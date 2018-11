EUROGERM : ouverture de sa 12ème filiale à international

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eurogerm annonce l’ouverture de sa 12ème filiale à l’international. La nouvelle société, créée en octobre 2018 et basée à Kfarhbab au Liban, permettra d’accélérer la croissance du groupe au Moyen-Orient. En créant Eurogerm Middle-East, le groupe, déjà présent depuis plusieurs années dans cette zone, souhaite accroître sa visibilité sur ces marchés à fort potentiel.Eurogerm Middle-East est dirigée par Ramy Kfoury, précédemment responsable commercial Moyen-Orient et présent dans le groupe Eurogerm depuis 3 années.La nouvelle structure favorisera la croissance du groupe dans ce secteur et le développement de partenariats locaux, tout en améliorant les services apportés, en particulier avec la création d'un baking center.