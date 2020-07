EURONEXT : Deutsche Bank revalorise à la marge

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 94 euros à 95 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Euronext. Le bureau d’études prévoit de bons résultats au premier trimestre, après un premier trimestre vigoureux, grâce à la croissance des revenus. L'analyste continue d'apprécier la combinaison d'une exécution régulière d'Euronext d'un point de vue organique à travers la croissance des revenus et le contrôle des coûts, complétée par des fusions et acquisitions relutives et une décote par rapport à ses pairs.