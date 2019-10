Eurofins : croissance organique de 6,4% au T3, l'impact de la cyberattaque confirmé

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Eurofins Scientific a enregistré une croissance organique de 6,4% de ses revenus au troisième trimestre, portée par l'ensemble des zones géographiques, même si la dynamique commerciale a été moins robuste au Royaume-Uni qu'ailleurs, la cyberattaque dont a été victime le laboratoire d'analyses continuant de brider l'activité outre-Manche. Hors impact de cette cyberattaque, Eurofins estime être en mesure d'atteindre les objectifs financiers fixés pour 2019 et 2020 qu'il n'avait pas rappelés lors de la publication de ses résultats du premier semestre au mois d'août.

Le groupe spécialiste de l'analyse des aliments, des produits pharmaceutiques, des analyses environnementales et de laboratoire a réalisé un chiffre d'affaires de 1,17 milliard d'euros au troisième trimestre, contre 954,6 millions d'euros à la même période de 2018, soit une accélération de 22,3%. En données organiques, la progression s'est établie à 6,4%.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 3,34 milliards d'euros, soit une hausse de 23,6% en données publiées. Le groupe est dans l'incapacité de déterminer le niveau de la croissance organique depuis janvier en raison d'une base de comparaison faussée suite à la cyberattaque subie cette année, à la fin du premier semestre.

Eurofins a été victime en juin d'un rançongiciel ("ransomware") qui a perturbé certains de ses systèmes informatiques. Le groupe a confirmé lundi que l'impact de cette cyberattaque était évalué à 62 millions d'euros au niveau du chiffre d'affaires et à 51,5 millions d'euros au niveau de l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de l'exercice en cours.

Le groupe n'avait pas confirmé fin août de précédents objectifs financiers fixés pour les exercices 2019 et 2020, indiquant anticiper des perspectives "solides" pour ces échéances. Lundi, dans une présentation aux analystes, Eurofins a rappelé anticiper, pour 2019, un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 850 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnelle diminué des investissements nets de 350 millions d'euros. Pour 2020, le laboratoire prévoit 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 milliard d'euros d'Ebitda ajusté.

Ces objectifs excluent toutefois les impacts liés à la cyberattaque qui a frappé le groupe en juin, a précisé Eurofins. Ils intègrent par ailleurs une croissance organique de 5% ainsi que de 200 millions d'euros de contribution au chiffre d'affaires des acquisitions consolidées par le groupe à la mi-2019 et la mi-2020.

Par ailleurs, l'entreprise n'a fait lundi aucun commentaire supplémentaire après les critiques portées par le fonds spéculatif ShadowFall dans un rapport publié mi-octobre. Le hedge fund, qui détient une position vendeuse sur l'action Eurofins, reprochait entre autres au groupe la complexité de sa structure et pointait des incohérences comptables ainsi qu'un risque de crise de liquidité.

Eurofins avait annoncé avoir alerté les autorités boursières de la publication de ce rapport "qui pourrait constituer une tentative de manipulation du cours de l'action Eurofins".

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

(François Berthon et Julien Marion ont contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire