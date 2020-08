EURONEXT : Bank of America envisage favorablement un rachat de Borsa Italiana

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bank of America Securities a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 115 euros sur Euronext et se penche sur un éventuel rachat de Borsa Italiana. Le bureau d’études juge qu'une combinaison serait financièrement et stratégiquement intéressante. Elle serait relutive de 24% en 2022 en faisant l’hypothèse que la Bourse italienne soit rachetée environ 3,3 milliards d’euros, financée à hauteur de 1,8 milliard par de la dette et de 1,5 milliard par des actions. Le broker anticipe également 10% d’économies sur les coûts de Borsa Italiana.Du point de vue stratégique, Bank of America souligne qu'Euronext augmenterait considérablement ses opérations de compensation et de règlement, et que son activité de négociation serait encore plus diversifiée, car Euronext n'est pas actuellement présent dans les produits de taux (fixed income).