Eurofins lance Eurofins SAFER@WORK™: une gamme complète de solutions de gestion des risques COVID-19 pour les entreprises

Eurofins (Paris:ERF) lance aujourd'hui Eurofins SAFER@WORK™ à l'échelle mondiale, une gamme de solutions intégrées de gestion des risques permettant aux entreprises d'assurer la sécurité du personnel et des clients durant la pandémie de COVID-19. Les solutions sont conçues pour détecter la présence du SARS-CoV-2 dans les meilleurs délais, et pour réduire les risques de contamination du personnel et des clients de manière pratique et rentable.

Les programmes Eurofins SAFER@WORK sont conçus et déployés par nos experts et consultants, et les tests sont effectués dans les laboratoires cliniques Eurofins agréés par le gouvernement, en conformité avec les réglementations locales. En combinant le test des surfaces et des eaux usées sur le lieu de travail, des tests cliniques, et des services adaptés de conseil, d'audit et de contrôle qualité, les programmes Eurofins SAFER@WORK permettent de se concentrer sur les essais cliniques chez l'humain, là où le risque de présence du virus est accru. De plus, ces programmes réduisent les coûts et déterminent l'affectation optimale des tests COVID-19.

Ces programmes comprennent les phases suivantes:

Utilisation du big data et des technologies IA, ainsi que des algorithmes spécifiques appliqués en temps réel aux données publiques et aux bases de données des résultats de tests anonymes d'Eurofins, afin de contribuer au ciblage des zones de test et à l'identification de la fréquence de test et des mesures de gestion des risques

Conception et vérification des protocoles d'échantillonnage et de tests COVID-19, et planification des mesures;

Détection de la présence potentielle du virus au sein des équipes sur site et d'une communauté donnée via l'analyse des eaux usées;

Détection du virus sur tous les types de surfaces du lieu de travail afin d'identifier rapidement les risques potentiels et de surveiller l'efficacité des protocoles de nettoyage;

Dépistage ad hoc des employés sous contrôle d'un médecin qualifié, en conformité avec les directives des autorités sanitaires nationales (tests ACP et/ou analyses sérologiques);

Éventail de solutions complémentaires, allant des services de contrôle qualité et de conseil jusqu'aux tests de produits ciblés, en passant par l'auto-évaluation et des outils d'apprentissage en ligne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: https://www.eurofins.com/safer-at-work/ et https://www.eurofins.com/media-centre/press-releases/2020-05-29/

À propos d'Eurofins – le chef de file mondial de la bioanalyse

Eurofins est le leader mondial des tests pour les produits alimentaires, environnementaux, pharmaceutiques et cosmétiques et des services de CRO dans les sciences agroalimentaires. La société est également un chef de file mondial des essais et services laboratoires en génomique, découverte pharmacologique, criminalistique, sciences des matériaux de pointe, ainsi que des essais de diagnostics cliniques spécialisés et moléculaires.

Avec quelques 47 000 collaborateurs et un réseau de 800 laboratoires répartis dans plus de 50 pays, les sociétés Eurofins offrent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes analytiques.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

