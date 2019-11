EURONEXT : UBS reste négatif sur le dossier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 66 euros sur Euronext après l'offre de rachat de BME par SIX. Le bureau d'études souligne que non seulement SIX a offert une prime de rachat de 34 % par rapport au cours de clôture de l'action de BME vendredi, mais qu'il a fourni un certain nombre de contreparties qu'Euronext pourrait difficilement égaler. Ces contreparties incluent le fait de permettre à BME de conserver sa stratégie, son empreinte immobilière et d'opérer avec une indépendance relative pendant une période de 3-4 ans après la clôture de l'opération.Bien que le broker s'attend à ce que ces contreparties soient perçues positivement par les autorités réglementaires et le gouvernement espagnols, il juge qu'elles sont négatives en termes de maximisation de la relution du bénéfice par action et de la rentabilité des capitaux investis d'une opération éventuelle.