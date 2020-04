Eurogerm : Comptes annuels clos au 31 décembre 2019 0 30/04/2020 | 20:30 Envoyer par e-mail :

- - - Résultat net du Groupe EUROGERM 7 468 6,4 7 380 6,4 Part du Groupe 6 954 6 761 Part des minoritaires 514 619 Résultat Net part du Groupe par actions 1,61 1,57 Résultat net dilué part du Groupe par actions 1,61 1,57 EBITDA * 11 799 13 104 *Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements 4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES en milliers d'euros Capital Primes Résultat Réserves Ecarts de Titres Part En milliers d'euros social d'émission consolidées conversion autocontrôl du groupe e Au 31 décembre 2017 432 9 649 6 396 29 819 (116) (87) 46 093 Affectation de résultat - - (6 396) 6 396 - - - Résultat de l'exercice - - 6 761 - - - 6 761 Dividendes distribués par la société mère - - - (1 948) - - (1 948) Variation de périmètre - - - - - - - Titres d'autocontrôle - - - 3 - (284) (284) Variation des subventions - - - (22) - - (22) Variation d'écarts de conversion - - - - 89 - 89 Divers - - - 10 (22) - (11) Au 31 décembre 2018 432 9 649 6 761 34 258 (49) (371) 50 680 Affectation de résultat - - (6 761) 6 761 - - - Résultat de l'exercice - - 6 954 - - - 6 954 Dividendes distribués par la société mère - - - (1 944) - - (1 944) Titres d'autocontrôle - - - (23) - 215 192 Sortie de périmètre - - - - - - - Variation des subventions - - - (21) - - (21) Variation d'écarts de conversion - - - - 477 - 477 Divers - - - (81) - - (81) Au 31 décembre 2019 432 9 649 6 954 38 950 428 (156) 56 257 En milliers d'euros Réserves Résultat Total minoritaires minoritaire Au 31 décembre 2017 2 362 782 3 144 Affectation de résultat 782 (782) - Résultat de l'exercice 619 619 Dividendes distribués (285) (285) Variation de périmètre 1 763 1 763 Titres d'autocontrôle - Variation des subventions - Variation d'écarts de conversion (25) (25) Divers - Au 31 décembre 2018 4 597 619 5 216 Affectation de résultat 619 (619) - Résultat de l'exercice 514 514 Dividendes distribués (192) (192) Titres d'autocontrôle - Variation de périmètre (456) (456) Variation des subventions - Variation d'écarts de conversion 196 196 Divers 81 81 Au 31 décembre 2019 4 846 514 5 360 5 TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE En milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 (12 mois) (12 mois) Résultat net des sociétés intégrées 7 468 7 380 Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non lié à l'activité : Amortissements et provisions (net) 2 432 2 741 Quote-part de subvention d'investissement virée au (21) - résultat Plus ou moins-value de cessions d'actifs (933) (156) Variation des impôts différés 272 (5) Capacité d'autofinancement 9 217 9 960 Variation du besoin en fonds de roulement Variation des stocks (1 469) (1 234) Variation des créances d'exploitation (2 769) (409) Variation des dettes d'exploitation 1 035 608 Variations du besoin en fonds de roulement liés à l'activité (3 203) (1 035) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 6 015 8 925 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 615) (5 000) Autres immobilisations financières (102) (2 482) Participations non consolidées - - Cessions d'immobilisations 77 71 Incidence des Variations de périmètre 1 481 (2 257) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements (159) (9 668) Dividendes versés par la société mère (1 944) (1 939) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées (192) (294) Acquisition / cession titres de l'entreprise consolidante 192 (283) Emissions d'emprunts 554 9 115 Remboursements d'emprunts (3 008) (1 588) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (4 398) 5 011 Incidence de la variation des taux de change 186 (117) Variation de la trésorerie 1 644 4 151 Trésorerie d'ouverture 22 813 18 665 Trésorerie de clôture 24 462 22 816 6 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES Le groupe Eurogerm est spécialisé dans la recherche, le développement, le mélange et la commercialisation d'ingrédients céréaliers, d'auxiliaires technologiques et d'améliorants destinés aux producteurs et utilisateurs de farines et céréales techniques qui sont principalement les meuniers et les boulangers industriels en France et à l'international. Sauf indication contraire, les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés en milliers d'euros. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE Le 11 octobre 2019, Eurogerm SA a cédé à NUTRISENS l'intégralité de sa participation dans sa filiale IDS Solutions Conditionnement, spécialiste français du conditionnement à façon pour l'industrie agroalimentaire. La plus-value exceptionnelle dégagée par le Groupe s'élève à 0,9 millions d'euros. Plus d'informations sont données sur ces opérations au paragraphe 1.2 de l'annexe aux comptes consolidés sur les variations de périmètre. 7 1. Périmètre de consolidation 1.1 Périmètre de consolidation au 31/12/2019 Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation se présente comme suit : Nom de la société Méthode de % % de Pays Siège social N° SIREN des consolidation d'intérêts contrôle d'activité sociétés françaises Eurogerm SA Société mère - - France St-Apollinaire 349 927 012 Créalim Solutions Intégration 87,5% 87,5% France St-Apollinaire 530 061 068 Saveur globale Moulin Neuf Intégration 36,2% 36,2% France Cepoy 345 388 276 globale Tartin'Art Dijon Intégration 100,0 % 100,0 % France St-Apollinaire 753 814 581 globale Tartin'Art Paris Intégration 100,0 % 100,0 % France St-Apollinaire 807 785 555 globale Tartin'Art Holding Intégration 100,0 % 100,0 % France Dijon 805 197 365 globale Eurogerm GmbH Intégration 95,0 % 95,0 % Allemagne Maintal globale Eurogerm Italy Intégration 95,0 % 95,0 % Italie Milano globale Eurogerm Sénégal Intégration 51,0 % 51,0 % Sénégal Dakar globale Eurogerm Maroc Intégration 65,2 % 65,2 % Maroc Casablanca globale Eurogerm South Africa Intégration 50,0 % 50,0 % Afrique du Durban proportionnelle Sud Eurogerm Middle East Intégration 70,0 % 70,0 % Liban Kfarhbab SAL globale Eurogerm Andina Intégration 70,0 % 70,0 % Pérou Lima globale Eurogerm Mexico Intégration 100,0 % 100,0 % Mexique Mexico globale Eurogerm Ibéria Intégration 100,0 % 100,0 % Espagne Abrera globale (Barcelone) Eurogerm Brasil Intégration 80,0 % 80,0 % Brésil Sao Paulo globale Eurogerm USA Intégration 100,0 % 100,0 % USA Andover globale (Massachusetts) Problend-Eurogerm Intégration 100,0 % 100,0 % USA Cary globale Estrategia en alimentos Intégration 67,0 % 100,0 % Mexique Mexico SA de CV globale Eurogerm Colombia Intégration 59,7 % 66,7 % Colombie Medellin SAS globale 8 Sociétés non consolidées La société suivante n'est pas consolidée en raison de l'intérêt négligeable qu'elle représente au regard de l'image fidèle. Nom de la société Taux de détention Valeur nette Capitaux Propres Résultat Net des Titres (avant résultat) Minoterie Taron SARL 10,00% 15 K€ 235 K€ -21 K€ (31/12/2019) Le tableau des filiales et participations figurant dans l'annexe des comptes sociaux d'EUROGERM SA détaille les données financières de cette société non consolidée. 1.2 Variations de périmètre au cours de l'exercice Une seule variation de périmètre est à noter sur l'exercice 2019 : Eurogerm a en effet cédé en octobre 2019 la totalité de sa participation dans sa filiale IDS Solutions Conditionnement. Cette cession ayant eu lieu en octobre 2019, la société IDS a toutefois contribué aux résultats 2019 du Groupe de la manière suivante : Chiffre d'affaires : 2,1M€ (2,8 M€ au titre de 2018)

EBITDA : 0,3M€

Résultat net : +0,1€ L'incidence de cette opération sur la trésorerie nette du Groupe s'élève à +1,5M€ dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019. Les autres incidences significatives de ces opérations sur les postes du bilan consolidés sont mentionnées dans les notes annexes ci-après par poste du bilan. 2. Principes, méthodes et modalités de consolidation 2.1. Référentiel comptable Les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation fixés par la loi et le code de commerce, en conformité avec le Règlement CRC n° 99-02 du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et des entreprises publiques. Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 comportent 12 mois couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. 2.2. Changement de règlementation comptable Aucun changement de méthode n'est à signaler. 9 2.3. Modalités de consolidation 2.3.1. Méthodes de consolidation Les états financiers des sociétés dans lesquelles Eurogerm SA exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidés suivant la méthode de l'intégration globale. Le contrôle est généralement présumé exister si le Groupe détient plus de 50 % des droits de vote, a le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise ou le pouvoir de nommer (ou de révoquer) la majorité des membres du Conseil d'Administration (ou de l'organe de Direction équivalent) ou de réunir la majorité des droits de vote aux réunions de cet organe, lorsque le contrôle est exercé par celui-ci. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu'à la date où le contrôle cesse d'exister. Les sociétés pour lesquelles le contrôle est partagé avec un partenaire, sont consolidées par intégration proportionnelle. Les sociétés pour lesquelles Eurogerm SA exerce une influence notable sont consolidées par mise en équivalence. Les incidences des transactions entre les sociétés du Groupe sont éliminées. Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées sur la base de leurs comptes arrêtés au 31 décembre 2019, mis en harmonie avec les principes comptables retenus par le Groupe. 2.3.2. Conversion des transactions libellées en monnaie étrangère et opérations de couverture Les états financiers des filiales étrangères ont été convertis en euros en utilisant les taux suivants : Taux de clôture de l'exercice pour les postes du bilan autres que les éléments de la situation nette, Taux moyen de l'exercice pour le compte de résultat,

Taux historique pour les éléments de capitaux propres. La différence de conversion qui apparaît au passif du bilan est la conséquence de l'utilisation de ces différents taux. Conformément au règlement CRC 99-02, les différences de change relatives à une créance détenue par une entreprise du Groupe libellée en monnaie étrangère et concernant une entreprise consolidée, dont le règlement n'est ni planifié, ni susceptible de survenir dans un avenir prévisible, sont inscrites dans les capitaux propres consolidés. Ainsi, au 31 décembre 2019, la variation des écarts de conversion part du groupe comprend 61 K€ au titre de l'écart de conversion sur le prêt Eurogerm SA à sa filiale Eurogerm USA (cf. Note 6). 10 Les taux de conversion retenus pour la consolidation sont : Taux clôture Taux moyen Pays Devise 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 Brésil BRL 4,5157 4,444 4,4134 4,3085 Maroc MAD 10,7287 10,9579 10,7693 11,0743 Mexique MXN 21,2202 22,4921 21,5565 22,7054 Pérou PEN 3,7179 3,856 3,7321 3,8764 Etats-Unis USD 1,1234 1,145 1,1195 1,181 Sénégal XAF 655,957 655,957 655,957 655,957 Afrique du Sud ZAR 15,7773 16,4594 16,1757 15,6186 Colombie COP 3685 3 726 3687 3504 Liban LBP 1696 1 728 1689 1 780 2.4. Méthodes et règles d'évaluation 2.4.1. Généralités Les états financiers des sociétés du groupe ont été le cas échéant retraités préalablement à la consolidation afin d'être mis en harmonie avec les principes comptables du groupe, précisés ci-après. 2.4.2. Écart d'acquisition Lors de l'acquisition des titres d'une filiale consolidée, les éléments identifiables de l'actif acquis et du passif pris en charge, retraités selon les normes du Groupe, sont évalués à leur juste valeur pour le Groupe. Celui-ci dispose de l'année qui suit l'exercice de l'acquisition pour finaliser ces évaluations. L'écart d'acquisition correspond à l'écart constaté, à la date d'entrée d'une société dans le périmètre de consolidation, entre : le coût d'acquisition de ses titres (y compris les frais afférents nets d'impôts)

et la quote-part de l'entreprise acquéreuse dans l'évaluation totale des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition. Jusqu'à fin 2015, les écarts d'acquisition étaient systématiquement amortis sur 15 ans, sauf celui de Processus Alimentos (amorti sur 2 ans). En application du règlement ANC 2015-07 du 23/11/2015 applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le groupe a analysé les durées d'utilisation de ses écarts d'acquisition : les écarts d'acquisition ayant une durée de vie limitée continuent à faire l'objet d'un amortissement, notamment les droits au bail ;

les écarts d'acquisition ayant une durée d'utilisation non limitée font l'objet d'un test de dépréciation et ont cessé d'être amortis à compter du 01/01/16. Des tests de dépréciation sont réalisés à chaque clôture pour justifier l'absence de surévaluation des valeurs comptables nettes de chaque écart d'acquisition, qu'il y ait ou non indice de perte de valeur. Ces tests consistent à comparer la valeur nette comptable de l'écart d'acquisition et sa valeur recouvrable, qui est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d'utilité. 11 La valeur d'utilité est déterminée sur la base d'une méthodologie DCF (Discounted Cash Flows). Dans ce cadre, Eurogerm détermine une valeur d'entreprise dite résiduelle. Cette valeur résiduelle est issue de la valeur d'entreprise brute (somme des cash flows futurs actualisés) minorée de l'ensemble des autres actifs (dont besoin en fonds de roulement) nécessaires à l'exploitation. La valeur d'entreprise résiduelle ainsi obtenue est systématiquement comparée à la valeur nette comptable des écarts d'acquisition. Cette démarche s'appuie sur les prévisions de flux de trésorerie futurs approuvés par la direction et couvrant une période de 4 ans. Cette période est constituée du budget établi pour l'année suivant la clôture des comptes, ainsi que les trois années suivantes pour le plan. Pour la détermination de la valeur d'utilité, les flux de trésorerie sont déterminés sur la base d'un BFR normatif et ne tiennent pas compte des éventuels investissements qui améliorent la performance des actifs. Les flux de trésorerie futurs estimés au-delà de la période de 4 ans sont extrapolés en utilisant un taux de croissance de 2% pour la cinquième année et de 1,5% de croissance à l'infini (même taux que pour 2018). Le taux d'actualisation après impôt retenu en 2019 est de 7,3%, intégrant un taux d'intérêt long terme de 0,75% (moyenne des OAT échéance 10 ans des dernières années). 2.4.3. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles correspondent pour l'essentiel aux logiciels amortis sur une période linéaire de 3 à 5 ans. Les dépenses liées aux activités de recherche et développement sont comptabilisées en charges dès qu'encourues. 2.4.4. Immobilisations corporelles Les terrains, constructions et équipements sont évalués à leur coût d'acquisition. Les durées et modalités d'amortissement généralement retenues sont les suivantes : - Constructions 5 à 30 ans Linéaire - Installations et agencements 5 à 15 ans Linéaire - Matériels et outillages industriels 3 à 12 ans Dégressif ou Linéaire - Matériels de transport 4 à 5 ans Linéaire - Mobiliers et matériels de bureau 3 à 10 ans Dégressif ou Linéaire Les contrats de crédit-bail immobilier et mobilier sont retraités comme si les biens correspondants avaient été acquis à crédit dès lors qu'ils transfèrent au groupe la quasi-totalité des risques inhérents à la propriété de l'actif loué. Les immobilisations sont inscrites à l'actif du bilan pour leur valeur vénale à la date d'acquisition et amorties en fonction de leur durée de vie économique estimée. En contrepartie, une dette financière du même montant apparait au bilan et s'amortit suivant le plan de remboursement du crédit-bail souscrit. Les contrats de location dans lesquels le bailleur ne transfère pas la quasi totalité des avantages et des risques inhérents à la propriété de l'actif sont classés en tant que contrats de location simple, les paiements au titre de ces contrats sont comptabilisés en charges sur une base linéaire jusqu'à l'échéance du contrat. 2.4.5. Immobilisations financières Les immobilisations financières sont représentatives de dépôts de garantie comptabilisés à leur valeur historique, des participations non consolidées et également de comptes de placement quasi disponibles (avances faites dans le cadre du contrat de liquidité de la société consolidante) ainsi que des comptes 12 terme qui ne répondent pas à la définition de la trésorerie et équivalent de trésorerie mentionnée au § 2.4.9.- cf. Note 20. 2.4.6. Stocks et en-cours Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les produits finis et en-cours de production sont valorisés au coût de production. Les dépréciations nécessaires sont constituées sur les stocks présentant un risque d'obsolescence et les produits dont la valeur vénale au 31 décembre (de marché) est inférieure à la valeur comptable telle que ci-dessus définie. Les profits internes, inclus dans les stocks des sociétés du groupe sont éliminés et l'effet de l'impôt correspondant est reconnu. 2.4.7. Créances clients et comptes rattachés Les créances clients sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 2.4.8. Impôts différés Afin d'assurer une meilleure représentation de la situation fiscale différée, le groupe utilise la méthode du report variable qui tient compte pour le calcul des impôts différés, des conditions d'imposition connues à la fin de l'exercice. Les comptes consolidés enregistrent des impôts différés résultant pour l'essentiel : de l'annulation des provisions réglementées

