EURONEXT : JPMorgan reste à Surpondérer

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 81 euros sur Euronext après l'offre de rachat de BME par SIX. " Si nous supposons qu'Euronext paye une prime similaire à SIX de 34 % et que l'opération est financée à hauteur de 25 % en numéraire/dette et le reste par de nouvelles actions, nous estimons, sur la base de 20 % de synergies de coûts (20 % des coûts BME), que la transaction serait relutive à hauteur de 7% et sur la base de synergies de coûts de 40%, qu'elle elle serait relutive à hauteur de 11 % en 2020", explique le broker.