Euronav NV : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 24/07/2020 | 14:41 achat En cours

Cours d'entrée : 8.145€ | Objectif : 8.9€ | Stop : 7.8€ | Potentiel : 9.27% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.9 €. Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 6.75 EUR en données hebdomadaires.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pétrole et gaz - services de transport - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EURONAV NV -26.64% 1 966 - ENBRIDGE INC. -18.83% 63 361 TC ENERGY CORPORATION -13.50% 41 975 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNER.. -35.19% 39 891 KINDER MORGAN, INC. -31.55% 32 769 WILLIAMS COMPANIES -18.00% 23 439 MPLX LP -27.30% 19 595 SNAM S.P.A. 0.19% 17 727 PEMBINA PIPELINE CORPORATIO.. -30.06% 13 815 ONEOK, INC.. -61.73% 12 859 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS.. -32.67% 9 527

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2020 1 242 M - 1 067 M Résultat net 2020 498 M - 428 M Dette nette 2020 1 067 M - 917 M PER 2020 2,96x Rendement 2020 25,6% Capitalisation 1 967 M 1 974 M 1 690 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 2,44x Nbr Employés 2 910 Flottant 83,1% Prochain événement sur EURONAV NV 06/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 11,79 $ Dernier Cours de Cloture 9,34 $ Ecart / Objectif Haut 44,6% Ecart / Objectif Moyen 26,2% Ecart / Objectif Bas 7,80% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hugo De Stoop Chief Executive Officer Carl Erik Steen Chairman Alexander Staring Chief Operating Officer Lieve Logghe Chief Financial Officer Ludovic Saverys Director