Euronext : présente la deuxième édition de son étude sur l'actionnariat du CAC 40 et du SBF 120

À propos d'Euronext

Euronext est la première bourse pan-européenne de la zone euro avec près de 1300 émetteurs, représentant une capitalisation boursière totale de près de 3400 milliards d'euros à fin décembre 2018, dont 24 grandes valeurs composant l'indice Morningstar® Eurozone 50 Index℠. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents et couvre une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Le groupe représente le plus grand centre de cotation d'obligations et de fonds au monde. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. En complément de son principal marché réglementé, Euronext gère Euronext GrowthTM et Euronext AccessTM, qui facilitent et simplifient la cotation des petites et moyennes entreprises.

Avertissement

