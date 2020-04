EURONEXT : Jefferies abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a réduit son objectif de cours de 88 euros à 83 euros et confirmé sa recommandation sur Euronext dans le cadre d'une étude sur le secteur des opérateurs boursiers. Le bureau d'études a actualisé ses estimations afin de tenir compte des forts volumes au premier trimestre, des taux plus faibles et des niveaux d'actifs moindres. Il a augmenté sa prévision de bénéfice par action 2020 de 5%, mais il l'a aussi réduite de 3% pour les deux années suivantes.L'analyste juge pense qu'une décote est justifiée, reflétant des résultats plus cycliques, mais il s'attend à ce qu'elle se réduise étant donné la diversification via des acquisitions et les mesures de réduction des coûts, qui augmentent durablement les marges bénéficiaires.