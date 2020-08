Eurofins : un test groupé pour détecter le Covid-19 par PCR

05/08/2020 | 12:48

Le spécialiste de la bioanalyse Eurofins a annoncé mercredi le lancement par sa filiale américaine Clinical Diagnostics d'un test de dépistage du Covid-19 par PCR présenté comme 'moins coûteux' et 'plus exact'.



Ce test 'groupé', traditionnellement utilisé par les banques de sang, peut désormais être utilisé par les grandes entreprises, les usines, les établissements scolaires ou les maisons de soins infirmiers.



Eurofins précise que le test - qui peut être utilisé pour surveiller des groupes montrant une prévalence de l'infection ou des personnes testées positives en quarantaine - sera proposé par son réseau de laboratoires américains à partir de mi-août.



Eurofins a également annoncé le lancement de réactifs pour l'extraction automatisée d'ARN (acide ribonucléique) du SRAS-CoV-2 à partir d'écouvillons cliniques, alors que les laboratoires d'analyses médicales font toujours face à une forte demande.



