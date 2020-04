EURONEXT : Deutsche Bank abaisse légèrement sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a confirmé sa recommandation d'Achat et réduit son objectif de cours de 88 euros à 87 euros sur Euronext. Le bureau d'études note que l'environnement a été presque idéal pour de nombreuses activités du groupe au premier trimestre. Il a donc relevé de 6% sa prévision de bénéfice par action pour 2020. Ses estimations pour 2021 et 2022 ont été abaissées de 2% car l'analyste est devenu plus prudent sur la baisse des taux d'imposition en raison des stimulus décidés en Europe.