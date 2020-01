ludving - demain ca passe je surveille de prêt depuis que je suis rentré grâce à speed, je pense que demain c'est le grand up ( sauf conjonsture global défavorable cette aprem). 2 gros gap à l'ouverture heir et oujourd'hui, le titre passe pas les 14.9-15 mais descend de moins en moins bas aprés avoir buté sur cette résistance et donc remonte sur une période plus courte. Demain soit il explose, soit changement d'orientation et arrêt de la hausse ( j'y crois pas du tout), car la ligne basse haussiére oblique va croiser la résistance. RSI neutre, tout va bien, manque peu être du volume.

merci speed, même si ça marche pas, pour une fois j'ai l'impression d'avoir pris en main une courbe.