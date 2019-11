Euronext : Citi passe à l'achat

01/11/2019 | 09:33

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux opérateurs boursiers, Citi est passé de 'neutre' à l'achat sur l'action Euronext. L'objectif de cours est relevé de 72 à 86 euros.



Selon les analystes, les actions des opérateurs boursiers devraient continuer de surperformer celles des gestionnaires d'actifs, comme tel a été le cas ces cinq dernières années. Pourquoi ? Car elles offrent ce qui est devenu rare parmi les valeurs financières européennes : la croissance. En outre, la consolidation du secteur est toujours d'actualité.



Dans ce contexte, Euronext, s'il est moins dynamique que le LSE, est distingué par Citi pour son PER 2021 de l'ordre de 16 fois seulement, contre 20 pour le LSE (en tenant compte du 'deal' avec Refinitiv) et 21 fois pour Deutsche Börse.





