Eurofins : croissance de 19% du profit net ajusté semestriel

06/08/2020 | 08:48

Eurofins Scientific publie pour les six premiers mois de 2020 un profit net ajusté en croissance de 19,2% à 187 millions d'euros et un EBITDA ajusté en progression de 18,9% à 493 millions, soit une marge améliorée de 210 points de base à 21,2%.



En dépit d'un manque de revenus de certains laboratoires lié aux confinements, le chiffre d'affaires du prestataire de services de bio-analyse a augmenté de 7,2% à 2,32 milliards d'euros, avec une croissance organique de 5,1%.



Malgré les incertitudes liées au contexte, la direction se dit confiante dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs 2020, dont une croissance organique de 5%, un chiffre d'affaires de cinq milliards d'euros et un EBITDA ajusté de 1,1 milliard.



