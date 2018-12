Euronext : a le soutien d'actionnaires représentant 50,6% du capital de la Bourse d'Oslo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé vendredi avoir reçu le soutien d'actionnaires représentant 50,6% du capital de la Bourse d'Oslo, que le groupe souhaite racheter.

L'opérateur des Bourses de Paris, Dublin, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne a annoncé lundi vouloir acquérir la place norvégienne pour 625 millions d'euros. Au moment de cette annonce, Euronext avait déjà reçu le soutien d'actionnaires représentant 49,6% du capital de la place norvégienne, via à la fois des achats d'actions et des engagements préalables irrévocables de ventes d'actions dans le cadre de l'offre.

Euronext a indiqué lundi proposer un prix entièrement en numéraire de 145 couronnes norvégiennes par action Oslo Bors VPS Holding ASA, ce qui représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture du 17 décembre, dernier jour de cotation du titre avant qu'Euronext ne soumette son offre aux actionnaires du groupe norvégien. Cette offre représente également une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes échangés sur trois mois.

Cette offre reste soumise à un ensemble de conditions, parmi lesquelles un vote favorable des actionnaires d'Euronext, un seuil de renonciation fixé à 50% du capital, l'accord des autorités de régulation ainsi que les examens habituels ('due diligences') liés à la transaction, a indiqué Euronext.