de la constatation de l'impôt sur les subventions d'investissement

des différences temporaires entre le résultat fiscal et le résultat retraité

de l'élimination des profits internes

du retraitement des crédits-baux

crédits-baux des déficits fiscaux reportables dans la mesure où l'actif constaté est certain à la date de clôture. Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale. 2.4.9. Trésorerie, équivalents de trésorerie et Valeurs mobilières de placement Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Elles font, lorsque nécessaire, l'objet d'une dépréciation calculée pour chaque ligne de titre de même nature, afin de ramener leur valeur au cours de Bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. Les plus ou moins-values de cession sont enregistrées selon la méthode PEPS (ou FIFO) - Premier Entré Premier Sorti. La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie en banque, la caisse et les dépôts à terme dont la date d'échéance est généralement inférieure à trois mois. 2.4.10. Provisions pour Risques et charges Le groupe applique le règlement CRC n° 2000-06 sur les passifs. 13 Les provisions pour risques sont constituées pour faire face à l'ensemble des risques et charges connus jusqu'à l'établissement définitif des comptes. Le groupe est impliqué dans certains litiges généralement liés à ses activités courantes. La Direction, après consultation de ses avocats et conseils juridiques, détermine le montant des provisions qui doivent être constituées en fonction de son estimation des risques de pertes futures existants à chaque fin d'exercice. Les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles se fondent les principales estimations relatives aux provisions pour litiges (litiges prud'hommes, risques sociaux et fiscaux…) sont les suivantes : appréciation de la position juridique et valorisation des risques en fonction de la probabilité de cristallisation du risque. 2.4.11. Comptabilisation du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires correspondant à la vente de marchandises et produits finis est comptabilisé lors du transfert de propriété qui intervient généralement lors de l'expédition du produit manufacturé au client (sauf incoterm spécifique). Pour les prestations de services, le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'issue de l'exécution de celles- ci (généralement à l'émission de la facture). 2.4.12. Résultat exceptionnel Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du Groupe. 2.4.13. Participation des salariés Conformément aux dispositions du règlement 99-02, la participation des salariés est comptabilisée dans le poste "Charges de personnel" du compte de résultat. 2.4.14. Résultat par action Le résultat net consolidé par action est obtenu en divisant le résultat net part du Groupe par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice. Pour le calcul du résultat net dilué, le résultat net part du Groupe de l'exercice et le nombre moyen pondéré d'actions sont ajustés de l'incidence maximale de la conversion des éléments dilutifs en actions ordinaires. 2.4.15. Indemnités de départ à la retraite La loi française exige, le cas échéant, le versement d'une indemnité de départ à la retraite. Cette indemnité est déterminée en fonction de l'ancienneté et du niveau de rémunération au moment du départ. Les droits sont uniquement acquis pour les salariés présents dans l'entreprise à l'âge de la retraite. Les indemnités légales et conventionnelles sont évaluées pour chacun des salariés français du Groupe Eurogerm présent à la clôture en fonction de son ancienneté théorique le jour de son départ en retraite, selon les dispositions de la norme IAS 19 "Avantages du personnel", conformément à la recommandation 2013-02 de l'ANC. 14 Le montant de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière, ne fait pas l'objet d'une provision, mais il est inscrit en engagements hors bilan. Les hypothèses retenues sont les suivantes (méthode d'évaluation Prospective avec salaire de fin de carrière) : modalités de départ en retraite : à l'initiative du salarié

âge de départ à la retraite : 65 ans

taux annuel de revalorisation des salaires (inflation comprise) : 0.5 %

taux de mobilité (tum over) : 7,74% de 15 à 49 ans - 0% à partir de 50 ans

taux net annuel de capitalisation (inflation comprise) : 0,76 %

taux annuel d'actualisation : 0,76 %

taux de charges sociales patronales : 45 % Le montant de l'engagement Groupe est renseigné en note 21. 15 3. Notes relatives au bilan et au compte de résultat NOTE 1: IMMOBILISATIONS L'évolution des immobilisations s'analyse comme suit : Immobilisations incorporelles : en milliers d'euros 31 déc. 2018 Acquisition/ Cession/ Virements Variation de Ecarts de 31 déc. 2019 Dotation Reprise internes périmètre conversion Ecarts d'acquisition 11 566 - - - (221) 195 11 541 Fonds de commerce 54 - - - - - 54 Autres immobilisations incorporelles 2 670 81 - - (38) 0 2 713 Avances et acomptes sur immobilisations inco - - - - - - - Total des valeurs brutes 14 290 81 - - (259) 195 14 308 Ecarts d'acquisition amort. (3 795) - - - 160 (0) (3 635) Fonds de commerce amort. - - - - - - - Autres immobilisations incorporelles amort. (1 992) (221) - - 22 (0) (2 192) Avances et acomptes sur immobilisations inco - - - - - - - Total des amortissements et provisions (5 788) (221) - - 182 0 (5 827) Valeurs nettes comptables 8 503 (140) - - (77) 195 8 480 Immobilisations corporelles : en milliers d'euros 31 déc. 2018 Acquisition/ Cession/ Virements Variation de Ecarts de 31 déc. 2019 Dotation Reprise internes périmètre conversion Terrains 1 241 4 - - (45) 10 1 210 Constructions 16 704 25 (222) - (2 370) 11 14 148 Matériels et outillages 12 855 427 (246) 847 (1 743) 34 12 174 Autres immobilisations corporelles 6 858 1 063 (319) 1 216 (170) 39 8 687 Immobilisations corporelles en-cours 284 41 - (232) (3) - 91 Avances et acomptes sur immobilisations c 1 943 8 - (1 831) - 0 119 Total des valeurs brutes (1 & 2) 39 885 1 567 (787) - (4 331) 95 36 428 Terrains amort. (0) (0) - - 0 - - Constructions amort. (8 401) (882) 192 0 1 418 (6) (7 678) Matériels et outillages amort. (8 689) (866) 237 - 1 318 (13) (8 013) Autres immobilisations corporelles amort. (4 234) (813) 275 - 94 (27) (4 705) Total des amortissements et provisions (21 324) (2 561) 704 0 2 829 (45) (20 397) Valeurs nettes comptables 18 560 (994) (83) 0 (1 501) 49 16 031 16 Immobilisations financières : en milliers d'euros 31 déc. 2018 Acquisition/ Cession/ Virements Variation de Ecarts de 31 déc. 2019 Dotation Reprise internes périmètre conversion Titres de participation 65 - - - - (0) 65 Dépôts et cautionnements 97 4 (1) - - - 100 Autres immobilisations financières 2 977 183 (83) - - 165 3 242 Total des valeurs brutes 3 139 187 (84) - - 165 3 406 Titres de participation prov. (0) (0) - - - - (0) Dépôts et cautionnements prov. - - - - - - - Autres immobilisations financières prov - - - - - - - Total des provisions (0) (0) - - - - (0) Valeurs nettes comptables 3 139 187 (84) - - 165 3 406 Les 1,6 M€ d'investissements correspondent essentiellement à des investissements de maintien, notamment sur la société mère Eurogerm SA. La variation de périmètre concerne exclusivement la cession de IDS Solutions Conditionnement. Le tableau ci-dessous récapitule le total des écarts d'acquisition présentés au bilan consolidé 31/12/2019 (en K€) : en milliers d'euros Montant Brut Amortissement et Valeur nette Dépréciations EG IBERIA 3 226 (2 119) 1 107 CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 940 (303) 637 TARTIN'ART DIJON 299 (299) 0 IDS - - - PROBLEND EG 4 503 (433) 4 071 PROCESSUS 482 (482) - ESTRATEGA EN ALIMENTOS 2 091 - 2 091 Total 11 541 (3 635) 7 905 Conformément aux règles décrites au paragraphe 2.4.2, des tests de sensibilité ont été réalisés lors des tests de dépréciation : une variation à la hausse du taux d'actualisation de 2% n'entraînerait aucune dépréciation des écarts d'acquisition nets figurant au bilan au 31 décembre 2019. 17 La ventilation des valeurs nettes comptables par zone géographique est la suivante : 31 déc. 2019 31 déc. 2018 en milliers d'euros France EXPORT TOTAL France EXPORT TOTAL Ecarts d'acquisition 636 7 269 7 905 697 7 074 7 771 Fonds de commerce 54 - 54 54 - 54 Autres immobilisations incorporelles 376 145 521 520 157 677 Avances et acomptes sur immobilisatio - - - - - - Valeurs nettes comptables 1 066 7 414 8 480 1 271 7 232 8 503 Terrains 853 357 1 210 894 347 1 241 Constructions 5 789 680 6 470 7 558 745 8 303 Matériels et outillages 2 925 1 235 4 160 2 800 1 366 4 166 Autres immobilisations corporelles 2 856 1 125 3 981 1 589 1 035 2 623 Immobilisations corporelles en-cours 31 59 91 232 53 284 Avances et acomptes sur immobilisatio 5 114 119 1 831 112 1 943 Valeurs nettes comptables 12 460 3 572 16 031 14 904 3 657 18 560 Titres de participation 65 (0) 65 65 (0) 65 Dépôts et cautionnements 29 71 100 29 68 97 Autres immobilisations financières 376 2 866 3 242 195 2 782 2 977 Valeurs nettes comptables 470 2 937 3 407 289 2 850 3 139 TOTAL 13 996 13 923 27 918 16 464 13 738 30 202 NOTE 2: STOCKS ET EN-COURS Les stocks et en-cours se décomposent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Matières premières 6 501 5 682 En-cours de production 566 399 Marchandises & produits finis 4 794 4 858 Total des valeurs brutes 11 862 10 939 Matières premières prov. (19) (141) Marchandises & produits finis prov. (50) (59) Total des provisions (68) (201) Total 11 793 10 738 NOTE 3: COMPTES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES La ventilation se présente comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Clients * 22 775 20 957 Total des valeurs brutes 22 775 20 957 Dépréciations des créances clients (1 261) (1 127) Total des provisions (1 261) (1 127) Total 21 514 19 829 * L'intégralité des créances est inférieure à 1 an. 18 NOTE 4: AUTRES CREANCES ET COMPTES DE REGULARISATION L'ensemble des autres créances a une échéance à moins d'un an. La ventilation se présente comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Avances et acomptes versés sur commandes 159 100 Organismes sociaux 124 126 Créances fiscales | TVA 2 420 1 796 Créances fiscales | IS 992 950 Charges constatées d'avance 1 131 836 Divers 97 471 Total des valeurs brutes 4 922 4 278 Dépréciations des autres créances (68) (8) Total des provisions (68) (8) Total 4 855 4 271 NOTE 5: CAPITAUX PROPRES Au 31/12/2019, le capital social est composé de 4 315 021 actions de 0,10 € de valeur nominale. Les subventions d'investissements sont inscrites en capitaux propres pour 126 K€. Depuis le 31/12/2016, il n'y a plus de plan de stock-options. Contrat de liquidité : Eurogerm a confié à ODDO BHF SCA l'animation de son titre dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l'AMAFI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers. Pour la mise en œuvre de ce contrat, une somme de 0.5 million d'euros a été initialement portée au crédit du compte de liquidité. Les acquisitions d'actions propres sont déduites des capitaux propres. Les pertes et profits liés aux achats et ventes d'actions propres sont comptabilisés en capitaux propres. Au 31 décembre 2019, le nombre d'actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité est de : 5 002 actions. Écart de conversion sur prêt intragroupe : Au 31 décembre 2019, le montant de l'écart de conversion constaté dans les capitaux propres part du Groupe relatif au prêt en USD accordé par la société mère Eurogerm SA à sa filiale Eurogerm USA s'élève à 544 K€. 19 NOTE 6: PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES, IMPÔTS DIFFERES PASSIF Les provisions se décomposent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Provisions pour risques et charges 47 410 Impôts différés passif 1 085 825 Total 1 132 1 236 Détail des provisions pour risques et charges : 31 déc. 2018 Dotations Reprises Reprises Sortie de Entrée de Ecarts de en milliers d'euros 31 déc. 2019 utilisées non périmètre périmètre conversion utilisées Provisions pour litiges 355 2 (202) (150) - - - 5 Provisions pour impôts - - - - - - - - Autres provisions pour risques et charges 55 - 0 - (15) - 2 42 Total 410 2 (202) (150) (15) - 47 Détail des impôts différés : en milliers d'euros 31 déc. 2018 31 déc. 2019 Décalage temporaire du paiement de l'impôt 124 340 Gains d'IS sur déficits 22 42 Subventions d'investissement (12) (12) Provisions réglementées (340) (360) Retraitement crédit-bail (880) (748) Retraitement de marges en stock 281 225 Divers (95) (64) Total (900) (577) Impôts différés actifs 186 248 Impôts différés passifs (1 085) (825) NOTE 7 : EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES Les emprunts et dettes financières du groupe s'analysent comme suit : EMPRUNTS ET DETTES 31/12/2019 Echéancier de remboursement 31/12/2018 FINANCIERES Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunts bancaires 9 294 1 897 6 846 552 12 049 Crédits baux mobiliers 27 27 0 0 67 Crédits baux immobiliers 837 737 99 0 1 574 Autres 11 11 0 0 16 Total 10 168 2 672 6 945 552 13 706 Dont partie à taux variable 0 0 0 0 0 Dont partie à taux fixe 10 158 2 661 6 945 552 13 690 Dont partie non rémunérée 11 11 0 0 16 20 La ventilation des emprunts et dettes financières par devises est la suivante : EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES PAR 31/12/2019 31/12/2018 DEVISES (en milliers) Euros 10 126 13 575 Franc CFA 27 92 Nouveau Sol péruvien 15 40 Total 10 168 13 706 NOTE 8 : DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES Le détail du poste s'analyse comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Fournisseurs et comptes rattachés 11 447 11 643 Total 11 447 11 643 Ces dettes fournisseurs ont une échéance inférieure à un an. NOTE 9 : AUTRES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION Le détail des autres dettes est le suivant : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Avances et acomptes reçus sur commandes 638 462 Dettes de personnel 2 304 2 208 Dettes aux organismes sociaux 1 335 1 520 Dettes fiscales | IS 950 377 Dettes fiscales | TVA 534 371 Dettes fiscales | autres 240 437 Produits constatés d'avance 38 19 Fournisseurs d'immobilisation 114 81 Dettes diverses 215 145 Total 6 366 5 620 Ces autres dettes ont une échéance inférieure à un an. 21 NOTE 10 : CHIFFRE D'AFFAIRES L'évolution du chiffre d'affaires, ainsi que sa répartition géographique, est la suivante : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Ventes de marchandises | France 41 820 41 251 Ventes de marchandises | Export 72 058 72 920 Prestations de services | France 827 822 Prestations de services | Export 1 211 792 Total 115 916 115 786 Le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 115,9 millions d'euros au 31 décembre 2018 (-0,4% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2018). L'impact favorable de l'évolution des taux de change sur le chiffre d'affaires est d'environ +1,3 M€. La répartition du chiffre d'affaires par marchés est la suivante : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Correcteurs de meunerie et pré-mix secteur meune 18 013 17 855 Améliorants de panification et pré-mix secteur bou 42 475 40 911 Ingrédients, avants produits pâtisserie, concepts e 55 428 57 020 Total 115 916 115 786 NOTE 11: AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION Les autres produits d'exploitation se décomposent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Subventions d'exploitation 39 53 Transferts de charges 395 451 Reprises de provision sur risques (0) - Reprises de provision sur stocks 116 19 Reprises de provision créances clients 111 42 Gains de change sur créances commerciales 322 347 Crédit d'impôt recherche 193 188 Autres produits d'exploitation 101 77 Total 1 278 1 177 22 NOTE 12: CHARGES DE PERSONNEL Les charges de personnel s'analysent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Rémunérations du personnel 14 888 13 560 Charges sociales 4 806 4 684 Participation et autres charges 340 531 Total 20 034 18 775 NOTE 13: AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Les autres charges d'exploitation se décomposent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Fournitures non stockées 1 271 1 252 Locations 1 517 1 325 Entretiens, maintenance 1 285 1 313 Assurance 412 452 Personnel extérieur 1 174 1 468 Commissions 724 854 Honoraires 2 500 2 327 Publicités et promotions 896 917 Transport 4 559 4 262 Missions, réceptions, déplacements 1 710 1 638 Affranchissements et télécoms 222 225 Autres* charges d'exploitation 1 005 1 385 Total 17 276 17 418 * Dont 185 K€ correspondant aux pertes de change sur créances et dettes commerciales NOTE 14: DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS D'EXPLOITATION Le poste s'analyse comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Dépréciation de stocks 93 50 Dépréciation des créances clients 306 134 Autres provisions 60 (10) Sous-total 459 175 Dotations aux amortissements 2 781 2 401 Total 3 240 2 576 23 NOTE 15: FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Le montant des frais de recherche et développement du Groupe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à 644 K€. NOTE 16: CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS Le résultat financier se décompose comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Revenus des placements de trésorerie 354 312 Gains de change 662 234 Perte de change (702) (638) Escomptes accordés (29) (27) Escomptes obtenus 2 2 Intérêts sur emprunts (dont crédits-baux) (167) (225) Intérêts bancaires (5) (29) Autres charges et produits financiers 12 (100) Total 127 (471) NOTE 17: CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS Les charges et produits exceptionnels se détaillent comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Résultat lié aux cessions d'immobilisations 11 35 Plus value dégagée sur les variations de périmètre 945 Quote-part de subvention 21 22 Dotations aux amortissements et provisions except. * 350 (350) Autres charges et produits exceptionnels * (324) 88 Total 1 003 (205) Une provision pour risques et charges concernant un litige social avait été dotée à hauteur de 350 K€ en 2018 suite à une assignation de la Société Eurogerm devant le TGI de Dijon. Cette provision a été reprise sur 2019 suite à la conclusion d'un accord entre les parties. Une charge à payer de 200K€ a été constatée au 31 décembre 2019 pour couvrir les coûts liés à cet accord. 24 NOTE 18: IMPOT SUR LES SOCIETES Ventilation de l'impôt sur les sociétés L'impôt comptabilisé sur l'exercice se décompose comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Impôts sur les sociétés courants 2 410 2 653 Impôts sur les sociétés différés 272 (6) Total 2 681 2 647 Preuve d'impôt L'impôt comptabilisé sur l'exercice s'analyse comme suit : en milliers d'euros 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Résultat avant impôt 10 149 10 026 Charge d'impôt théorique 31,00% 3 146 33,33% 3 342 Accroissement sur charges non déductibles 29 46 Allègement sur report déficiataire antérieurement non activé (18) (123) Crédits et réductions d'impôts (121) (181) Ecart de taux d'IS sur filiales étrangères (137) (284) Ecart de taux d'IS sur filiales françaises 29 (86) Divers * (246) - (67) Charge d'impôt effective 2 681 2 647 Taux d'impôt effectif 26,42% 26,40% * dont une économie d'impôt de 238 K€ réalisée sur la plus value de cession. Le montant de l'économie d'impôt réalisée par le groupe grâce à l'intégration fiscale s'élève à 14K€ au 31/12/2019. 4. Autres informations NOTE 19: RISQUES FINANCIERS Risque de taux d'intérêt

