Euroland Corporate : EUROLAND CORPORATE: Conseil de SES-imagotag dans une nouvelle émission obligataire sous format euro PP de 20 M EUR

EuroLand Corporate a conseillé et accompagné SES-imagotag dans une nouvelle émission obligataire de 20 millions d'euros, souscrite par des fonds gérés par TIKEHAU CAPITAL.

L'opération prévoit deux tirages, dont un premier à l'émission pour un montant de 10 millions d'euros, et un second au plus tard le 31 juillet 2020.

Les fonds levés sont destinés à financer l'accélération de la croissance et à allouer à SES-imagotag une structure de financement long terme en phase avec ses ambitions, inscrites dans le plan VUSION 2022.

Euroland Corporate avait déjà conseillé SES-imagotag dans la réalisation d'une émission sous format euro PP en 2016 et 2017.

L'accompagnement de SES-imagotag a débuté en 2015 et illustre la proposition de valeur développée par les équipes d'Euroland Corporate.

A propos d'Euroland Corporate :

Créée en 1999, EuroLand Corporate est le conseil financier des PME et ETI cotées et non cotées pour des opérations de levée de fonds (capital et dette), introduction en bourse, acquisition, cession et recomposition du capital.

En 2019, EuroLand Corporate accompagne les dirigeants plus de 45 small et mids caps. Depuis sa création EuroLand Corporate a conseillé plus de 30 IPO, 80 opérations de levées de capitaux propres, et 25 opérations de levées de dettes.

