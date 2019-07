Eurogerm : Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROGERM

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROGERM

Paris, le 5 juillet 2019 - 18h CEST

Au titre du contrat de liquidité confié par EUROGERM à Natixis Oddo BHF, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 870 titres

316 638,02 euros en espèces

Il est rappelé

que lors du dernier bilan semestriel en date du 10 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 453 titres 195 255,02 euros en espèces



Prochain communiqué : résultats semestriels 2019

11 octobre 2019

propos d'EUROGERM ( www.eurogerm.com )

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et originale,

du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader français dans son secteur et déploie son offre

à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

