EURONEXT : lance son offre de 625 millions d'euros sur la Bourse d'Oslo

Euronext a lancé aujourd'hui son offre de rachat de 625 millions d'euros sur l'opérateur boursier norvégien Oslo Bors VPS, projet dévoilé à la veille de Noël. L'opérateur boursier paneuropéen propose 145 couronnes par action en numéraire, ce qui représente une prime de 32% sur le cours du 17 décembre. L'offre s’achèvera le 11 février prochain après BourseEuronext a confirmé le soutien d'actionnaires représentant 50,5% du capital de la Bourse d'Oslo. Lors d'une conférence téléphonique, le PDG, Stéphane Boujnah, a précisé que ces actionnaires, qui s'étaient engagés à apporter leurs titre ne pouvaient faire marche arrière même en cas d'une surenchère, rapporte Reuters.De son côté, Oslo Bors assure avoir reçu des marques d'intérêts d'autres candidats et a appelé ses actionnaires à attendre sa recommandation, attendue au plus tard avant la fin février. Elle n'a cependant apporté aucune précision sur le nom de ces candidats.Cette transaction, si elle est réalisée, ferait suite à l'acquisition récente de l'Irish Stock Exchange par Euronext et représenterait, selon ce dernier, une nouvelle étape clé dans la réalisation de la vision du groupe, qui est de créer un marché paneuropéen cohérent offrant les meilleurs services de sa catégorie sur les marchés de capitaux.Euronext s'intéresse à la position de leader mondial d'Oslo Børs VPS dans les dérivés sur les produits de la mer et à son expertise dans les services pétroliers et le transport maritime.En Bourse, l'action Euronext (+0,10% à 52,05 euros) échappe de peu à la baisse du marché après avoir été soutenue en fin d'année dernière par l'annonce de son OPA sur Oslo Bors.