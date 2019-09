Euronext : Deutsche Bank plus optimiste avant le CMD

26/09/2019 | 10:13

En vue de la journée investisseurs (capital markets day ou CMD, selon l'acronyme anglais) qu'organisera Euronext le 11 octobre prochain, Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 73 à 77 euros, tout en confirmant son conseil d'achat sur le dossier.



Les analystes anticipent, ni plus ni moins, que 'la métamorphose (de l'opérateur paneuropéen de marchés financiers) va se poursuivre'. 'Depuis son retour en Bourse, voilà cinq ans, Euronext a accru et diversifié son activité, tant par croissance interne qu'externe, bien géré sa base de coûts sous-jacente afin d'améliorer ses marges, et distribué près de 500 millions de dividendes à ses actionnaires', salue une note de recherche.



Et ce n'est fini, estime 'Deutsche' : auparavant concentré sur marchés au comptant cycliques, Euronext est devenu un opérateur d'infrastructures de marché plus diversifié, mouvement qui devrait se poursuivre durant les trois années qui viennent, pronostiquent les spécialistes.







