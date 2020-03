La valeur du jour à Paris EUROFINS SCIENTIFIC : bondit suite à une publication de résultats au delà de ses objectifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurofins Scientific (+10,34 à 515,50 euros) bondit et prend la tête du SBF 120 dans la foulée de l'annonce de ses résultats 2019. Les investisseurs applaudissent notamment la publication d'un Ebitda ajusté annuel au delà de l'objectif du prestataire de services bio-analytiques. L'Ebitda ajusté atteint 883 millions d'euros contre un objectif de 850 millions, en hausse de 22,6% par rapport à 2018. La marge d'Ebitda ajusté est en hausse de 10 points de base à 19,10%. Les revenus sont en hausse de 20,7% à 4,563 milliards d'euros.Le groupe anticipe pour 2020 des revenus de 5 milliards d'euros, un Ebitda ajusté de 1,1 milliard et 500 millions de cash flow libre. Pour 2021, les objectifs de la société sont de 5,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un Ebitda ajusté de 1,25 milliard ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 600 millions.Le cash flow libre 2019 en base constante IFRS 16 du prestataire de services bio-analytiques est de 226 millions.Côté analystes, Jefferies précise en premier lieu que la comparaison au regard de l'exercice précédent est difficile en raison de la cyber-attaque criminelle subie par la société le 2 juin dernier. Le broker souligne cependant que le bénéfice par action ajusté 2019 est inférieur de 5% à ses estimations (16,7 euros contre 17,50 euros anticipé par l'analyste). Il ajoute que le cash flow du prestataire de services bio-analytiques est également en dessous de ce qu'il avait anticipé. La maison d'études reste à Conserver avec un objectif de cours de 430 euros.Le conseil d'administration de la société proposera un versement de dividende de 3,45 euros par action, en augmentation de 20%, à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce dividende représente 42% du bénéfice par action de base publié pour l'exercice 2019." La cyber-attaque criminelle du 2 juin dernier a sévèrement touché plusieurs laboratoires du groupe et a temporairement arrêté ou réduit la production. Cela a eu un impact significatif sur les performances financières de la société en 2019. Cependant, la bonne performance réalisée au quatrième trimestre malgré cet incident est encourageante et constitue une indication du dynamisme et de la résilience des marchés d'Eurofins " a déclaré Gilles Martin, son président directeur général.