Endettement financier

L'endettement financier du groupe est présenté à la note 7 du présent document. 25 - Trésorerie du groupe Au 31 décembre 2019, la trésorerie positive du groupe s'élève à 24 463 K€, composée de : disponibilités à hauteur de 24 211 K€ ;

SICAV monétaires à hauteur de 252 K€ ; Cette trésorerie, essentiellement non rémunérée, n'est pas investie en produits de placements obligataires. Le groupe n'est donc pas exposé, sur ses placements et disponibilités, à un risque de taux d'intérêt significatif. Le Groupe dispose également d'une trésorerie à moyen terme à hauteur de 376 K€ inscrite en immobilisations financières, composée d'avances de trésorerie (contrat de liquidité). - Sensibilité à la variation des taux La sensibilité maximale à la hausse ou à la baisse de 100 points de base des taux d'intérêts sur l'endettement financier à taux variable n'est pas significative. Le groupe n'a donc pas mis en place de politique de couverture spécifique de son risque de taux. • Risque de liquidité En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Emprunts & dettes financières (1) 10 169 13 706 Disponibilités & valeurs mobilières (2) 24 463 22 815 Trésorerie nette (2) - (1) 14 294 9 109 Trésorerie à moyen terme (3) 376 195 Trésorerie nette totale (2) - (1) + (3) 14 670 9 304 Compte tenu de sa trésorerie nette positive au 31 décembre 2019 et de sa capacité à générer des flux nets de trésorerie d'exploitation positifs, le groupe estime ne pas être confronté à un quelconque risque de liquidité. Risque de change EUROGERM SA se couvre par le biais de contrats de ventes à termes fermes de devises, destinés à couvrir des ventes réalisées ou futures en dollar américain. La vente à terme ferme entraîne la conversion de la créance en monnaie étrangère au taux prévu dans le contrat de vente à terme ferme. En lien avec l'application du règlement ANC-2015-05, les effets des couvertures sont classés en résultat dans la même rubrique que l'élément couvert. Ainsi, les impacts d'une couverture de change sur des flux opérationnels sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Le principe de symétrie s'applique également au bilan, lorsqu'un dérivé de change couvre une créance ou une dette. Le dérivé est revalorisé en contrepartie des écarts de conversion actif/passif venant ainsi équilibrer au bilan les écarts de conversion générés sur la créance/dette couverte Au titre de l'exercice clos, la société Eurogerm SA a poursuivi ses contrats de ventes à terme fermes de devises, destinés à couvrir des ventes réalisées ou futures en dollars. Au 31 décembre 2019, le montant des couvertures de change à terme détenues se présente comme suit : - 964 K USD au cours de 1,110 (échéance Janvier - Février 2020). 26 342 K USD au cours de 1,113 (échéance Mars 2020).

231 K USD au cours de 1.121 (échéance Avril 2020).

266 K USD au cours de 1.123 (échéance Mai 2020). L'impact des couvertures sur le chiffre d'affaire Groupe est non significatif. Les comptes des filiales étrangères (hors zone euro) sont convertis selon les règles et méthodes décrites au paragraphe 2.3.2. du présent document. Le tableau suivant indique, à la date du 31 décembre 2019, la part des actifs et passifs hors groupe en devises : En milliers d'unités Nouveau Peso Dirham Real Dollar Rand Sud Peso Livre libanaise Sol Pérou mexicain Marocain Brésilien Américain Africain Colombien Actifs 8 476 267 702 5 811 18 796 6 063 5 041 1 559 463 801 073 Passifs 92 51 073 1 074 1 552 1 196 609 870 424 444 115 Position nette 8 385 216 630 4 737 17 244 4 867 4 432 689 039 356 958 En K euros au 31/12/2019 2 255 10 209 442 3 819 4 332 281 187 210 Risque actions La société Eurogerm SA ne détient pas de portefeuille d'actions en dehors de ses titres de participations. En revanche, elle détient, via un contrat de liquidité, 5 002 de ses propres actions à la clôture des comptes (Cf. Note 6). Les excédents de trésorerie sont placés en SICAV monétaires et en comptes à terme. NOTE 20: ENGAGEMENTS HORS BILAN ENGAGEMENTS HORS BILAN 31/12/2019 31/12/2018 Cautions données 0 0 Dettes garanties par des sûretés réelles 6 975 2 523 Indemnités de départ à la retraite * 1 738 1 889 Total 8 713 4 412 * avant couverture par des contrats d'assurance (621 K€ au 31 décembre 2019). En 2017, un fonds de commerce a été nanti en garantie pour la contrevaleur du crédit arrangé souscrit, soit 30 M€. A ce jour, le crédit arrangé a été débloqué à hauteur de 7 M€ ; le capital restant du sur ce déblocage est de 5,8 M€ à fin décembre 2019. Au titre de la garantie d'actif passif conclue lors de la vente IDS Solutions Conditionnement, la société Eurogem a un engagement maximal de 306 K€ pouvant être mis en jeu jusqu'en 31 décembre 2022, et jusqu'au 31 mars 2024 sur le plan fiscal, social, pénal. Une contregarantie bancaire a été mise en place. - Locations-financement / locations simples Les locations-financement ont fait l'objet d'un retraitement intégral dans les comptes consolidés par l'inscription d'un actif et d'une dette au bilan. En revanche, les locations simples (mobilières et immobilières) sont maintenues en charges d'exploitation. 27 Les engagements de locations simples sont les suivants : TOTAL Paiements dus par périodes 31/12/2018 A - d'un an De 1 à 5 ans A + de 5 ans Contrats de locations immobilières 1 746 509 1 096 141 1 071 Contrats de locations mobilières 667 310 336 20 763 TOTAL Locations simples 2 412 819 1 432 161 1 834 NOTE 21: EFFECTIF MOYEN DU GROUPE L'effectif moyen du groupe a évolué comme suit : 31 déc. 2019 31 déc. 2018 Cadres 111 104 Non cadres 385 383 Total 496 487 NOTE 22: REMUNERATIONS ALLOUEES AUX ORGANES DE DIRECTION ET D'ADMINISTRATION Le montant global des rémunérations directes et indirectes de toute nature perçues, des sociétés françaises et étrangères membres du groupe, par les organes de direction et d'administration de la société consolidante est le suivant : 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 en k€ Jetons de présence Salaires et avantages Nombre d'options de souscription d'actions (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) attribuées Organes d'Administration (administrateurs) 10 10 Organes de Direction (PDG et DG délégué) 714 768 - - NOTE 23: EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE En janvier 2020, l'apparition en Chine d'une nouvelle forme de coronavirus, le COVID-19, a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prononcer l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie (épidémie mondiale). En date du 14 mars 2020, le Gouvernement Français a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements sur le territoire Français. À la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 par le conseil d'administration, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité du Groupe

poursuivre son exploitation dans des conditions satisfaisantes, l'ensemble des sites de production du Groupe poursuivant leur activité. Après une activité soutenue enregistrée au premier trimestre 2020, certaines activités du groupe ont commencé à être affectées par la crise COVID-19 début avril 2020. 28 La Direction, compte-tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées notamment par les gouvernements des différents pays où le Groupe est présent, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact global éventuel sur le reste de l'exercice, même si un impact défavorable est à envisager sur l'activité du second trimestre. Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter les actifs du groupe portent essentiellement sur le niveau de risque d'impayés sur le portefeuille des créances clients. En cas de baisse de plan de charge allant au-delà des capacités d'ajustement à disposition du Groupe, un recours au chômage partiel pourrait être envisagé en France. Aucun plan de restructuration n'est toutefois envisagé. Le Groupe conserve une forte liquidité en cash et ligne de crédit non tirée. Par prudence, un report de 6 mois des échéances sur les principaux emprunts de la société Eurogerm SA été obtenu de ses partenaires bancaires. Eurogerm SA n'a toutefois pas eu recours aux prêts garantis par l'Etat. NOTE 24: TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES La société ACG, détenue par Monsieur Jean Philippe GIRARD, réalise au profit de la société Eurogerm SA des prestations de conseil et assistance en matière de définition de la stratégie, d'orientation de sa politique générale, ainsi qu'en matière commerciale et marketing dans le cadre de la fabrication, la commercialisation de ses produits et services. A ce titre, la rémunération versée à la société ACG s'est élevée à 818 K€ HT au titre de l'exercice. NOTE 25: IDENTITE DE LA SOCIETE MERE CONSOLIDANT LES COMPTES Dénomination sociale Forme Capital Siège social ACG SARL 9 300 200 24 RUE BUFFON 21000 DIJON NOTE 26: MONTANT DES HONORAIRES DE COMMISSARIAT AUX COMPTES Le montant total des honoraires des Commissaires aux comptes de la Société Eurogerm SA, figurant au compte de résultat consolidé du Groupe en 2019 se détaille comme suit : En milliers d'euros sur 12 mois ECA NEXIA SECC Dans le résultat consolidé Montants H.T. % Montants H.T. % Certification des comptes 59% 76% Société mère 77 27 Filiales intégrées globalement 6 Autres prestations 41% 24% Société mère 54 8 Filiales intégrées globalement 2 TOTAL 139 100% 35 100% 29 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés clos au 31 décembre 2019 30 S.E.C.C ECA NEXIA 2 rue des Bons Enfants 37 rue Elsa Triolet - Parc Valmy 21000 DIJON 21000 DIJON EUROGERM Société Anonyme au capital de 431.502 euros Siège social : Parc d'activité du Bois Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT APOLLINAIRE RCS DIJON 349 927 012 - SIRET 349 927 012 00030 - APE 1089 Z Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés Exercice clos le 31 décembre 2019 31 À l'Assemblée Générale de la société EUROGERM, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la société EUROGERM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 15 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément. Les écarts d'acquisition, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2019 s'établit à 7.905 milliers d'euros ont fait l'objet de tests de dépréciation selon les modalités décrites dans la note 2.4.2 "Écart d'acquisition" de l'annexe des comptes consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests ainsi que les prévisions de flux de trésorerie et hypothèses utilisées, et nous avons vérifié que les notes 2.4.2 "Écart d'acquisition" et note 1. "Immobilisations" de l'annexe des comptes consolidés donnent une information appropriée. 32 Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration arrêté le 15 avril 2020. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes consolidés Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 33 il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ;

sous-jacents de manière à en donner une image fidèle ; concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes. 34 Comptes sociaux clos au 31 décembre 2019 35 COMPTES SOCIAUX EUROGERM 31 DECEMBRE 2019 BILAN ACTIF Note 31/12/2019 31/12/2018 (en euros) Amortissements Brut & provisions Net Net Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevets et droits similaires 2 225 339 1 861 081 364 258 484 779 Fonds commercial 1.3 53 357 53 357 53 357 Autres immobilisations incorporelles 10 007 10 007 10 007 Avances et acomptes Total immobilisations incorporelles 2 288 703 1 861 081 427 622 548 143 Terrains 352 144 352 144 352 144 Constructions 5 118 694 2 939 200 2 179 494 2 524 112 Installations techniques, matériel et outillage 5 976 644 3 651 560 2 325 084 2 529 570 Autres immobilisations corporelles 3 575 331 2 105 215 1 470 116 1 288 590 Immobilisations en cours 18 169 18 169 9 900 Avances et acomptes Total immobilisations corporelles 15 040 982 8 695 975 6 345 007 6 704 316 Participations 12 483 847 360 000 12 123 847 12 154 934 Créances rattachées à des participations 3 081 564 3 081 564 3 057 103 Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 547 354 547 354 565 168 Total immobilisations financières 16 112 765 360 000 15 752 765 15 777 205 ACTIF IMMOBILISE 2.1 à 2.2 33 442 451 10 917 055 22 525 395 23 029 665 Stocks matières premières 3 941 171 16 225 3 924 946 3 569 474 En-cours de production de biens Stocks produits et marchandises 1 039 451 14 429 1 025 022 710 141 Avances et acomptes versés s/ commandes Créances clients et comptes rattachés 2.4 16 614 643 113 850 16 500 794 14 108 549 Autres créances 2.3 et 2.4 5 041 665 1 265 000 3 776 665 4 967 955 Valeurs mobilières de placement 1 661 1 661 1 661 Disponibilités 15 325 113 15 325 113 14 388 055 Charges constatées d'avance 2.11 652 031 652 031 578 995 ACTIF CIRCULANT 42 615 735 1 409 504 41 206 231 38 324 830 Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Ecart de conversion actif 1 897 1 897 2 138 TOTAL ACTIF 76 060 082 12 326 559 63 733 523 61 356 633 36 BILAN PASSIF (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018 Capital social ou individuel (dont versé : 431 502) 2.5 431 502 431 502 Primes d'émission, de fusion, d'apport 9 649 359 9 649 359 Réserve légale 43 150 43 150 Réserves réglementées Autres réserves 27 913 608 25 631 711 Report à nouveau 3 044 1 867 RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 761 811 4 221 790 Subventions d'investissement 0 0 Provisions réglementées 1 213 331 1 280 398 CAPITAUX PROPRES 2.6 44 015 805 41 259 777 Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées 0 AUTRES FONDS PROPRES 0 0 Provisions pour risques 6 821 357 138 Provisions pour charges PROVISIONS 2.3 6 821 357 138 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 7 948 732 9 318 513 Concours bancaires courants 0 0 Emprunts et dettes financières divers 100 450 100 820 Total dettes financières 8 049 182 9 419 333 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 859 688 6 871 266 Dettes fiscales et sociales 2 856 490 2 785 357 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 455 747 372 230 Produits constatés d'avance 2.11 177 556 77 620 Total dettes d'exploitation 11 349 481 10 106 473 DETTES 2.7 19 398 663 19 525 806 Ecarts de conversion passif 312 234 213 912 TOTAL PASSIF 63 733 523 61 356 633 37 COMPTE DE RESULTAT (en euros) Note 31/12/2019 31/12/2018 (12 mois) (12 mois) Ventes de marchandises 15 826 692 16 460 871 Production vendue de biens 50 783 628 51 336 232 Production vendue de services 1 741 816 1 777 178 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 3.1 68 352 136 69 574 281 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 39 093 52 054 Reprises sur prov. et amort. et transfert de charges 2.3 & 3.4 593 580 616 899 Autres produits 3.5 254 748 207 557 Total des produits d'exploitation 69 239 556 70 450 791 Achats de marchandises (y compris DDD) 597 172 Variation de stocks (marchandises) (306 542) 257 951 Achats de matières premières et autres approv. 42 699 328 42 889 841 Variation de stocks de matières premières & approv. (358 204) (302 146) Autres achats et charges externes 11 312 550 10 779 219 Impôts, taxes et versements assimilés 1 122 186 1 193 326 Salaires et traitements 7 432 297 6 726 792 Charges sociales 3 169 349 3 027 969 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2.2 1 265 530 999 160 Dotations aux prov. pour dép. des immobilisations Dotations aux prov. pour dép. sur actif circulant 2.3 47 268 97 810 Dotations aux provisions pour risques et charges Autres charges 3.5 167 623 109 491 Total des charges d'exploitation 66 551 981 65 779 585 RESULTAT D'EXPLOITATION 2 687 575 4 671 205 Produits financiers de participations 1 010 854 1 015 183 Autres intérêts et produits assimilés 327 184 334 232 Reprises sur prov. et amort. et transfert de charges 2.3 350 386 319 726 Différences positives de change 141 249 116 786 Produits financiers 1 829 673 1 785 927 Dotations aux amort., dépréciations et prov. 2.3 1 821 116 344 Intérêts et charges assimilés 113 029 216 307 Différences négatives de change 48 958 335 911 Charges financières 163 808 668 562 RESULTAT FINANCIER 3.6 1 665 865 1 117 365 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 353 440 5 788 571 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 159 Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 476 538 23 253 Reprises sur provisions et transferts de charges 536 763 173 984 Produits exceptionnels 2 013 302 200 396 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 207 008 87 898 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 332 240 22 197 Dotations aux amort., dépréciations et prov. 119 696 530 483 Charges exceptionnelles 658 945 640 577 RESULTAT EXCEPTIONNEL 3.7 1 354 357 (440 182) Participation des salariés aux résultats 159 225 219 696 Impôts sur les bénéfices 3.8 786 761 906 903 TOTAL DES PRODUITS 73 082 531 72 437 114 TOTAL DES CHARGES 68 320 720 68 215 323 BENEFICE OU PERTE 4 761 811 4 221 790 38 ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 63 733 523 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 68 352 136 Euros et dégageant un bénéfice de 4 761 811 Euros. L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019. Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, les montants figurant dans la présente annexe sont exprimés en euros. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE Eurogerm SA a cédé la totalité de ses parts de la société IDS Solutions Conditionnement à la société NUTRISENS en date du 11 Octobre 2019. Cette cession a permis de dégager une plus-value de 1 168 k€ comptabilisée en résultat exceptionnel. FAITS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE En janvier 2020, l'apparition en Chine d'une nouvelle forme de coronavirus, le COVID-19, a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prononcer l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie (épidémie mondiale). En date du 14 mars 2020, le Gouvernement Français a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements sur le territoire Français. la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 par le conseil d'administration, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation dans des conditions satisfaisantes, l'ensemble des sites de production poursuivant leur activité. Les états financiers de la Société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Après une activité soutenue enregistrée au premier trimestre 2020, certaines activités ont commencé à être affectées par la crise COVID-19 début avril 2020. La Direction, compte-tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées notamment par le gouvernement, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact global éventuel sur le reste de l'exercice, même si un impact défavorable est à envisager sur l'activité du second trimestre. Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter les actifs de la Société portent essentiellement sur le niveau de risque d'impayés sur le portefeuille des créances clients. En cas de baisse de plan de charge allant au-delà des capacités d'ajustement à disposition de Eurogerm SA, un recours au chômage partiel pourrait être envisagé. Aucun plan de restructuration n'est toutefois envisagé. 39 La Société conserve une forte liquidité en cash et ligne de crédit non tirée. Par prudence, un report de 6 mois des échéances sur les principaux emprunts a été obtenu des partenaires bancaires. Eurogerm SA n'a toutefois pas eu recours aux prêts garantis par l'Etat. 1. REGLES ET METHODES COMPTABLES 1.1. Principes comptables Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07, homologué par arrêté du 26 décembre 2016. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : Continuité de l'exploitation,

Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

Indépendance des exercices. et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 1.2. Méthodes comptables La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent. Plus particulièrement, les modes et méthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels. Seules sont exprimées les informations significatives. 1.3. Fonds commercial Montant des éléments Montant de Nature Achetés Réévalués Reçus en Global la apport dépréciation FONDS COMMERCE ALPHA GLOBE 53 357 53 357 Le fonds de commerce correspond à un fonds lié à la vente de graines acheté en 1991 pour un montant de 53 K€. Cette activité a depuis été développée par la Société (création notamment de la marque GRAINE DE CHAMPION) et dégage à ce jour une capacité d'exploitation bénéficiaire. Méthode d'évaluation du fonds de commerce : la valeur actuelle (valeur d'inventaire) du fonds de commerce est estimée annuellement. Elle correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage du fonds. 1.4. Autres immobilisations incorporelles Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir : 40 Valeurs brutes Valeurs nettes Taux d'amortissement LOGICIELS 2 225 339 364 258 entre 10 et 100 BREVETS ET DIVERS 10 007 10 007 5.0 à 50.0 Total 2 235 346 374 265 1.5. Evaluation des immobilisations corporelles La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. 1.6. Evaluation des amortissements Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes : Catégorie Mode Durée Constructions linéaire de 5 à 20 ans Agencements et linéaire de 5 à 10 ans aménagements Installations techniques linéaire de 3 à 10 ans Matériels et outillages linéaire ou dégressif de 3 à 10 ans Matériel de transport linéaire 5 ans Matériel de bureau linéaire ou dégressif de 2 à 5 ans Mobilier linéaire de 3 à 10 ans L'excédent constaté entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire est comptabilisé en amortissement dérogatoire (via le résultat exceptionnel). 1.7. Titres immobilisés Les titres de participation, ainsi que les titres immobilisés, ont été comptabilisés au prix pour lequel ils ont été acquis, majoré des éventuels frais d'acquisition de titres de participation. Ces frais d'acquisition font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. Les titres ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice. La valeur actuelle (valeur d'inventaire) des titres de participation est déterminée en fonction de l'actif net comptable corrigé, de la rentabilité, des plus et moins-values latentes, des perspectives d'avenir et de l'utilité de détenir la participation. L'estimation de la valeur d'inventaire peut donc justifier le maintien d'une valeur nette supérieure à la quote-part de l'actif net comptable. 1.8. Autres immobilisations financières Les créances rattachées aux titres de participation sont inscrites à leur valeur nominale. Lorsqu'elles sont libellées en monnaies étrangères, elles sont converties, sauf exceptions visées au § 1.19 au cours de la date d'entrée dans le patrimoine car elles correspondent à des fonds investis à long terme. Ces créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des risques de non- recouvrement, appréciés lors de la valorisation des titres de participation (cf 1.7). Ces créances font l'objet d'une rémunération en fonction de leur durée et des usages locaux. Les autres immobilisations financières sont représentatives du contrat de liquidité, de dépôts et de cautionnement comptabilisés à leur valeur historique. Les actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité sont comptabilisées pour leur valeur 41 d'acquisition. Une dépréciation est constatée dans le résultat financier si le cours moyen du mois précédent la date de clôture est inférieur à la valeur d'acquisition. Les résultats de cession de ces actions sont comptabilisés pour leur montant net dans le résultat exceptionnel. (cf. note 3.7) Au 31 décembre 2019, 5 002 actions propres EUROGERM sont détenues par le biais du contrat de liquidité pour une valeur brute de 157 K€. Dans le cadre du contrat de liquidité, la société a acheté au cours de l'exercice 10 666 actions au prix moyen de 32.20 € et vendu 16 117 actions au prix moyen de 32.55 €. 1.9. Evaluation des matières et marchandises Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks. 1.10. Evaluation des produits en cours Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prise en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion des tous les coûts de sous activité. Les intérêts financiers sont toujours exclus de la valorisation des stocks. 1.11. Dépréciation des stocks Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. La valeur actuelle est déterminée en tenant compte de la date de péremption des stocks et est calculée en fonction de la valeur probable de réalisation. 1.12. Evaluation des créances et des dettes Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. 1.13. Dépréciation des créances Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. 1.14. Disponibilités en Euros Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale. 1.15. Disponibilités en devises Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change. 1.16. Provisions pour risques et charges Principes de base La Société comptabilise une provision pour faire face aux obligations clairement identifiées comme dette probable, mais dont l'échéance ou le montant est incertain. Une provision est ainsi enregistrée dès lors que : il existe une obligation légale, contractuelle ou implicite à la date de clôture

le montant peut être évalué avec une fiabilité suffisante

il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie. 42 Les provisions couvrent notamment : les litiges commerciaux, sociaux, fiscaux ou autres. Hypothèses et estimation La Société est impliquée dans certains litiges généralement liés à ses activités courantes. La Direction de la Société, après consultation de ses avocats et conseils juridiques, détermine le montant des provisions qui doivent être constituées en fonction de son estimation des risques de pertes futures existants à chaque fin d'exercice. Les hypothèses sous-jacentes sur lesquelles se fondent les principales estimations relatives aux provisions pour litiges (litiges prud'hommes, risques sociaux et fiscaux,…) sont les suivantes : appréciation de la position juridique et valorisation des risques en fonction de la probabilité de cristallisation du risque. 1.17. Comptabilisation du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires correspondant à la vente de marchandises et produits finis est comptabilisé lors du transfert de propriété qui intervient généralement lors de l'expédition du produit manufacturé au client (sauf incoterm spécifique). Pour les prestations de services, le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'issue de l'exécution de celles- ci (généralement à l'émission de la facture). 1.18. Charges et produits exceptionnels Les charges et produits exceptionnels sont constitués d'éléments qui en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non-récurrence ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle de la société. Les écritures comptables liées à la sortie des titres de participation sont comptabilisées dans le résultat exceptionnel. 1.19. Utilisation du CICE L'utilisation du CICE 2018 s'est traduite par des embauches en CDI et des investissements. 1.20. Opérations en devises Lors d'acquisition d'actif en monnaie étrangère, le taux de conversion utilisé est le taux de change à la date d'entrée ou, le cas échéant, celui de la couverture si celle-ci a été prise avant l'opération. Les frais engagés pour mettre en place les couvertures sont également intégrés au coût d'acquisition. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice. (Sauf pour les créances rattachées cf. ci-dessous) La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité suivant les modalités règlementaires. La politique de la société est de réduire son exposition aux fluctuations de taux de change. EUROGERM SA se couvre par le biais de contrats de ventes à termes fermes de devises, destinés à couvrir des ventes réalisées ou futures en dollar américain. La vente à terme ferme entraîne la conversion de la créance en monnaie étrangère au taux prévu dans le contrat de vente à terme ferme. En lien avec l'application du règlement ANC 2015-05, les effets des couvertures sont classés en résultat dans la même rubrique que l'élément couvert. Ainsi, les impacts d'une couverture de change sur des flux opérationnels sont comptabilisés en résultat d'exploitation. Le principe de symétrie s'applique également au bilan, lorsqu'un dérivé de change couvre une créance ou une dette. Le dérivé est revalorisé en contrepartie des écarts de conversion actif/passif venant ainsi équilibrer au bilan les écarts de conversion générés sur la créance/dette couverte. 43 Ecart de change sur les créances rattachées: Les prêts et avances à long terme, consentis aux filiales et pour lesquels aucune date de remboursement n'est prévue, ne sont pas réévalués aux taux de clôture mais sont conservés au taux historique. 1.21. Intégration fiscale : Depuis le 1er janvier 2014, EUROGERM SA s'est constituée société « tête de groupe » dans le cadre du régime fiscal de groupe. Pour la période, les sociétés fiscalement intégrées sont la SARL TARTIN'ART HOLDING, la SARL TARTIN'ART DIJON et la SARL TARTIN'ART PARIS. Chaque société du groupe comptabilise en charge le montant de l'impôt dont elle serait redevable en l'absence d'intégration fiscale. Le cas échéant, le profit d'intégration fiscale, correspondant à l'économie d'impôt générée par le régime est comptabilisé au niveau d'EUROGERM SA tête de groupe par le biais d'une charge d'impôt négative. 44 COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN Etat des immobilisations Virement Cessions/ poste à 31/12/2018 Acquisitions Diminution poste 31/12/2019 Immobilisations incorporelles Logiciels 2 180 375 44 964 2 225 339 Fonds de commerce 53 357 53 357 Autres immobilisations incorporelles 10 007 10 007 Immobilisations incorporelles en cours 0 0 Total immobilisations incorporelles 2 243 739 44 964 0 0 2 288 703 Immobilisations corporelles Terrains 352 144 352 144 Constructions 5 333 114 214 421 5 118 693 Matériel et outillage industriel 5 921 553 273 007 227 816 9 900 5 976 644 Installations et agencements 2 386 175 333 456 41 851 2 677 780 Matériel de transport 143 280 117 545 107 290 153 535 Matériel informatique et mobilier 824 946 39 649 120 578 744 017 Immobilisation corporelles en cours 9 900 18 169 -9 900 18 169 Avances et acomptes 0 0 Total immobilisations corporelles (a) 14 971 112 781 826 711 956 0 15 040 982 Immobilisation financières Titres de participation (b) 12 741 112 257 265 12 483 847 Créances rattachées à des participations (c) 3 057 103 24 461 3 081 564 Dépôts et cautionnements 14 292 14 292 Prêts et autres immobilisations fin (d) 566 946 524 590 558 474 533 062 Total immobilisations financières 16 379 453 549 051 815 739 0 16 112 765 TOTAL 33 594 304 1 375 841 1 527 696 0 33 442 450 Immobilisations corporelles : Ces dernières correspondent à l'amélioration de nos bureaux ainsi que de nos lignes de productions.

Les cessions d'immobilisations ont été réalisées à la suite d'un inventaire précis des immobilisations et qui a conduit à sortir du matériel. La baisse de ce poste correspond : La cession des titres IDS : Cf. faits marquants de l'exercice. Ce poste inclut : le prêt de 3 500 KUSD non amortissable fait à la filiale EUROGERM USA,

