ne comporte pas de rejet silencieux, sans besoin d'une biopsie de surveillance coûteuse et invasive', explique-t-il.



'Il a été estimé que plus de 60% des patients américains transplantés de reins sont couverts par Medicare, signifiant que la plupart de ces patients avec fonction rénale stable pourront bénéficier de tests TruGraf', poursuit TGI.



