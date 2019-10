Eurofins : croissance de 22% du CA au 3e trimestre

28/10/2019 | 08:35

Eurofins Scientific affiche au titre du troisième trimestre 2019 un chiffre d'affaires de 1.167 millions d'euros, en croissance de 22,3% en données publiées et de 6,4% en organique (+7,3% hors Boston Heart Diagnostics).



Le prestataire de services de bio-analyse indique que ses équipes ont travaillé dur pour lui permettre de se remettre pleinement de la cyberattaque du 2 juin dernier, et ont encore renforcé ses systèmes informatiques.



'Nous restons pleinement confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs pour cette année et la suivante', affirme le CEO Gilles Martin, ajoutant que 'la phase d'investissement exceptionnelle commencée en 2016 sera largement complétée vers la fin 2020'.



