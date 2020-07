Eurofins : publie une méthode robuste pour analyser le SARS-CoV-2 dans des échantillons d'eaux usées, fournissant ainsi un avertissement précoce de flambée potentielle de COVID-19 dans un site donné

Une étude réalisée par des scientifiques Eurofins a débouché sur une méthode robuste d'analyse du SARS-CoV-2 dans des échantillons d'eaux usées afin de permettre une détection anticipée de la présence du virus dans un lieu donné, avant une propagation trop rapide du virus ou comme moyen de surveillance de l'efficacité des mesures de confinement déployées. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.10.20150573v1

Dans le cadre de l'étude, l'équipe scientifique d'Eurofins a utilisé des échantillons d'eaux usées prélevés durant la pandémie de COVID-19 au Danemark. Les scientifiques sont parvenus à détecter le virus dans un échantillon prélevé trois jours avant que le patient 0 ne soit identifié dans le pays.

Les conclusions de cette étude sont particulièrement pertinentes pour les municipalités, sites de production, hôpitaux, maisons de repos, et bien d'autres encore. Dans ces environnements, les tests des eaux usées, proposés dans le cadre du programme Eurofins COVID-19 Sentinel™, peuvent fournir une indication précoce de la présence du SARS-CoV-2, permettant ainsi l'adoption de mesures de confinement adaptées pour éviter un foyer de la maladie. Grâce à une meilleure compréhension du rôle majeur joué par les porteurs présymptomatiques et asymptomatiques dans la pandémie, une détection anticipée de la présence du virus sur un site est une première étape vitale dans l'identification du/des porteur(s) potentiel(s) et le renforcement des mesures pour contenir la maladie. Étant donné que la méthode mise au point par Eurofins est semi-quantitative, elle représente également un solide outil pour surveiller l'évolution d'un foyer dans le temps et l'efficacité des mesures de confinement adoptées lorsqu'un foyer est détecté.

Cette méthode de test des eaux usées est un nouvel outil fiable de l'éventail de tests Eurofins COVID-19 Sentinel™ pour aider à l'identification et au confinement de la pandémie de COVID-19. En monde réel, au cours de ces dernières semaines et sans nécessiter de test sur l'homme, le programme Eurofins COVID-19 Sentinel™ a démontré sa capacité à détecter la présence du virus SARS-CoV-2 sur un site, avant même que l'employé porteur ne présente de symptômes et découvre son infection.

