EUROMEDIS GROUPE : Chiffre d'affaires 2019 - Jeudi 13 Février 2020

En dépit de l'ouverture de nouveaux marchés au cours de l'année 2019, et en particulier d'un marché hospitalier national en avril 2019, l'activité a été ralentie par la sortie d'un autre marché hospitalier national et par la perte d'un contrat privé fin 2018. L'activité a également été pénalisée par de sérieuses difficultés d'approvisionnement de ses produits en provenance d'Asie du Sud-Est.

Anticipations de résultats au titre de l'exercice 2019

Sur la plus grande partie de l'exercice 2019, le Groupe Euromedis a fait face à des difficultés logistiques et d'approvisionnements qui ont généré des surcoûts plus importants qu'anticipés sur son activité Produits à Marque Propre. Malgré la pertinence opérationnelle de sa stratégie logistique sur deux sites nord et sud, sa mise en œuvre s'est avérée plus difficile que prévue.

Par ailleurs, le redressement de l'activité Distribution ressort plus progressif qu'attendu : les coûts non récurrents de transformation de l'activité Paramat continuent à peser sur sa rentabilité, en dépit des actions de rationalisation logistiques menées et de la fermeture de points de ventes non rentables.

Aussi, le Groupe anticipe un résultat courant d'exploitation consolidé qui restera fortement déficitaire bien qu'en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Perspectives

Pour l'exercice 2020, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires consolidé compris entre +2% et +4%, avec une remontée progressive de la rentabilité sur ses deux activités principales. Le premier semestre devrait notamment profiter de l'effet année pleine d'un contrat hospitalier national sur l'activité Marque Propre.

Les équipes du Groupe Euromedis sont entièrement mobilisées pour accompagner et fournir l'ensemble de leurs clients dans le contexte sanitaire mondial exceptionnel en cours.

