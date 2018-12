Euronext : acquisition d'un éditeur de logiciels

21/12/2018 | 10:06

Euronext a annoncé hier soir l'acquisition auprès de ses fondateurs de 78% du capital de Commcise, éditeur de logiciels de gestion des commissions de transaction.



Le montant de l'opération est de 27 millions de livres sterling, soit environ 30 millions d'euros.



Fondée en 2013 et basée à Londres, la cible compte plus de 500 clients parmi lesquels se trouvent de grandes sociétés de gestion.



Euronext inscrit cette opération dans le cadre de sa politique d'acquisitions à laquelle une enveloppe annuelle de 100 à 150 millions d'euros est affectée.