et le prêt de 550K€ fait à la filiale EUROGERM ANDINA (capital restant dû à fin décembre 2019 : 344 K€). Concernent les mouvements sur actions propres. 45 2.2. Etat des amortissements 31/12/2018 Dotations Diminutions 31/12/2019 Immobilisations incorporelles Logiciels, autres immob. incorporelles 1 695 596 165 485 1 861 081 Total immobilisations incorporelles 1 695 596 165 485 0 1 861 081 Immobilisations corporelles Terrains Constructions 2 809 003 315 260 185 062 2 939 201 Matériel et outillage industriel 3 391 983 479 851 220 274 3 651 560 Installations et agencements 1 312 921 212 879 41 160 1 484 640 Matériel de transport 122 821 21 938 103 939 40 820 Matériel et mobilier informatique 630 067 70 116 120 430 579 753 Total immobilisations corporelles 8 266 795 1 100 044 670 865 8 695 974 TOTAL 9 962 390 1 265 529 670 865 10 557 055 2.3. Etat des provisions 31/12/2018 Augmentations Diminutions Diminutions 31/12/2019 Montants Montants Dotations utilisés non utilisés Provisions réglementées Amortissements dérogatoires 1 016 342 87 523 143 331 960 534 Provision pour hausse de prix 264 057 32 173 43 432 252 798 TOTAL 1 280 399 119 696 186 763 - 1 213 332 Provisions pour risques et charges Litiges * 355 000 200 000 150 000 5 000 Autres provisions pour risques et charges 0 - Provision pour perte de change 2 138 1 821 2 138 1 821 TOTAL 357 138 1 821 202 138 150 000 6 821 Provisions pour dépréciation Sur titres de participation 586 178 226 178 0 360 000 Sur stocks MP 13 493 16 225 13 493 16 225 Sur stocks Marchandises 22 768 14 429 22 768 14 429 Sur comptes clients 148 585 16 614 51 350 113 849 Autres provisions pour dépréciation 1 387 070 122 070 1 265 000 TOTAL 2 158 095 47 268 435 859 - 1 769 504 TOTAL GENERAL 3 795 631 168 785 824 760 150 000 2 989 656 Dont dotations et reprises d'exploitation 47 268 87 611 - financières 1 821 350 386 - exceptionnelles 119 696 386 763 150 000 * Cf résultat exceptionnel § 3.7 46 2.4. Etat des échéances des créances ETAT DES CREANCES Montant brut 1 an Plus d'1 an 31/12/2019 au plus DE L'ACTIF Créances rattachées à des participations* 3 081 563 224 514 2 857 049 IMMOBILISE Prêts Autres immobilisations financières 547 354 547 354 Clients douteux ou litigieux 135 584 135 584 Autres créances clients 16 479 060 16 479 060 Personnel et comptes rattachés (avances) 3 100 3 100 DE L'ACTIF Sécurité sociale et autres org. sociaux 112 792 112 792 CIRCULANT Etat : impôts sur les bénéfices 339 179 339 179 Etat : taxe sur valeur ajoutée 453 437 453 437 Etat : autres impôts, taxes 15 770 15 770 Etat : divers - Groupe et associés 3 943 478 3 943 478 Débiteurs divers 173 909 173 909 Charges constatées d'avance 652 031 652 031 TOTAL CREANCES 25 937 257 22 397 270 3 539 987 *Cf. notes 2.1 et 1.20 2.5. Composition du capital social Différentes catégories de Valeurs Nombre de titres nominales en titres Au début Créés Remboursés En fin euros CAPITAL 0.1000 4 315 021 - 4 315 021 Au 31 décembre 2019, le capital se compose de 426 371 actions à droits de vote simple et 3 888 650 actions à droits de vote double. Contrat de liquidité : Eurogerm a confié à ODDO BHF SCA l'animation de son titre dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de l'AMAFI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers. Pour la mise en œuvre de ce contrat, une somme de 500 k€ d'euros a été initialement portée au compte de liquidité et comptabilisée dans le poste « autres immobilisations financières ». Au 31 décembre 2019, le nombre d'actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité est de : 5 002 actions. 47 2.6. Tableau de variation des capitaux propres Réserves Report à Subventions Provisions Capital Primes Résultat réglementée Total Nouveau invest. s 31/12/2017 431 502 9 649 359 23 439 170 1 357 4 176 094 0 1 273 899 38 971 381 Affectation du résultat 4 176 094 (4 176 094) 0 Dividendes distribués (1 941 759) 1 867 (1 939 892) Variation prov 6 499 6 499 Augmentation du capital 0 Divers 1 357 (1 357) 0 Résultat de l'exercice 4 221 790 4 221 790 31/12/2018 431 502 9 649 359 25 674 862 1 867 4 221 790 0 1 280 398 41 259 778 Affectation du résultat 4 221 790 (4 221 790) 0 Dividendes distribués (1 941 759) 3 044 (1 938 715) Variation prov (67 067) (67 067) Augmentation du capital 0 Divers 1 867 (1 867) 0 Résultat de l'exercice 4 761 811 4 761 811 31/12/2019 431 502 9 649 359 27 956 760 3 044 4 761 811 0 1 213 331 44 015 807 2.7. Etat des échéances des dettes Montant brut 1 an plus de 5 ETAT DES DETTES 31/12/2019 au plus 1 à 5 ans ans Emprunt dettes à 1 an maximum à l'origine Emprunts dettes à plus de 1 an à l'origine 7 948 731 1 628 420 6 109 189 211 123 Emprunts dettes financières divers 5 461 5 461 Concours bancaires courants 0 0 Fournisseurs et comptes rattachés 7 859 688 7 859 688 Personnel et comptes rattachés 1 673 694 1 673 694 Sécurité sociale et autres organisme sociaux 1 043 784 1 043 784 Etat: impôts sur les bénéfices 0 Etat: taxe sur la valeur ajoutée 3 595 3 595 Etat: autres impôts, taxes et assimilés 96 544 96 544 Etat: prélèvement à la source 38 873 38 873 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 94 989 94 989 Autres dettes 455 747 455 747 Produits constaté d'avance 177 556 177 556 TOTAL DES DETTES 19 398 662 13 078 351 6 109 189 211 123 Emprunts souscrits en cours exercice 250 000 Emprunts remboursés en cours exercice 1 619 080 Emprunts dettes associés 2.8. Frais de recherche appliquée et de développement Le montant des frais de recherche et développement fait l'objet d'une comptabilisation en charges et s'élève au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à 644K€. Le crédit d'impôt recherche comptabilisé et correspondant à ces dépenses s'élève à 193 k€. 48 2.9. Produits à recevoir Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés 148 138 Autres créances 264 734 Disponibilités 160 326 Total 573 198 2.10. Charges à payer Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant Intérêts courus sur emprunt 4 627 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 775 692 Dettes fiscales et sociales 2 362 500 Autres dettes 341 723 Total 3 484 542 Détail dettes fiscales et sociales (en K€) : - congés à payer : 644K€ - autres charges de personnel : 861K€ - participation : 159K€ - charges sociales sur congés à payer : 287K€ - autres charges sociales : 315K€ - état charges à payer : 96K€ 2.11. Charges et produits constatés d'avance Les charges constatées d'avance s'élèvent à 652 K€ et correspondent principalement à des prestations facturées et non encore réalisées. Les produits constatés d'avance s'élèvent à 178 K€ et correspondent à du chiffre d'affaires pour lequel le transfert de propriété n'est pas effectué à la clôture. 2.12. Ecart de conversion passif L'écart de conversion passif qui s'élève à 312 K€ au 31 décembre 2019 concerne le dollar US et le pesos mexicain MXN. 49 3. COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU COMPTE DE RESULTAT 3.1. Ventilation du chiffre d'affaires net Répartition par secteur géographique Montant FRANCE 38 781 051 EXPORT 29 571 084 Total 68 352 135 3.2. Rémunération des dirigeants Rémunérations allouées aux membres des organes de direction Montant Total 714 419 3.3. Effectif moyen Personnel salarié Cadres 52 Agents de maîtrise et techniciens 51 Employés 22 Ouvriers 36 Apprentis 8 Total 169 3.4. Détail des transferts de charges d'exploitation Montant Formations 78 388 Prestations diverses 45 576 Refacturations diverses 198 746 Avantages en Nature 41 466 Remboursements divers Assurances / fournisseurs 35 618 Remboursements divers Personnel / prévoyance 96 039 Litiges fournisseurs 1 076 Divers 9 059 505 969 3.5. Autres produits et autres charges d'exploitation Depuis le 1er janvier 2017, les gains et pertes de change sur créances et dettes commerciales sont comptabilisés en résultat d'exploitation suite à l'application par la Société du règlement ANC n°2015- 05. 3.6. Détail du résultat financier Produits Charges Revenus des placements de trésorerie 176 643 Gains / pertes de change 141 249 48 958 Dividendes 1 010 854 Dotation / reprise provision perte de change 2 138 1 821 Dotation / reprise provision titres et C/CRT 348 248 0 Escomptes 24 849 Intérêts sur emprunts 87 010 Autres charges et produits financiers 150 541 1 171 Total 1 829 673 163 809 Total net 1 665 865 50 3.7. Détail du résultat exceptionnel Charges Produits VNC / Produits de cession d'immobilisations 41 092 51 000 Dotations / Reprises amortissements dérogatoires 87 523 143 331 Dotations / Reprises provisions pour hausse de prix 32 173 43 432 Dotations / Reprises provisions pour risque * - 350 000 Résultat lié à la sortie de titres de participation 257 265 1 425 538 Charges / Produits sur exercices antérieurs Résultat des opérations sur actions propres 33 884 - Quote part de subvention investissement Divers * 207 008 Total 658 945 2 013 302 Total net 1 354 357 *la provision pour risques et charges concernant le litige social dotée à hauteur de 350 K€ en 2018 suite une assignation de la Société Eurogerm devant le TGI de Dijon a été reprise sur 2019 compte tenu de la conclusion au cours du 1 er trimestre 2020 d'un accord entre les parties. Une charge à payer de 200K€ a été constatée au 31 décembre 2019 pour couvrir les coûts liés à cet accord. 3.8. Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Résultat avant impôt Impôt Résultat courant 4 353 440 752 461 Résultat exceptionnel 1 354 357 119 779 Participation (159 225) (70 353) Intégration fiscale (14 060) Résultat comptable 5 548 572 787 827 51 4. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 4.1. Dettes garanties par des sûretés réelles Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5 915 484 Total 5 915 484 Dont 5 817 K€ correspondent au déblocage partiel du crédit arrangé. 4.2. Engagements financiers Engagements donnés : Avals et cautions avec des entités liées 104 819 Effets escomptés non échus 2 160 Total 106 979 En 2017, le fonds de commerce de la société a été nanti en garantie pour la contrevaleur du crédit arrangé souscrit, soit 30 M€. A ce jour, le crédit arrangé a été débloqué à hauteur de 7 M€. Au titre de la garantie d'actif passif conclue lors de la vente IDS Solutions Conditionnement, la société Eurogem a un engagement maximal de 306 K€ pouvant être mis en jeu jusqu'en 31 décembre 2022, et jusqu'au 31 mars 2024 sur le plan fiscal, social, pénal. Une contre garantie bancaire a été mise en place. Les engagements de retraite ne sont pas comptabilisés mais font l'objet de l'information qui suit. Le montant de l'engagement en la matière est estimé au 31 décembre 2019 à 1 654 K€. Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes (méthode prospective avec salaire de fin de carrière) : taux annuel de revalorisation des salaires (inflation comprise) : 0.5 % l'an

taux net annuel de capitalisation (inflation comprise) : 0.76 %

taux de mobilité (tum over) : 7.74% de 15 à 49 ans - 0% à partir de 50 ans

âge de départ à la retraite : 65 ans

modalités de départ en retraite : à l'initiative du salarié

taux annuel d'actualisation : 0.76%

taux de charges sociales patronales : 45% Eurogerm a souscrit une assurance relative à ces indemnités. Le montant versé à ce titre au 31 décembre 2019 s'élève à 621 K€. L'engagement non couvert par cette assurance est donc de 1 033 K€. 4.3. Risques financiers Risque de taux d'intérêt L'endettement financier de la société est présenté dans la note 2.7 du présent document. La sensibilité maximale à la hausse ou à la baisse de 100 points de base des taux d'intérêts sur l'endettement financier à taux variable n'est pas significative. 52 • Risque de liquidité En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Emprunts & dettes financières (1) 8 049 9 419 Disponibilités & valeurs mobilières (2) 15 327 14 390 Trésorerie nette (2) - (1) 7 278 4 971 Trésorerie à moyen terme (3) 376 195 Trésorerie nette totale (2) - (1) + (3) 7 754 5 166 Compte tenu de sa trésorerie nette positive au 31 décembre 2019 et de sa capacité à générer des flux nets de trésorerie d'exploitation positifs, la société estime ne pas être confrontée à un quelconque risque de liquidité. Risque de change Au titre de l'exercice clos, la société Eurogerm SA a poursuivi ses contrats de ventes à terme fermes de devises, destinés à couvrir des ventes réalisées ou futures en dollars. Au 31 décembre 2019, le montant des couvertures de change à terme détenues se présente comme suit : 964 K USD au cours de 1,110 (échéance Janvier- Février 2020).

342 K USD au cours de 1,113 (échéance Mars 2020).

231 K USD au cours de 1.121 (échéance Avril 2020).

266 K USD au cours de 1.123 (échéance Mai 2020). L'impact des couvertures sur le chiffre d'affaires annuel est non significatif. 4.4. Crédit-bail Instal. Nature Terrains Constructions matériel et Autres Total outillage Valeur d'origine 445 248 7 536 589 7 981 837 Amortissements - cumuls exercices antérieurs 3 574 073 3 574 073 - dotations de l'exercice 361 829 361 829 Total 3 935 902 3 935 902 Redevances payées - cumuls exercices antérieurs 7 357 988 7 357 988 - exercice 778 995 778 995 Total 8 136 983 8 136 983 Redevances restant à payer - à un an de plus 778 996 778 996 - entre 1 et 5 ans 129 835 129 835 - à plus de 5 ans - - Total 908 831 908 831 Valeur résiduelle - à un an au plus - à plus de 5 ans - Total Montant en charges sur 778 995 778 995 l'exercice 53 4.5 Accroissements et allègements dette future d'impôt Nature des différences temporaires Montant Accroissements Provisions réglementées: - provision pour hausse de prix 70 783 - amortissements dérogatoires 268 949 Subventions d'investissement : - Total des accroissements 339 732 Allègements Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : - participation des salariés 44 583 - forfait social 8 917 - C3S 22 327 Total des allègements 75 827 4.6 Identité de la société mère consolidant les comptes Dénomination sociale Forme Capital Siège social ACG SARL 9 300 200 24 RUE BUFFON 21000 DIJON 4.7 Montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes Le montant des honoraires de commissariat aux comptes figure dans l'annexe aux comptes consolidés. 4.8 Transactions avec les parties liées La société ACG, détenue par Monsieur Jean Philippe GIRARD, réalise au profit de la société Eurogerm SA des prestations de conseil et assistance en matière de définition de la stratégie, d'orientation de sa politique générale, ainsi qu'en matière commerciale et marketing dans le cadre de la fabrication, la commercialisation de ses produits et services. A ce titre, la rémunération versée à la société ACG s'est élevée à 818 K€ HT au titre de l'exercice. 4.9 Tableau des filiales et des participations 4.9 TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS Quote-part Prêts et avances Montants Chiffres Capitaux des d'affaires Résultats du Valeur comptable propres consentis cautions et HT du dernier (en Keuros) SIREN Capital capital avant des titres détenus par la société non avals du dernier exercice detenu (en résultats encore remboursés donnés par exercice clos %) la société écoulé Dividendes encaissés par la société Observations au cours de l'exercice Brute Nette Brute Nette 1. FILIALES (+ DE 50%) EUROGERM SENEGAL 175 1 058 51% 91 91 3 096 -262 Bilan 31.12.19 EUROGERM ANDINA 600 1 069 70% 439 439 344 344 2 123 0 Bilan 31.12.19 EUROGERM BRESIL 250 1 848 80% 95 95 7 513 893 241 Bilan 31.12.19 EUROGERM Mexique 5 464 6 726 100% 5 645 5 645 698 698 0 -50 Bilan 31.12.19 EUROGERM Maroc 166 315 65% 111 111 929 35 Bilan 31.12.19 EUROGERM IBERIA 7 4 114 100% 4 200 4 200 12 346 634 450 Bilan 31.12.19 EUROGERM USA 247 -76 100% 226 226 4 334 4 334 0 115 Bilan 31.12.19 CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 530 061 068 240 2 235 88% 210 210 0 7 310 674 252 Bilan 31.12.19 TARTIN'ART HOLDING 805 197 365 360 -1 093 100% 360 0 1 494 229 0 0 -62 Bilan 31.12.19 EUROGERM Italie 100 78 95% 95 95 251 3 Bilan 31.12.19 EUROGERM Allemagne 200 164 95% 190 190 109 109 417 33 Bilan 31.12.19 EUROGERM Colombie 296 201 43% 137 137 24 24 626 -93 Bilan 31.12.19 EUROGERM Middle East 173 142 70% 122 122 19 19 342 -3 Bilan 31.12.19 2. PARTICIPATIONS (10 à 50%) MOULIN NEUF 345 388 276 94 1 187 36% 297 297 1 936 39 Bilan 31.12.19 MOULIN TARON 421 888 876 10 235 10% 15 15 728 -21 3 Bilan 31.12.19 EUROGERM AFRIQUE DU SUD 362 756 50% 200 200 1 938 166 59 Bilan 31.12.19 54 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2019 55 S.E.C.C ECA NEXIA 2 rue des Bons Enfants 37 rue Elsa Triolet - Parc Valmy 21000 DIJON 21000 DIJON EUROGERM Société Anonyme au capital de 431.502 euros Siège social : Parc d'activité du Bois Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT APOLLINAIRE RCS DIJON 349 927 012 - SIRET 349 927 012 00030 - APE 1089 Z Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2019 56 À l'Assemblée Générale de la société EUROGERM, Opinion En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EUROGERM relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 15 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion Référentiel d'audit Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Indépendance Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Justification des appréciations En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. Le paragraphe 1.7 "Titres immobilisés" de l'annexe des comptes annuels présente les méthodes comptables relatives à la dépréciation des immobilisations financières. Nos travaux ont consisté à apprécier la valeur actuelle des titres de participations. Dans ce cadre, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes de valorisation ainsi décrites et nous nous sommes assurés de leur correcte application. 57 Vérifications spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financières et les comptes annuels adressés aux actionnaires Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration arrêté le 15 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce. Informations relatives au gouvernement d'entreprise Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 58 Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 59 Rapport de gestion 60 EUROGERM Société anonyme à conseil d'administration au capital social de 431 502,10 euros Siège social : 2, rue du Champ Doré Parc d'Activité du Bois Guillaume 21850 Saint Apollinaire RCS Dijon B 349 927 012 ASSEMBLEE GENERALE DU 17 JUIN 2020 RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 Chers Actionnaires, En application des statuts de la société Eurogerm (« Société ») et des dispositions du Code de commerce, nous vous avons réunis d'une part en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de la Société et de ses filiales au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et pour soumettre à votre approbation les comptes annuels et consolidés dudit exercice ainsi que d'autoriser le Conseil à l'effet de permettre à la Société de racheter ses propres actions, et d'autre part en Assemblée Générale Extraordinaire afin de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'administration pour réduire le capital social par annulation d'actions propres, mettre en harmonie les statuts avec diverses nouvelles dispositions législatives en vigueur, et afin de renouveler certaines délégations facilitant la réalisation d'opérations financières éventuelles. Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis. SITUATION ET ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES 1. Faits marquants de l'exercice : Le 11 octobre 2019, Eurogerm SA a cédé à NUTRISENS l'intégralité de sa participation dans sa filiale IDS Solutions Conditionnement, spécialiste français du conditionnement à façon pour l'industrie agroalimentaire. Cette filiale a donc contribué aux résultats du groupe jusqu'à la date de sa cession. La plus-value exceptionnelle dégagée par le Groupe s'élève à 0,9 millions d'euros. Les contributions de cette filiale aux résultats du Groupe ainsi que les autres incidences de cette cession sur les comptes annuels du Groupe et de la Société sont détaillées dans les annexes. 2. Activité du Groupe : Le groupe Eurogerm (le « Groupe ») est spécialisé dans la recherche, le développement, le mélange et la commercialisation d'ingrédients céréaliers, d'auxiliaires technologiques et d'améliorants et d'avant- produits de pâtisserie destinés aux producteurs et utilisateurs de farines et céréales techniques qui sont principalement les meuniers, les boulangers industriels et les industries alimentaires en France, en Europe et à l'international. 61 Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 115,9 M€, contre 115,8 M€ en 2018. Compte tenu de l'activité du second semestre, le Groupe clôture ainsi un exercice 2019 stable avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 115,8 millions d'euros (+0,1%), en légère décroissance (-0,4%) à taux de change et périmètre constants. En effet, le chiffre d'affaires du second semestre 2019 (61,6 millions d'euros) affiche une croissance de +1,8% par rapport au second semestre 2018, contrebalançant la moindre performance du premier semestre 2019 (54,3 millions d'euros). L'activité du premier semestre avait légèrement reculé dans un contexte de tensions à l'international ayant conduit au non-renouvellement de commandes par trois clients à l'export. La reprise d'activité sur le 2ème semestre 2019 permet d'afficher une croissance de chiffre d'affaires de +13,4% par rapport au premier semestre de la même année. La répartition du chiffre d'affaires par grande famille de produits et par zone géographique est la suivante : Chiffre d'affaires En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Variation Améliorants de panification et pré-mix 42 475 40 911 +3.8% (secteur boulangerie industrielle) Correcteurs de meunerie et pré-mix 18 013 17 855 +0.9% (secteur meunerie) Ingrédients, concepts, avant-produits de 55 428 57 020 -2.8% pâtisserie et divers Total 115 916 115 786 +0.1% Dont France 42 648 42 075 +1.4% Dont Export 73 269 73 712 -0.6 % % France 36,8% 36,3% % Export 63,2% 63,6% 62 3. Résultats et autres indicateurs consolidés : Compte de résultat consolidé et ratios de rentabilité : Les chiffres clés du compte de résultat consolidé de l'exercice écoulé, ainsi que les principaux ratios de rentabilité sont les suivants : En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Variation Chiffre d'affaires 115 916 115 786 +0,1% EBITDA* 11 799 13 104 -10,0 % % de chiffre d'affaires 10,2% 11,3% Résultat d'exploitation 9 019 10 703 -15,7% % de chiffre d'affaires 7,8% 9,2% Résultat net des entreprises intégrées** 7 468 7 380 +1,2% % de chiffre d'affaires 6,4% 6,4% Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0 Amortissements / Dépréciations des écarts d'acquisition 0 0 Résultat net part du groupe 6 954 6 761 +2,9% % de résultat net part du groupe / CA 6,0% 5,8% EBITDA = résultat d'exploitation avant amortissements

