Euronext : face au LSE dans le dossier Oslo Børs ?

22/01/2019 | 10:16

Selon le journal britannique The Evening Standard, le London Stock Exchange (LSE), l'opérateur boursier historique de la place financière de Londres, aurait lui aussi des visées sur Oslo Børs, ce qui ferait concurrence aux ambitions d'Euronext.



L'Evening Standard croit savoir que le LSE, dont le projet de fusion avec Deutsche Børs avait échoué en 2017, a mandaté la banque américaine City afin 'd'évaluer' comment réaliser un rapprochement avec l'opérateur financier norvégien.



Voilà qui ne ferait pas les affaires d'Euronext, opérateur des places d'Amsterdam, Bruxelles, Paris, Lisbonne et Dublin, qui a proposé 625 millions d'euros (à 145 couronnes par action) pour racheter Oslo Børs, et revendique le soutien de la majorité des actionnaires de la cible potentielle.



Reste qu'Oslo Børs ne s'est pas encore prononcé, son conseil d'administration devant émettre un avis 'd'ici la fin du mois de février au plus tard'.





