Eurogerm : ouverture d'une filiale au Liban

06/11/2018 | 14:58

Eurogerm annonce l'ouverture de sa douzième filiale à l'international, à savoir une nouvelle société basée à Kfarhbab au Liban, qui permettra d'accélérer la croissance du groupe français au Moyen-Orient.



Avec Eurogerm Middle-East, le groupe souhaite accroître sa visibilité sur ces marchés à fort potentiel. La filiale est dirigée par Ramy Kfoury, précédemment responsable commercial Moyen-Orient et présent chez Eurogerm depuis trois années.



'La nouvelle structure favorisera la croissance du groupe dans ce secteur et le développement de partenariats locaux, tout en améliorant les services apportés, en particulier avec la création d'un baking center', poursuit le spécialiste de la filière blé-farine-pain.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.