Résultat net avant amortissement et dépréciations des écarts d'acquisition (goodwill) et quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence. Avec un chiffre d'affaires stable, et malgré les efforts portés sur la maîtrise des coûts, les investissements humains et corporels engagés en 2018 ont pesé sur les charges d'exploitation 2019 du Groupe, la rentabilité d'exploitation diminue et l'EBITDA atteint 11,8 M€ contre 13,1 M€ en 2018. Le résultat d'exploitation atteint 9,0 M€, contre 10,7 M€ en 2018. Compte tenu de ces éléments, d'un résultat financier et exceptionnel en hausse, respectivement liés à des effets de change positifs et à la cession de notre filiale IDS, le résultat net part du groupe s'établit près de 7,0 M€ au 31 décembre 2019 (soit une progression de +2,9% par rapport au 31 décembre 2018), représentant 6,0% du chiffre d'affaires. Situation financière du Groupe : Principaux agrégats bilanciels : L'endettement à moyen et long terme du Groupe se réduit avec les remboursements effectués (3,0 M€) et le faible montant de nouveaux emprunts (0,5 M€). La structure financière du Groupe est solide avec une trésorerie nette globale de 14,7 M€. 63 Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du groupe (56,3 millions d'euros) représentent 62% du total du bilan. En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Actif immobilisé 27 917 30 202 Capitaux propres (part du groupe) 56 255 50 679 Intérêts minoritaires 5 361 5 216 Emprunts et dettes financières (1) 10 169 13 710 Disponibilités et valeurs mobilières (2) 24 464 22 815 Trésorerie nette (2)-(1) 14 295 9 105 Trésorerie à moyen terme (3) 376 195 Trésorerie nette totale (2)-(1)+(3) 14 671 9 300 Flux de trésorerie : En milliers d'euros 31/12/2019 31/12/2018 Flux de trésorerie liés à l'activité 6 014 8 925 Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement -160 - 9 668 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement -4 398 5 011 Variation de trésorerie brute CT +1 643 + 4 151 Les flux de trésorerie liés à l'activité atteignent 6 M€ notamment grâce à une capacité d'autofinancement de 9,2 M€ et ce malgré une augmentation du besoin en fonds de roulement liée principalement à une forte activité sur les derniers mois de l'année. Investissements réalisés par le Groupe : Après deux années d'investissements importants voués au développement du Groupe, le Groupe a investi en 2019 à hauteur de 1,6 M€, essentiellement dédiés à des opérations de maintien. La génération de trésorerie liée à la cession d'IDS Solutions Conditionnement (1,5 M€) vient compenser les investissements productifs réalisés au cours de cet exercice. Progrès réalisés et difficultés rencontrées : Après un 1er semestre en retrait, une dynamique de croissance a été retrouvée sur le second semestre. Dans un contexte concurrentiel, les progrès réalisés se retrouvent dans la progression de notre développement. Ainsi, nous avons poursuivi notre croissance, notamment en Amérique Latine et Amérique du Nord. Nous maintenons notre forte innovation produits et poursuivons le développement de services à valeur ajoutée pour nos clients. 64 Principaux risques et incertitudes : Les principaux risques et incertitudes auxquels est confronté notre Groupe sont les suivants : crise sanitaire mondiale liée au Covid 19 et ses effets indirects, pour laquelle il est apporté de plus amples informations dans les rubriques II) et IV) du présent rapport ;

difficultés dans les secteurs de la meunerie et de la panification ;

concentration des intervenants sur les secteurs de la meunerie et de la panification ;

volatilité du prix des matières premières ;

évolution de la parité euro/dollar ;

risques liés aux hommes et aux savoir-faire du groupe ;

savoir-faire du groupe ; risques liés aux produits et à la sécurité alimentaire ;

risques pays (politico-géographiques) ;

(politico-géographiques) ; risque lié à la réglementation applicable aux industries alimentaires (traçabilité…). Le Groupe, à travers la Société, a mis en place un système de management des risques afin de prévenir et réduire l'ensemble de ceux auxquels il est confronté. Par ailleurs, le Groupe estime ne pas être soumis à un risque de taux d'intérêt significatif (très faible sensibilité à la variation de taux de l'endettement financier), ni à un quelconque risque de liquidité au regard de sa trésorerie nette. Enfin, le risque de change auquel le Groupe est confronté porte notamment sur les ventes du groupe réalisées en USD, MXN et BRL. Ces ventes représentent respectivement environ 13%, 12% et 7% du chiffre d'affaires consolidé 2019. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE En janvier 2020, l'apparition en Chine d'une nouvelle forme de coronavirus, le COVID-19, a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prononcer l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie (épidémie mondiale). En date du 14 mars 2020, le Gouvernement Français a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements sur le territoire Français. Les états financiers de la Société et du Groupe ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. la date d'arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 par le conseil d'administration, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la Société et ses filiales à poursuivre leur exploitation dans des conditions satisfaisantes. Après une activité soutenue enregistrée au premier trimestre 2020, certaines activités ont commencé à être affectées par la crise COVID-19 début avril 2020. La Direction, compte-tenu du caractère récent de l'épidémie et de la constante évolution des mesures annoncées notamment par les gouvernements des différents pays où le Groupe est présent, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact global éventuel sur le reste de l'exercice, même si un impact défavorable est à envisager sur l'activité du second trimestre. Compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter les actifs du Groupe portent essentiellement sur le niveau de risque d'impayés sur le portefeuille des créances clients. 65 Dans le contexte actuel de pandémie mondiale, le Groupe a déployé un plan d'action dont l'objectif prioritaire est de garantir la sécurité de ses salariés tout en assurant la continuité de ses activités. Eurogerm S.A. et ses filiales recourent ainsi au télétravail pour tous les emplois le permettant. A cette date, le Groupe Eurogerm conserve ses contrats avec ses principaux clients et poursuit son activité sur l'ensemble de ses sites, permettant de répondre à leur demande des clients et de limiter au mieux l'impact économique de cette crise. En cas de baisse de plan de charge allant au-delà des capacités d'ajustement à disposition du Groupe, un recours au chômage partiel pourrait être envisagé en France. Aucun plan de restructuration n'est toutefois envisagé. Le Groupe conserve une forte liquidité en cash et ligne de crédit non tirée. Par prudence, un report de 6 mois des échéances sur les principaux emprunts de la société Eurogerm SA a été obtenu de ses partenaires bancaires. Eurogerm SA n'a toutefois pas eu recours aux prêts garantis par l'état. III) ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT Les matières premières, ingrédients et produits futurs sont identifiés et développés et/ou sélectionnés par une équipe de chercheurs et techniciens d'application de la Société. Des collaborations scientifiques avec des universités ou centres de recherche sont entreprises afin d'élargir le champ d'expertise sur l'ensemble de la filière de l'agronomie à la boulangerie artisanale ou industrielle, en passant par la formation. Dans le cadre de son activité de recherche et développement, la Société est un des partenaires clé du pôle de compétitivité VITAGORA, centré sur les axes Goût/Nutrition/Santé. Le montant des frais de Recherche et Développement fait l'objet d'une comptabilisation en charges et représente au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 près de 0,6M€. IV) EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU GROUPE 1°) Perspectives d'activités Les perspectives d'activité et les investissements mis en place devraient permettre de renouer avec la croissance. Cette croissance, déjà constatée sur le 2nd semestre 2019, s'est poursuivie sur les trois premiers mois de l'exercice 2020. Cependant, un léger ralentissement est constaté au début du mois d'avril avec la crise liée à la propagation mondiale du Covid-19. Au regard des incertitudes liées à l'évolution de cette pandémie quant à son ampleur, son étendue géographique et sa durée, il est à ce stade difficile d'en évaluer les conséquences sur les performances financières du Groupe. A date, le Groupe considère que l'impact global pour l'activité Améliorants de panification et pré-mix devrait être favorable tant en ce qui concerne le chiffre d'affaires que la rentabilité. En revanche, les activités Ingrédients et avant-produits de pâtisserie devraient afficher une diminution de leur chiffre d'affaires et de leur rentabilité, par rapport à l'exercice 2019. 66 Le Groupe se montre très attentif à l'évolution de la situation actuelle. 2°) Autres évènements Pour accompagner sa croissance, le Groupe accélère dans la définition de sa stratégie de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) pour répondre aux diverses problématiques de son secteur d'activité. Un responsable RSE a ainsi été nommé, lequel aura notamment pour rôle de mettre en place la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF), si la Société et le Groupe viennent à être soumis à cette obligation au titre de l'exercice en cours. V) PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES Non applicable. VI) FILIALES ET PARTICIPATIONS Les filiales et participations sont présentées aux paragraphes VII et XIII. Filiales françaises L'activité des avant-produits de pâtisserie/traiteur réalise une bonne année 2019 et reste stable par rapport à l'année 2018. Le concept TARTIN'ART poursuit sa phase de développement sur la boutique de Dijon. L'activité de conditionnement s'est arrêtée sur l'exercice du fait de la cession de la filiale IDS. Filiales étrangères Les évolutions des différentes zones d'activité internationales sur l'année 2019 sont les suivantes : En Afrique, les filiales ont fait face à une baisse d'activité, à l'exception du Maroc.

L'activité des filiales présentes sur le continent américain progresse de manière significative, à l'exception de la filiale péruvienne.

Les filiales européennes ont vu leur activité baisser. L'activité et les résultats des filiales et participations sont résumés dans le tableau annexé (Annexe B). Dans le cadre des dispositions de l'article L 232-1-II du Code de Commerce, il est précisé que Eurogerm SA détient un bureau de représentation au Liban, étant précisé qu'une filiale de commercialisation a été créée en 2018 dans ce pays, laquelle est en phase de démarrage. Prises de participation ou de contrôle : Néant 67 VII) SOCIETES CONTROLEES Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce les sociétés suivantes : Pays d'origine Pourcentage de contrôle - filiales étrangères de production et de commercialisation EUROGERM SENEGAL Sénégal 51 % EUROGERM ANDINA Pérou 70 % EUROGERM MEXICO Mexique 100 % ESTRATEGIA EN ALIMENTOS Mexique 100 % EUROGERM MAROC Maroc 65 % EUROGERM IBERIA Espagne 100 % EUROGERM BRESIL Brésil 80 % EUROGERM USA Etats-Unis 100 % PROBLEND EUROGERM Etats-Unis 100 % EUROGERM SOUTH AFRICA Afrique Sud 50 % EUROGERM ITALY Italie 95 % EUROGERM GMBH Allemagne 95 % EUROGERM COLOMBIA Colombie 66,7 % EUROGERM MIDDLE EAST Liban 70 % - autres filiales CREALIM SOLUTIONS SAVEUR France 87,5 % TARTIN'ART HOLDING France 100 % TARTIN ART Dijon France 100 % TARTIN'ART Paris France 100 % MOULIN NEUF France 36,2 % 68 VIII) REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SOCIETE Pour répondre à l'obligation faite par la loi de mentionner l'identité des personnes physiques ou morales possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital social, nous vous informons qu'au 31 décembre 2019, la répartition du capital et des droits de vote de la société était la suivante : Situation au 31 décembre 2019 Situation au 31 décembre 2018 Nombre Nombre % du % droits Nombre Nombre % du % droits de droits de droits d'actions capital de vote d'actions capital de vote de vote de vote Société Mobago 2 685 621 5 371 242 62.24 65.47 2 685 621 5 371 242 62.24 65.49 Nisshin Seifun Group 634 580 1 269 160 14.71 15.47 634 580 1 269 160 14.70 15.48 CM-CIC Investissement 360 877 721 754 8.36 8.80 360 877 721 754 8.36 8.80 Autres (dont Public) 633 943 841 515 14.69 10.26 633 943 839 090 14.70 10.23 TOTAL 4 315 021 8 203 671 100,00 100,00 4 315 021 8 201 246 100,00 100,00 Nous devons vous rendre compte des opérations d'achat et de vente par la Société de ses propres actions afin d'en réguler le cours (article L. 225-209 du Code de commerce). Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la Société a procédé aux opérations suivantes sur ses propres actions dans le cadre du contrat de liquidité (d'un coût non significatif) : achat de 10 666 actions au prix moyen de 32,20 €

vente de 16 117 actions au prix moyen de 32,55 € Au 31 décembre 2019, la société détenait 5 002 de ses propres actions (soit 0,12% du capital) pour une valeur brute de 157 K€. IX) PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL Conformément aux dispositions de l'article L.225-102 du Code de Commerce, nous vous rendons compte de l'état de la participation des salariés au capital de la Société au dernier jour de l'exercice, soit le 31 décembre 2019. Dans le cadre du plan d'épargne entreprise, cette participation est nulle. Il est cependant à noter que la proportion connue en nominatif du capital détenue par le personnel de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées s'élève à 1,18% au 31 décembre 2019, représentant 1,25% des droits de vote. Les actionnaires ont été consultés sur l'augmentation de capital réservée aux salariés (article L.225- 129-6 du Code de Commerce) en date du 12 juin 2018. 69 EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DE LA SOCIETE EUROGERM SA DONNES EN K EURO 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Variation par rapport au 31/12/2018 12 mois 12 mois 12 mois K€ % CHIFFRE D'AFFAIRES 67 810 69 574 68 352 -1 222 -1,8% MARGE BRUTE 26 213 26 728 26 318 -410 -1,5% AUTRES ACHATS & CHARGES EXTERNES -8 944 -9 779 -10 313 -534 5,5% CHARGES DE PERSONNEL -11 053 -10 755 -11 601 -846 7,9% DOTATION AUX AMORTISSEMENTS -877 -999 -1 266 -267 26,7% IMPOTS & TAXES -1 175 -1 193 -1 122 71 -6,0% AUTRES PRODUITS 565 669 633 -36 -5,4% (subventions, transferts de charges) Autres -31 0 39 39 Résultat exploitation 4 698 4 671 2 688 -1 983 -42,5% Résultat financier 971 1 117 1 666 549 49,1% Résultat exceptionnel -8 -440 1 354 1 794 -407,7% IS / PARTICIPATION -1 484 -1 127 -946 181 -16,1% RESULTAT NET 4 177 4 221 4 762 541 12,8% Au titre des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la société EUROGERM SA : Le chiffre d'affaires s'établit en retrait de 1,8%. Le retrait de marge brute se limite à 1,5% avec une légère augmentation du taux de marge brute rapporté au chiffre d'affaires (38,4% à 38,5%). L'effectif salarié moyen s'élève à 170 contre 163 au titre de l'exercice précédent. Les charges de personnel intègrent les dépenses de travail intérimaire qui se sont élevées à 935 k euros contre 916 k euros au titre de l'exercice précédent. Compte tenu d'un résultat financier de 1 666 k euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 4 354 k euros contre 5 789 k euros au titre de l'exercice précédent. Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 1 354 K euros, de la participation des salariés au bénéfice de 159 k euros et de l'impôt sur les bénéfices de 787 k euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 4 762 k euros contre 4 222 k euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de +13%. Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 63 734 k euros contre 61 357 k euros pour l'exercice précédent, soit une variation de +4 %. Est joint en Annexe Aau présent rapport, le tableau des résultats des cinq derniers exercices prévu par l'article R.225-102 du Code de Commerce. 70 XI) ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS SOCIAUX DE LA SOCIETE EUROGERM SA Le résultat d'exploitation 2019 de la Société se caractérise par : Le léger recul du chiffre d'affaires et de la marge dégagée ;

