Eurogerm : hausse de 15% du résultat net semestriel

10/10/2018 | 08:56

Eurogerm publie un résultat net part du groupe en croissance de 15,4% à 3,4 millions d'euros et un résultat d'exploitation en progression de 10% à 5,1 millions, au titre des six premiers mois de l'année 2018.



Le chiffre d'affaires semestriel de la société spécialisée dans la filière blé-farine-pain affiche une hausse de 11,1% à 55,3 millions d'euros (+2,9% à taux de change et périmètre constants), soutenue par la croissance de l'ensemble des segments d'activité.



'Malgré un léger ralentissement de notre croissance organique, nous poursuivons nos bonnes performances financières et nos investissements sur le semestre, soutenues par l'intégration de la société mexicaine Estrali et nos récentes ouvertures de filiales', commente la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.