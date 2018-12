Euronext : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Euronext a annoncé vendredi avoir reçu le soutien d’actionnaires représentant 50,6% du capital de la Bourse d’Oslo contre 49,6% annoncés le 24 décembre 2018. L'opérateur boursier paneuropéen avait alors révélé avoir formulé une offre publique d'achat de 625 millions d'euros pour acquérir la Bourse nordique à la suite d'un processus d'enchères. Cette opération a bien été reçue par les investisseurs, l’action Euronext a gagné vendredi encore 1,67% à 49,98 euros après avoir échappé à la baisse au cours des deux dernières séances."Le franchissement du seuil de 50% du nombre total d'actions en circulation montre l'intérêt des actionnaires d'Oslo Børs VPS pour l'offre d'Euronext, remplit l'une des conditions nécessaires à sa réalisation et renforce la confiance d'Euronext dans son succès", a indiqué Euronext. A cette fin, l'opérateur boursier paneuropéen continuera d'alimenter un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes d'Oslo Børs VPS.Cette transaction, si elle est réalisée, ferait suite à l'acquisition récente de l'Irish Stock Exchange par Euronext et représenterait, selon ce dernier, une nouvelle étape clé dans la réalisation de la vision du groupe, qui est de créer un marché paneuropéen cohérent offrant les meilleurs services de sa catégorie sur les marchés de capitaux. Euronext s'intéresse à la position de leader mondial d'Oslo Børs VPS dans les dérivés sur les produits de la mer et à son expertise dans les services pétroliers et le transport maritime.