EURONEXT : Credit Suisse débute le suivi avec opinion favorable

Credit Suisse a entamé le suivi d’Euronext avec une opinion Surperformance et un objectif de cours de 78,45 euros. « Euronext est très génératrice de trésorerie et a démontré sa volonté et sa capacité à déployer ses liquidités excédentaires dans le cadre d'opérations de fusions et d'acquisitions créatrices de valeur », souligne le bureau d’études. Il estime que la Bourse paneuropéenne dispose d'environ 500 millions d'euros de liquidités à utiliser pour d'autres opérations de fusions et acquisitions ou à restituer aux actionnaires.