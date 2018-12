Euronext : entend ajouter Oslo à la liste de ses places

28/12/2018 | 16:48

Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin... et bientôt Oslo ? L'opérateur paneuropéen de places financières Euronext continue de participer à la consolidation de son secteur d'activité. Ciblant les acteurs encore indépendants du Vieux Continent, il fait les yeux doux à celui de Norvège.



Fort d'une capitalisation de l'ordre de 3,5 milliards d'euros, Euronext a annoncé la veille de Noël qu'il avait approché, en vue d'obtenir son soutien, le conseil d'administration d'Oslo Børs afin de lancer une OPA valorisant le capital de ce dernier 625 millions d'euros (soit 145 couronnes norvégiennes par action), en espèces. Le prix proposé présente une prime de 34% sur le cours moyen pondéré des volumes de l'action Oslo Børs durant les trois mois précédant l'annonce.



Comment a réagi Oslo Børs à cette offre non sollicitée qui, si elle n'est pas hostile pour l'instant, n'est pas amicale non plus ? La cible potentielle a accusé réception de la proposition le 24 décembre (ajoutant qu'Euronext envisage de lancer l'opération en janvier) et va procéder à son étude.



Ce même jour, Euronext indiquait s'être assuré du soutien d'actionnaires concentrant 49,6% du capital d'Oslo Børs 'par l'intermédiaire d'une combinaison de pré-engagements irrévocables d'apports si une offre devait être lancée et d'achats d'actions'.



Euronext indiquait alors que le seuil d'acceptation de son offre était fixé à 50%. Or ce dernier semble déjà atteint : le 28 décembre, le groupe ajoutait que les 'pré-engagements' reçus concentrent maintenant 50,6% du capital de son homologue norvégien, dont 45,5% d'engagements d'apports, et le solde en titres directement détenus. Ce qui démontre, selon le groupe, l'intérêt des actionnaires d'Oslo Børs pour l'éventuel rapprochement. En clair, la pression exercée sur la direction de la Bourse norvégienne, qui doit rendre son avis sur les avances d'Euronext, augmente d'un cran.



Qu'en dit... la Bourse ? A Paris, l'action Euronext réagit bien et enchaîne les séances de hausse : sur une semaine glissante, elle prend près de 6%.



EG