La hausse des charges de personnel liée à la structuration du développement du Groupe ; Le résultat exceptionnel tient compte notamment de la plus-value de cession de IDS Solutions Conditionnement et d'un gain lié à la résolution amiable d'un litige social. Afin de récompenser l'engagement et l'implication des équipes, la Direction Générale a décidé de doubler la participation des salariés aux bénéfices 2019. L'évolution de la situation de trésorerie a été la suivante au cours de l'exercice : Flux de trésorerie (données en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Flux nets de trésorerie liés à l'activité 2 628 6 047 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement 678 (8 386) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -2 367 4 750 Flux nets globaux de trésorerie 939 2 411 Compte tenu de l'importance de son niveau de trésorerie et de ses capitaux propres, la situation financière de la Société est saine. Les flux de trésorerie liés à l'activité atteignent 2,6 M€ en raison d'une augmentation du besoin en fonds de roulement liée notamment à une forte activité sur les derniers mois de l'année. En matière de flux d'investissements nets, la cession d'IDS vient compenser les investissements réalisés au cours de l'exercice. L'endettement à moyen et long terme se réduit avec les remboursements effectués. XII) PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Les règles et méthodes comptables sont identiques à celles utilisées pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. 71 XIII) COMPTES CONSOLIDES Au 31 décembre 2019, le périmètre de consolidation du groupe Eurogerm comprenait les sociétés suivantes : Méthode de Pays N° SIREN des Nom de la société % d'intérêts % de contrôle Siège social sociétés consolidation d'activité françaises Eurogerm SA Société mère - - France St-Apollinaire 349 927 012 Créalim Solutions Intégration 87,50 % 87,50 % France St-Apollinaire 530 061 068 Saveur globale Eurogerm Sénégal Intégration 51,00 % 51,00 % Sénégal Dakar globale Eurogerm Andina Intégration 70,00 % 70,00 % Pérou Lima globale Eurogerm Mexico Intégration 100,00 % 100,00 % Mexique Mexico globale Estrategia En Intégration 67,00 % 100,00 % Mexique Mexico Alimentos globale Eurogerm Maroc Intégration 65,23 % 65,23 % Maroc Casablanca globale Eurogerm Ibéria Intégration 100,00 % 100,00 % Espagne Abrera (Barcelone) globale Eurogerm Brasil Intégration 80,00 % 80,00 % Brésil Sao Paulo globale Eurogerm USA Intégration 100,00 % 100,00 % USA Andover globale (Massachusetts) Eurogerm Italy Intégration 95,00 % 95,00 % Italie Milan globale Tartin'Art Dijon Intégration 100,00 % 100,00 % France St-Apollinaire 753 814 581 globale Eurogerm South Intégration 50,00 % 50,00 % Afrique du Durban Africa proportionnelle Sud Problend-Eurogerm Intégration 100,00 % 100,00 % USA Cary globale Tartin'Art Paris Intégration 100,00 % 100,00 % France St-Apollinaire 807 785 555 globale Tartin'Art Holding Intégration 100,00 % 100,00 % France Dijon 805 197 365 globale Moulin Neuf Intégration 36,2 % 36,2 % France Cepoy 345 388 276 globale Eurogerm GMBH Intégration 95,00 % 95,00 % Allemagne Maintal globale Eurogerm Intégration 59,71 % 66,7 % Colombie Medelin Colombia globale Eurogerm Middle Intégration 70,00 % 70,00 % Liban Kfarhbab East globale Les principales données en matière d'activité du groupe, de résultat consolidé et de situation financière sont analysées au paragraphe I. Sociétés non consolidées La société suivante n'est pas consolidée en raison de l'intérêt négligeable qu'elle représente au regard de l'image fidèle. Les principales données financières sont les suivantes (31/12/2019) : 72 Nom de la société Taux de Valeur nette des Capitaux Propres Résultat Net détention Titres (avant résultat) Minoterie Taron SARL 10,00% 15 K€ 235 K€ -21 K€ (31/12/2019) Nous vous demandons, conformément aux articles L.225-100 et L.233-16 du Code de Commerce, de bien vouloir approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés. XIV) AFFECTATION DU RESULTAT Du fait du contexte lié à la crise Covid 19, il a été décidé de : doubler la participation des salariés de la Société aux bénéfices 2019 afin de récompenser l'implication et l'engagement des équipes.

proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires la division par 2 du montant des dividendes distribués au titre de l'exercice 2019 afin qu'Eurogerm aborde les conséquences de cette crise dans les meilleures conditions. Nous vous proposons par conséquent d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 761 811 euros de la manière suivante : ORIGINE Résultat bénéficiaire de l'exercice : 4 761 811,29 euros. Report à nouveau créditeur : 3 043,80 euros Soit un bénéfice distribuable de 4 764 855,09 euros AFFECTATION Aux autres réserves : 3 772 400,26 euros

A titre de dividende : 992 454,83 euros Le dividende unitaire serait alors réduit de moitié par rapport celui versé au titre de l'exercice 2018 pour s'élever à 0,23 euro par action. Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 6 juillet 2020. Lorsqu'il est versé à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, le dividende est soumis soit au prélèvement forfaitaire unique sur son montant brut au taux de 12,8 % (article 200 A 1. du Code général des impôts), soit, par dérogation et sur option expresse et globale, à l'impôt sur le revenu au barème progressif (article 200 A 2. du Code général des impôts), après un abattement de 40 %, dans les conditions prévues à l'article 158-3. 2° du Code général des impôts. Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une taxation globale à 30 %. Par dérogation et sur option expresse et globale, ces dividendes sont soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif (article 200 A 2. du Code général des impôts), après un abattement de 40 %, dans les conditions prévues à l'article 158-3. 2° du Code général des impôts. Le dividende est par ailleurs soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %. Une dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % (article 117 quater, I.-1. du Code général des impôts) est prévue pour les contribuables dont le « revenu fiscal de référence » n'excède 73 pas un certain seuil, fixé à l'alinéa 3 du même article et sous réserve qu'ils en aient formulé la demande expresse lors du dépôt de la déclaration des revenus concernés, dans les conditions prévues à l'article 200 A 2. du Code général des impôts, pour les dividendes reçus en 2020. XV) RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes : Exercice Revenus éligibles à l'abattement Revenus non (a) éligibles à l'abattement (a) Dividendes Autres revenus distribués 31/12/2018 1.941.759 0 0 31/12/2017 1.941.759 0 0 31/12/2016 1.510.257 0 0 Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France sous réserve qu'elles aient exercé l'option globale pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu prévue au paragraphe 2 de l'article 200A du même Code. Si les personnes physiques n'ont pas opté globalement pour le barème progressif, les revenus distribués ne sont pas éligibles à l'abattement fiscal de 40%, puisque dans ce cas lesdites personnes physiques sont soumis à taxation globale forfaitaire ainsi que cela est indiqué ci-avant. XVI) DEPENSES SOMPTUAIRES ET CHARGES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charges une somme de 51 111 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement. Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 15 844 euros. 74 XVII) INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT CLIENTS ET FOURNISSEURS En application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après les informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients de la Société. Au 31 décembre 2019, la décomposition par échéances de la balance fournisseurs et de la balance clients de la Société EUROGERM SA était la suivante : En milliers d'euros Article D. 441 I. - 1° du Code de commerce : Factures reçuesnon réglées à la date de Article D. 441 I. - 2° du Code de commerce : Factures émisesnon réglées à la date de clôture clôture de l'exercice dont le terme est échu de l'exercice dont le terme est échu 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 91 jours et Total 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et Total (1 jour et (indicatif) jours plus (1 jour et plus) (indicatif) plus plus) (A) Tranche de retard de paiement Nombre de factures 132 322 concernées Montant total des 6 177 739 28 53 33 853 13 317 1 132 739 199 865 2 935 factures concernées (TTC) Pourcentage du montant total des 13,49% 1,62% 0,06% 0,12% 0,07% 1,86% achats de l'exercice TTC Pourcentage du chiffre 18,86% 1,60% 1,05% 0,28% 1,23% 4,16% d'affaires de l'exercice TTC (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures 10 54 exclues Montant total des 0 18 0 20 38 136 136 factures exclues (TTC) (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce) Délais de paiement Les délais de paiements utilisés pour le calcul des retards de paiement sont les délais Délais contractuels : de 30 à 120 jours (selon conditions convenues avec le client) utilisés pour le calcul contractuels des retards de paiement XVIII) OBSERVATIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE Le Comité Social et Economique n'a émis aucune observation en application des dispositions de l'article L2323-8 du Code du travail. XIX) PLAN D'OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS Néant. Il est rappelé en tant que de besoin qu'il n'existe plus d'options exerçables au titre du plan autorisé par l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2007, et des options attribuées en application dudit plan par décision du Conseil d'Administration en date du 25 septembre 2008. XX) CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET SITUATION DE LEURS MANDATS Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports des Commissaires aux comptes. Aucun des mandats de Commissaires aux Comptes n'est arrivé à expiration. Nous vous rappelons à cet égard que lesdits mandats arrivent à expiration : S'agissant du Cabinet ECA, Co-commissaire aux comptes Titulaire, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. 75 S'agissant de Monsieur Eric Gaboriaud, Co-commissaire aux comptes Suppléant, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Co-commissaire aux comptes Suppléant, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. S'agissant du Cabinet S.E.C.C, Co-commissaire aux comptes Titulaire, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Co-commissaire aux comptes Titulaire, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. S'agissant de Madame Sophie LEGROS, Co-commissaire aux comptes suppléant, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. L'annexe aux comptes consolidés comporte la synthèse des honoraires des commissaires aux comptes. XXI) PRETS INTER-ENTREPRISES (ART. L.511-6 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER) En application des dispositions des articles L.511-6 et R. 511-2-1-1 II du Code monétaire et financier, les sociétés par actions dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer dans le rapport de gestion le montant des prêts à moins de deux ans consentis aux entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques, tel qu'attesté par le commissaire aux comptes (régime différent des prêts intragroupes autorisés par l'article L.511-7 du Code monétaire et financier). Aucune convention de cette nature n'est à signaler au sein de la Société au titre de l'exercice écoulé. XXII) REVUE ANNUELLE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES DONT L'EFFET PERDURE DANS LE TEMPS Le Conseil d'Administration du 15 avril 2020 a procédé à la revue annuelle des conventions réglementées dont l'effet perdure dans le temps. A ce titre : Le Conseil a examiné pour chacune des conventions autorisées au cours d'un exercice précédent et dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice ou est susceptible d'être poursuivie ou encore interviendra au cours d'exercices futurs, les règles de calcul et d'ajustement dans le temps des conditions financières qu'elle prévoit, et n'a pas eu d'observations particulières à formuler à cet égard ;

Le Conseil n'a pas relevé d'information particulière relative à l'une ces conventions ayant généré une évolution substantielle de leur montant ou de leurs conditions financières ;

Le Conseil n'a pas relevé de convention ne répondant plus à la qualification de convention réglementée au regard de l'évolution des circonstances. XXIII) RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE SOUMISES AUX ACTIONNAIRES La 1 ère et la 2 ème résolution ont pour objet de soumettre à votre approbation les comptes d'EUROGERM au 31 décembre 2019 (sociaux et consolidés), ainsi que le quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

et la 2 résolution ont pour objet de soumettre à votre approbation les comptes d'EUROGERM au 31 décembre 2019 (sociaux et consolidés), ainsi que le quitus aux administrateurs de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. La 3 ème résolution a pour objet l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et la distribution d'un dividende de 0,23 € par action.

résolution a pour objet l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et la distribution d'un dividende de 0,23 € par action. La 4 ème résolution a pour objet l'approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées. Le rapport spécial des commissaires aux comptes contient également mention des conventions déjà approuvées antérieurement par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, et qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé. 76 Dans le cadre de la 5 ème résolution, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution d'une somme fixe annuelle (nouvelle terminologie utilisée pour les anciens jetons de présence) à votre Conseil, pour une enveloppe globale annuelle de 10 000 euros.

résolution, vous aurez à vous prononcer sur l'attribution d'une somme fixe annuelle (nouvelle terminologie utilisée pour les anciens jetons de présence) à votre Conseil, pour une enveloppe globale annuelle de 10 000 euros. Aux termes de la 6 ème résolution, vous aurez également à vous prononcer sur une autorisation à donner au Conseil destinée à mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de la société conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; afin notamment de permettre à notre Société d'améliorer la gestion financière de ses fonds propres, nous vous proposons, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce, d'autoriser votre Conseil d'administration, à acquérir un nombre d'actions représentant jusqu'à 10% du nombre des actions composant le capital social de la Société. Les acquisitions pourraient être effectuées en vue : d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF,

d'assurer la couverture de plans d'actionnariat à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne entreprise (ou plan assimilé), du régime des options d'achat d'actions ou par voie d'attribution gratuite d'actions,

de la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière,

de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l'autorisation à conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa neuvième résolution. Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d'opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur, notamment afin de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des Marchés Financiers. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué. Les achats de ces actions pourraient être effectués, à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, et par tous moyens y compris par achat de blocs de titres ou de gré à gré. La part maximale du capital acquise sous forme de blocs de titres pourrait atteindre la totalité du programme de rachat d'actions autorisé. La société se réserverait le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. Le prix maximum d'achat ne pourrait pas excéder soixante (60) euros par action, soit compte tenu du nombre d'actions composant le capital social à la date du 15 avril 2020, et sous réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la société Eurogerm, un montant maximal d'achat de 25.890.120 euros. Vous donneriez au Conseil d'Administration avec faculté de délégation, tous les pouvoirs nécessaires à l'effet ; De passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, conformément à la réglementation boursière en vigueur ;

D'effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce qui sera nécessaire. Le Conseil d'Administration donnerait aux actionnaires dans son rapport à l'Assemblée Générale annuelle, les informations relatives aux achats, aux transferts ou aux cessions d'actions ainsi réalisées. 77 L'autorisation serait consentie pour une durée de dix-huit mois, et prendrait donc fin le 16 décembre 2021. Elle remplacerait l'autorisation précédemment accordée par l'Assemblée Générale du 12 juin 2019. XXIV) INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSACTIONS REALISEES PAR LES DIRIGEANTS ET LEURS PROCHES SUR LES TITRES DE LA SOCIETE (AMF, REGL. GENERAL ART. 223-22 et 223-26) Néant XXV) RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Nous vous renvoyons au rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale extraordinaire, ledit rapport présentant les résolutions à caractère extraordinaire qui ont pour objet (i) de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par annulation d'actions propres dans le cadre des dispositions de l'article L.225-209 du Code de Commerce, (ii) de mettre en harmonie les statuts avec diverses nouvelles dispositions législatives en vigueur, et (ii) de renouveler diverses délégations visant à faciliter la réalisation d'opérations financières éventuelles. Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises. 78 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE Le présent rapport est établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du code de commerce, et de l'Ordonnance 2017-1162 du 12 juillet 2017. Conformément à la faculté prévue par l'article L. 225-37 alinéa 6 du code de commerce, les informations devant figurer dans ce rapport sont intégrées au sein d'une section spécifique du rapport de gestion. Le rapport des commissaires aux comptes relatif au contenu du présent rapport sur le gouvernement d'entreprise figure dans leur rapport sur les comptes annuels. I) INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX Liste des mandats sociaux Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la Société au cours de l'exercice 2019. M. Jean-Philippe GIRARD : Jean-Philippe GIRARD est actuellement Président Directeur Général de la Société. Il est également gérant d'ACG Participation. Il est aussi : Gérant des sociétés à responsabilité limitée suivantes : Golf de Bourgogne, Caveo, Tartin'Art Holding, JAM Holding et SARL Cave du Petit Hôtel;

Président de la société SA Caliax ;

Président de l'association Cercle Entrepreneurs et Territoires et du Comité Sully ;

Administrateur dans les sociétés suivantes : Dijon Bourgogne Hand Ball ;

Membre du Conseil de surveillance de la BSB DIJON ;

Conseiller de la Banque de France. M. Benoît HUVET : Monsieur Benoît HUVET occupe la direction générale (Directeur Général Délégué) et opérationnelle du Groupe. Il est également : Gérant de la société civile immobilière Jullensiad et de l'EURL Vadrilette ;

Président d'Eurogerm Ibéria ;

Directeur Général de la société Créalim Solutions Saveur ;

Administrateur dans les sociétés suivantes : Eurogerm Andina, Eurogerm USA et Eurogerm South Africa ;

Co-gérant dans les sociétés suivantes : Eurogerm Italy et Eurogerm GMBH 79 M. Philippe ALFROID (administrateur indépendant) : La liste des sociétés pour lesquelles M. Philippe ALFROID exerce des mandats est la suivante : ESSILOR INTERNATIONAL GEMALTO N.V (Pays-Bas) WABTEC INC (USA) EUROGERM SA

UNIGRAINS représentée par Madame Géraldine SALOMON : La liste des sociétés pour lesquelles UNIGRAINS SA exerce des mandats est la suivante : MAITRE PRUNILLE SILL ENTREPRISES EUROGERM SA ADVITAM PARTICIPATIONS AGRIAL ENTREPRISES OYC EU B.V. représentée par M. William UNTEREKER : La liste des sociétés pour lesquelles OYC EU BV exerce des mandats est la suivante : EUROGERM SA Situation des mandats sociaux Les administrateurs suivants, Philippe ALFROID et UNIGRAINS représentée par Géraldine SALOMON, ont été renouvelés lors de l'Assemblée Générale en date du 12 juin 2018 pour une durée de trois (3) années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à réunir en 2021 à effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020. Les administrateurs Jean-Philippe GIRARD, Benoît HUVET et OYC EU BV représentée par William UNTEREKER ont été renouvelés ou nommés lors de l'Assemblée Générale en date du 12 juin 2019 pour une durée de trois (3) années qui prendra fin lors l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle à réunir en 2022 à effet d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A titre d'information, la loi n°2011-103du 27 janvier 2011 a introduit un principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des sociétés. Cette loi a également imposé que la proportion de membres de chaque sexe dans les conseils d'administration des sociétés d'une certaine taille soit d'au moins 40%, à compter du 1er janvier 2017. Ainsi, l'article L. 225-18-1du Code de commerce impose aux sociétés qui atteignent pendant trois exercices consécutifs deux des seuils suivants : un nombre moyen de salariés permanents égal à 500 (ramené à 250 salariés à compter du 1/01/2020),

un montant net du chiffre d'affaires ou un total de bilan égal à 50 millions d'euros, de respecter une proportion d'au moins 40 % de membres de chaque sexe dans les conseils à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations. Compte tenu de 80 l'effectif salarié moyen d'Eurogerm (inférieur à 500), le respect de cette proportion pourrait ainsi trouver à s'appliquer en l'état actuel des textes à compter du 1er janvier 2020. Il est rappelé qu'aucun renouvellement n'est prévu lors de la prochaine assemblée générale du 17 juin 2020. Le cas échéant, la Société se conformera ultérieurement à ces dispositions, lorsque de nouvelles nominations seront soumises au vote des organes de la société. II) ORGANE CHOISI POUR EXERCER LA DIRECTION GENERALE Conformément à l'article L.225-37-4 du Code de commerce nous vous rappelons que nous sommes tenus de vous indiquer, dans le présent rapport sur le gouvernement d'entreprise, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévue à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce. Suivant décision du Conseil d'administration, la Direction Générale est assurée par Monsieur Jean- Philippe GIRARD, Président du Conseil d'administration. Monsieur Benoît HUVET, administrateur, assure les fonctions de Directeur Général Délégué. TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE COMPETENCE ET DE POUVOIRS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL Est joint en Annexe Cun tableau récapitulatif des délégations de pouvoirs et de compétence en cours de validité de la Société établi conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 du Code de Commerce. IV) CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF ET UNE FILIALE (ARTICLE L. 225-37-4, 2° DU CODE DE COMMERCE) Le rapport sur le gouvernement d'entreprise doit mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre : d'une part, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d'une SA,

et d'autre part, une autre société que la SA contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce. Sont néanmoins exclues les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Les conventions de cette nature sont les suivantes : Dans le cadre d'un bail commercial en date du 29 mars 2013 la SARL Tartin'Art Dijon loue à la SCI Tamujac (dont l'associé principal est ACG détenu par Monsieur Jean-Philippe GIRARD qui en est le gérant) un local situé Rue Musette à DIJON. Le loyer annuel s'élève à 37 231 € HT et la refacturation de la taxe foncière à 4 346 €.

