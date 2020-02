Euronext N.V. : Techniquement solide 19/02/2020 | 09:36 achat sur repli Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 79€ | Objectif : 85€ | Stop : 76.9€ | Seuil d'invalidation : 83€ | Potentiel : 7.59% Le timing apparaît opportun pour se placer sur la valeur Euronext N.V. et anticiper ainsi une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 79 € pour viser les 85 €. Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 68.45 EUR.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 81.5 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Patrick Rejaunier

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.