Un titre d'article mal intentioné L'audit et le conseil d'administration d'Eurofins Scientific pointés du doigt, c'est le titre d'une brève publiée sur le site boursier.com.Rien de tel pour faire naitre un climat de doute et de suspicion autour du titre et de l'auditeur des comptes consolidés.

Quid de la confidentialité et du secret des études ? qui est le responsable de cette fuite Exane ou Bloomberg.Sur quelle faits tangibles s'appuient ils? Dans quel but est publié cet article ?

La rumeur détruit la confiance , c'est ce que je retiens.

le communiqué en anglais fait état d'un no comment de la société Eurofins. Quant aux commissaires aux comptes, il sont tenus au secret professionnel, heureusement. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée