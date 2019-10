EURONEXT : UBS reste à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 66 euros sur Euronext après la présentation du plan stratégique. Le bureau d’études souligne qu’il est crédible et que les objectifs sont globalement conformes aux attentes. Le consensus ne devrait donc pas être modifié. « On pourrait s'attendre à une certaine faiblesse de l'action suite à la forte hausse du cours d'Euronext au cours des dernières semaines », indique l’analyste.