L'administrateur concerné est Monsieur Jean-Philippe GIRARD. 81 Dans le cadre d'un bail commercial en date du 1 er octobre 2012 entre la SARL Tartin'Art Dijon et la SCI LAPOGE (dans laquelle Monsieur Jean-Philippe GIRARD est associé), la SARL Tartin'Art Dijon loue un local situé Rue Musette à Dijon. Le loyer annuel s'est élevé au titre de 2019 à 11 265 € HT et la refacturation de la taxe foncière à 430 €.

L'administrateur concerné est Monsieur Jean-Philippe GIRARD. Le 15 avril 2020 ______________ M. Jean Philippe Girard En qualité de Président du Conseil d'administration de la Société 82 ANNEXE A - TABLEAU DES RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices (Article R. 225-102 du Code de Commerce) 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) (12 mois) CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social 429 552 431 502 431 502 431 502 431 502 Nombre d'actions émises 4 295 521 4 315 021 4 315 021 4 315 021 4 315 021 OPERATIONS ET RESULTATS Chiffre d'affaires hors taxes 57 083 642 61 722 226 67 810 286 69 574 281 68 352 136 Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 4 102 352 5 832 702 6 380 549 6 551 627 6 167 352 Impôts sur les bénéfices 831 869 1 065 271 1 101 167 906 903 786 761 Participation des salariés au titre de l'exercice 302 225 305 721 383 480 219 696 159 225 Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 2 967 199 2 967 419 4 176 094 4 221 790 4 761 811 Résultat distribué 1 503 432 1 510 257 1 941 759 1 941 759 RESULTAT PAR ACTION Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions 0,69 1,04 1,13 1,26 1,21 Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 0,69 0,69 0,97 0,98 1,10 Dividende distribué à chaque action 0,35 0,35 0,45 0,45 PERSONNEL Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 144 151 160 163 170 Montant de la masse salariale de l'exercice 5 753 072 5 909 761 7 247 589 6 726 792 7 432 297 Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice 2 712 292 2 770 468 3 261 742 3 228 444 3 169 348 83 ANNEXE B - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS ANNEXE B : TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Capitaux Quote-part Chiffres Résultats du d'affaires du (en Keuros) SIREN Capital propres HT dernier Observations capital avant du dernier exercice detenu (en résultats exercice clos %) écoulé 1. FILIALES (+ DE 50%) EUROGERM SENEGAL 175 1 058 51% 3 096 -262 Bilan 31.12.19 EUROGERM ANDINA 600 1 069 70% 2 123 0 Bilan 31.12.19 EUROGERM BRESIL 250 1 848 80% 7 513 893 Bilan 31.12.19 EUROGERM Mexique 5 464 6 726 100% 0 -50 Bilan 31.12.19 EUROGERM Maroc 166 315 65% 929 35 Bilan 31.12.19 EUROGERM IBERIA 7 4 114 100% 12 346 634 Bilan 31.12.19 EUROGERM USA 247 -76 100% 0 115 Bilan 31.12.19 CREALIM SOLUTIONS SAVEUR 530 061 068 240 2 235 88% 7 310 674 Bilan 31.12.19 TARTIN'ART HOLDING 805 197 365 360 -1 093 100% 0 -62 Bilan 31.12.19 EUROGERM Italie 100 78 95% 251 3 Bilan 31.12.19 EUROGERM Allemagne 200 164 95% 417 33 Bilan 31.12.19 EUROGERM Colombie 296 201 43% 626 -93 Bilan 31.12.19 EUROGERM Middle East 173 142 70% 342 -3 Bilan 31.12.19 2. PARTICIPATIONS (10 à 50%) MOULIN NEUF 345 388 276 94 1 187 36% 1 936 39 Bilan 31.12.19 MOULIN TARON 421 888 876 10 235 10% 728 -21 Bilan 31.12.19 EUROGERM AFRIQUE DU SUD 362 756 50% 1 938 166 Bilan 31.12.19 84 ANNEXE C - TABLEAU RECAPITULATIF DES DELEGATIONS DE POUVOIRS ET DE COMPETENCE EN COURS DE VALIDITE DE LA SOCIETE (ARTICLE L.225- 37-4 DU CODE DE COMMERCE) Durée de Utilisation faite des validité à Plafond autorisé en délégations compter du valeur nominale en cours 12 juin 2018 d'exercice Délégation de compétence consentie au conseil Montant nominal des d'administration en vue de décider soit (i) l'émission avec augmentations de maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions et capital : 300.000 euros* ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ou 26 mois donnant droit au titre de créance, soit (ii) l'incorporation au Montant nominal des capital de bénéfices, réserves ou prime. obligations et autres titres de créances donnant accès au capital : 25.000.000 euros* Montant nominal des Délégation de compétence consentie au conseil augmentations de d'administration en vue de décider, l'émission d'actions capital : 300.000 euros* et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec 26 mois suppression du droit préférentiel de souscription sans Montant nominal des indication de bénéficiaires et par offre au public. obligations et autres titres de créances donnant accès au capital : 25.000.000 euros* Jusqu'à 20% du capital social. Délégation de compétence donnée au conseil Montant nominal des d'administration à l'effet de décider d'augmenter le capital augmentations de social de la Société par émission d'actions ordinaires ou de capital : 300.000 euros* titres financiers donnant accès au capital de la Société avec 26 mois suppression du droit préférentiel de souscription, par voie Montant nominal des de placement privé. obligations et autres titres de créances donnant accès au capital : 25.000.000 euros* Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis en cas de demande 15% de l'émission excédentaire dans le cadre d'une émission, avec ou sans 26 mois maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions initiale concernée* ordinaires et/ou de toutes autres valeurs mobilières 85 donnant accès au capital décidées dans le cadre des délégations de compétence susvisées. Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de 38 mois (à 5% du montant des actions composant le procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à compter de l'AG capital social au émettre au profit des salariés et des dirigeants de la Société du 14/06/2017) moment de l'attribution* ou de ses filiales. Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de 18 mois (à Jusqu'à 10% des compter de l'AG mettre en œuvre un programme de rachat d'actions de la actions composant le du 12/06/2019) Société. capital social Autorisation donnée au conseil d'administration pour 24 mois Jusqu'à 10% des actions composant le réduire le capital social par annulation d'actions propres. capital social Note : les plafonds susmentionnés peuvent, le cas échéant, être relevés du montant supplémentaire des actions ou valeurs mobilières à émettre pour préserver les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital conformément aux dispositions du Code de Commerce. Le montant du plafond autorisé s'imputera sur le montant du plafond global autorisé fixé à 25.000.000 euros. 86 Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées 87 S.E.C.C ECA NEXIA 2 rue des Bons Enfants 37 rue Elsa Triolet - Parc Valmy 21000 DIJON 21000 DIJON EUROGERM Société Anonyme au capital de 431.502 euros Siège social : Parc d'activité du Bois Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT APOLLINAIRE RCS DIJON 349 927 012 - SIRET 349 927 012 00030 - APE 1089 Z Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées Exercice clos le 31 décembre 2019 88 À l'Assemblée Générale de la société EUROGERM, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.225-31 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R.225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de le Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. Convention soumise à l'approbation de l'assemblée générale Convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention ni d'aucun engagement autorisé et conclu au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L 225-38 du code de commerce. Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale Conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs En application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé. Contrat de bail Entité cocontractante : SARL ACG Personne concernée: Monsieur Jean-Philippe GIRARD, Président Directeur Général d'EUROGERM et Gérant de la SARL ACG. Nature, objet et modalités de la convention: Conformément au bail conclu en juin 2015, votre Société donne en location à la SARL ACG des locaux nécessaires à son exploitation d'une superficie de 21m² situés à SAINT APOLLINAIRE (21), pour un montant mensuel de 189 euros hors taxes (hors charges locatives). Cette convention a été autorisée par le Conseil d'administration du 7 avril 2015. 89 Les loyers et charges locatives afférentes se sont élevés respectivement à 2.329 euros hors taxes et 240 euros hors taxes au titre de l'exercice. La refacturation de la taxe foncière s'est élevée à 478 euros. Contrat de sous-location Entité cocontractante : SAS CREALIM SOLUTIONS SAVEUR Personnes concernées: Monsieur Jean-Philippe GIRARD, Président Directeur Général d'EUROGERM, elle-même Présidente de la Société CREALIM SOLUTIONS SAVEUR et Monsieur Benoît HUVET, Directeur Général Délégué d'EUROGERM et Directeur Général de la Société CREALIM SOLUTIONS SAVEUR. Nature, objet et modalités de la convention: Conformément au contrat de sous location de juillet 2009, votre Société donne en location à la SAS CREALIM SOLUTIONS SAVEUR des locaux nécessaires à son exploitation d'une superficie de 75m² sis à SAINT APOLLINAIRE (21). La surface occupée ayant augmenté (20m²), un avenant a été signé. Cette convention a été autorisée par le Conseil d'administration du 8 octobre 2014. Du fait de l'augmentation de la superficie louée, le loyer a été arrêté à la somme de 2.551,50 euros hors taxes par trimestre. Un second avenant a été conclu le 1er juillet 2015, afin de prendre en compte le changement de bureaux au sein des locaux de SAINT APOLLINAIRE (faisant suite à l'extension et à la réallocation des bureaux). Le Conseil d'administration de votre Société a préalablement autorisé cette convention dans sa séance du 11 juin 2015. Du fait de cette réallocation, le loyer a été arrêté à la somme de 2.835,15 euros hors taxes par trimestre à compter du 1er juillet 2015. Les loyers et charges locatives afférentes se sont élevés respectivement à 11.640 euros hors taxes et 1.200 euros hors taxes au titre de l'exercice. La refacturation de la taxe foncière s'est élevée à 2.391 euros. Contrat de location Entité cocontractante : SCI GIMY Personne concernée: Monsieur Jean-Philippe GIRARD, Président Directeur Général d'EUROGERM et Gérant de la SCI GIMY. Nature, objet et modalités de la convention : Conformément au contrat de bail commercial du 1er avril 2005, votre Société prend en location auprès de la SCI GIMY des bureaux commerciaux d'une superficie de 80m² sis à PARIS (75016). Le bail étant arrivé à son terme, il a été renouvelé début 2015 dans les mêmes conditions que précédemment. Le Conseil d'administration de votre Société a préalablement autorisé cette convention dans sa séance du 11 février 2015. Les loyers se sont élevés à 70.439 euros hors taxes au titre de l'exercice, auxquels s'ajoute un montant de charges de 3.078 euros. Par ailleurs, la refacturation de la taxe foncière s'est élevée à 1.806 euros. 90 Le dépôt de garantie de 11.370 euros a été versé par votre Société. Entité cocontractante : SCI JULLENSIAD Personne concernée: Monsieur Benoît HUVET, Directeur Général Délégué d'EUROGERM et Gérant de la SCI JULLENSIAD. Location de bureaux commerciaux à RAMBOUILLET Nature, objet et modalités de la convention: Conformément au contrat de bail commercial du 1er octobre 2005, votre Société prend en location auprès de la SCI JULLENSIAD des bureaux commerciaux, d'une superficie de 79m² sis à RAMBOUILLET (78120). Le bail étant arrivé à son terme, il a été renouvelé début 2015 dans les mêmes conditions que précédemment. Le Conseil d'administration de votre Société a préalablement autorisé cette convention dans sa séance du 11 février 2015. Les loyers se sont élevés à 17.148 euros hors taxes au titre de l'exercice auxquels s'ajoute un montant de charges de 1.440 euros. Par ailleurs, la refacturation de la taxe foncière s'est élevée à 679 euros. Le dépôt de garantie de 1.429 euros a été versé par votre Société. Location d'un appartement à usage d'habitation à DIJON Nature, objet et modalités de la convention : Conformément au contrat de location (renouvelable par tacite reconduction et par période de 3 ans) prenant effet en date du 16 mai 2005, votre Société prend en location auprès de la SCI JULLENSIAD un appartement à usage d'habitation d'une superficie de 29m² sis à DIJON (21000). Les loyers se sont élevés à 7.272 euros au titre de l'exercice, auxquels s'ajoute un montant de charges de 720 euros. Un dépôt de garantie de 500 euros a été versé par votre Société. Contrat de prestations de conseils et assistance Entité cocontractante : SARL ACG Personne concernée: Monsieur Jean-Philippe GIRARD, Président Directeur Général d'EUROGERM et Gérant de la SARL ACG. Nature, objet et modalités de la convention: La SARL ACG facture à votre Société, au titre de la convention d'animation et de prestations de conseil revue en date du 09 octobre 2018 et autorisée par le Conseil du 9 octobre 2018, des prestations de conseils et assistance en matière de définition de la stratégie, d'orientation de sa politique générale, ainsi qu'en matière commerciale et marketing dans le cadre de la fabrication, la commercialisation de ses produits et services. 91 Ces prestations sont rémunérées moyennant une redevance mensuelle égale à 1,2 % du chiffre d'affaires hors taxes mensuel réalisé par votre Société. Les prestations facturées à votre Société au titre de l'exercice, par la Société ACG, se sont élevées à la somme de 817.855 euros hors taxes. Conventions approuvées au cours de l'exercice écoulé Nous avons par ailleurs été informé de l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale du 12 juin 2019, sur rapport spécial des commissaires aux comptes du 26 avril 2019. Contrat de mandataire social Personne concernée: Monsieur Benoît HUVET, Directeur Général Délégué d'EUROGERM. Nature, objet et modalités de la convention : Votre Société a conclu le 21 février 2019 un avenant au contrat de mandataire social avec Monsieur Benoît HUVET en qualité de Directeur Général Délégué, autorisé par le Conseil d'Administration du même jour. Le précédent avenant à ce contrat datait du 8 juillet 2009. Les principales caractéristiques de ce contrat sont les suivantes : La rémunération fixe annuelle brute s'élève à 120.000 euros, payable en 12 mensualités égales. Les autres caractéristiques du contrat demeurent inchangées : En cas de rupture du mandat social à l'initiative du Directeur Général Délégué et en contrepartie de l'engagement de non-concurrence pendant une durée de 36 mois, il percevra une indemnité correspondant à 18 mois de rémunération nette, moyenne des deux dernières années perçue dans la Société EUROGERM.

non-concurrence pendant une durée de 36 mois, il percevra une indemnité correspondant à 18 mois de rémunération nette, moyenne des deux dernières années perçue dans la Société EUROGERM. En cas de révocation de ses fonctions de Directeur Général Délégué, il percevra une indemnité forfaitaire correspondant à 30 mois de rémunération nette, moyenne des deux dernières années perçues dans la Société EUROGERM. À cette partie fixe s'ajoute une partie variable d'un montant brut égal à 5 % du résultat courant des entreprises intégrées avant impôt sur les sociétés du groupe EUROGERM. Des aménagements ont été apportés par l'avenant du 21 février 2019 sur la liste des opérations nécessitant l'accord préalable du Président Directeur Général. La rémunération brute globale versée à Monsieur Benoît HUVET au titre de l'exercice s'est élevée à la somme de 632.019 euros. 92 93 La Sté Eurogerm SA a publié ce contenu, le 30 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

