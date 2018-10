Eurogerm : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2018

Forte progression de l'activité au premier semestre 2018 soutenue par l'intégration d'Estrali

Poursuite de la croissance rentable et de la politique d'investissements

Dijon, le 10 octobre 2018, 8h00 CEST

EUROGERM, leader dans les ingrédients et auxiliaires technologiques au cœur de la filière Blé-Farine-Pain, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés* clos au 30 juin 2018.

Ces résultats ont été examinés et arrêtés par le Conseil d'administration du 9 octobre 2018.

Résultats semestriels consolidés* clos au 30 juin 2018

En millions d'euros 30/06/2018 30/06/2017 Variation 6 mois 6 mois S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 55,3 49,8 11,1% EBITDA** 6,3 5,8 9,2% En % du CA 11,4% 11,6% Résultat d'exploitation 5,1 4,7 10,0% En % du CA 9,3% 9,4% Résultat courant 4,9 4,4 11,7% En % du CA 8,9% 8,8% Résultat net part du Groupe 3,4 2,9 15,4% En % du CA 6,1% 5,9%

* Examen limité effectué par les Commissaires aux Comptes ** EBITDA = résultat d'exploitation avant amortissements

Le chiffre d'affaires consolidé semestriel 2018 affiche une hausse de +11,1% à 55,3 M€ (+2,9% à taux de change et périmètre constants), soutenue par la croissance de l'ensemble des segments d'activité. L'impact négatif du change a atteint sur ce semestre le niveau élevé de -1,5 M€, effaçant ainsi une part importante de la croissance organique du Groupe. La prise de participation majoritaire d'Eurogerm dans la société mexicaine Estrali en janvier 2018 a contribué au chiffre d'affaires pour plus de 5,5 M€.

La part du chiffre d'affaires réalisée au premier semestre 2018 à l'international s'établit à 35,0 M€ pour représenter 63,3% du chiffre d'affaires total, en augmentation de +16,4% par rapport au premier semestre 2017.

Le chiffre d'affaires France ressort en croissance de +3,1% pour atteindre 20,3 M€ au 30 juin 2018 contre 19,7 M€ au 30 juin 2017. Dans un environnement très concurrentiel en France, le Groupe continue d'accroître ses parts de marché.

Poursuite de la croissance rentable

Les indicateurs de rentabilité continuent leur progression. Ainsi, au premier semestre 2018, l'EBITDA s'établit à 6,3 M€ en progression de +9,2%. Les résultat d'exploitation et résultat courant progressent respectivement de +10,0% et +11,7% pour atteindre 5,1 M€ et 4,9 M€. En parallèle à la croissance de l'activité et à l'intégration d'Estrali, le Groupe a poursuivi la bonne maîtrise de ses charges.

Il en ressort un résultat net part du Groupe en croissance de +15,4% à 3,4 M€ au 30 juin 2018 contre 2,9 M€ au 30 juin 2017, soit une marge nette de 6,1% du chiffre d'affaires.

Situation financière solide et politique d'investissements soutenue

Les capitaux propres part du Groupe se sont renforcés à 47,3 M€ au 30 juin 2018 et les flux de trésorerie liés à l'activité atteignent 3,5 M€, grâce notamment à une bonne maîtrise de l'évolution du besoin en fonds de roulement. Cette génération de trésorerie a notamment permis de financer la politique ambitieuse d'investissements d'Eurogerm (3,3 M€ (hors croissances externes) sur ce semestre contre 3,8 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2017).

Au 30 juin 2018, après avoir réalisé la prise de contrôle d'Estrali, le renforcement au capital de Créalim Solutions Saveur, ainsi qu'un très bon semestre, la trésorerie nette du Groupe à court et moyen terme s'établit à 10,4 M€ contre 13,0 M€ fin 2017. Elle traduit la capacité d'Eurogerm à financer sa croissance tout en conservant une structure financière très saine.

Rappel des faits marquants du semestre et événements récents

•Prise de participation majoritaire dans la société mexicaine Estrali,partenaire du Groupe depuis plus de 10 ans. Eurogerm renforce sa présence dans la région avec cette société spécialiste reconnu des ingrédients et des préparations alimentaires prêtes à l'emploi, destinés à la filière meunerie, boulangerie et pâtisserie.

•Dans le cadre de sa politique stratégique RSE,Eurogerm a pris la décision d'intégrer, dans ses sites de production français, uniquement des farines issues de blés répondant à des critères durables, sans insecticide de stockage.

•Ouverture d'une dixième filiale en Allemagne -Afin d'accélérer la croissance du Groupe dans les pays germanophones, Eurogerm a ouvert une nouvelle filiale basée à Francfort en Allemagne. Elle permettra également de renforcer les nombreux partenariats locaux tout en fidélisant la clientèle et en améliorant les services.

•Ouverture d'une filiale en Colombie -Cette implantation, basée à Medellin en Colombie, vient renforcer les opportunités de croissance du Groupe dans ce pays et étendre sa présence technique et commerciale en Amérique latine où l'entreprise est déjà implantée via ses filiales au Mexique, au Pérou et au Brésil.

Faits marquants post clôture

•Participation aux différents salons français et internationaux de la boulangerie et de l'alimentationpermettant de présenter la collection automne-hiver des dernières innovations du Groupe. Eurogerm a rencontré un très grand succès lors du salon IBA Munich, avec un nombre record de visiteurs de tous pays (+73% vs 2015 ; 60% Europe et 40% grand export). Durant le SIAL Paris, qui se tiendra du 21 au 25 octobre 2018, aura lieu la cérémonie de remise des trophées de l'innovation Epix d'or.

•Renouvellement de la certification FSSC 22000 en septembre 2018,une étape incontournable pour garantir aux clients du Groupe un niveau d'exigence et de qualité maximal.

Perspectives

Benoît Huvet, Directeur Général Délégué, et Jean-Philippe Girard, Président Directeur Général d'EUROGERM concluent:« Malgré un léger ralentissement de notre croissance organique, nous poursuivons nos bonnes performances financières et nos investissements sur le semestre, soutenues par l'intégration de la société mexicaine Estrali et nos récentes ouvertures de filiales. Ces ouvertures nous permettent notamment d'étendre notre présence commerciale et notre savoir-faire. La créativité et l'innovation restent au cœur des priorités du Groupe ainsi que notre volonté d'intégrer les matières premières répondant à notre politique stratégique RSE. Nous restons toujours aussi attentifs aux opportunités de croissance externe. »

Prochain communiqué : résultats annuels 2018, le 12 avril 2019

A propos d'EUROGERM (www.eurogerm.com)

Créé en 1989 par son Président Directeur Général, Jean-Philippe Girard, EUROGERM conçoit, produit et commercialise des correcteurs de meunerie, des améliorants de panification et des ingrédients pour améliorer la régularité, la qualité et valoriser ainsi les produits de la filière Blé-Farine-Pain. Grâce à une offre globale et

originale, « du diagnostic à la formulation », EUROGERM est devenue leader dans son secteur et déploie son offre à l'international.

EUROGERM est coté sur Euronext Growth Paris, marché du Groupe Euronext

Code ISIN : FR0010452474 - Mnémo : ALGEM

