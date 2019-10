Eurofins : victime du vendeur à découvert ShadowFall

17/10/2019 | 11:57

L'action Eurofins chutait encore de 8% ce midi à la Bourse de Paris, après une baisse équivalente hier, alors que le groupe de bioanalyse a été pris pour cible un un bureau d'études et vendeur à découvert britannique, ShadowFall Fund.



Dans une note de recherche de 79 pages publiée sur son site, ShadowFall met en cause la complexité d'Eurofins (décrite comme un 'chaos'), qui compte environ 800 filiales. 'Là où le marché voit une valeur à la performance stellaire, nous voyons un groupe endetté et de plus en plus désespéré qui va probablement faire face à une crise de liquidité', peut-on lire.



Incidemment, ajoute ShadowFall, deux dates de naissances différentes (1963 et 1969) de Gilles Martin, le fondateur, auraient déclarées autorités britannique et luxembourgeoise. Ce qui renforce l'impression, estime le VADeur, qu'Eurofins est un 'un groupement chaotique de sociétés souffrant d'un déficit de l'attention portée aux détails'.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.