Euronext : Credit suisse entame le suivi à l'achat

01/10/2019 | 10:54

Le bureau d'études Credit suisse a entamé le suivi de l'action de l'opérateur de marché Euronext avec un conseil d'achat ('surperformance') et un objectif de cours de 78,45 euros.



Les analystes distinguent le groupe pour son modèle économique fortement générateur de cash, ainsi que pour sa capacité éprouvée à utiliser ses liquidités excédentaires pour réaliser des acquisitions créatrices de valeur.



Credit suisse estime aussi que la consolidation des opérateurs de marchés financiers devrait se poursuivre, et qu'Euronext dispose d'environ 500 millions d'euros qu'il peut soit affecter à des opérations de croissance externe, soit retourner à ses actionnaires.





