EURONEXT en recul : le plan stratégique ne surprend pas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Euronext (-2,21% à 70,95 euros) figure parmi les rares replis du marché parisien au lendemain de la présentation de son nouveau plan stratégique à trois ans. Les bureaux d’études soulignent qu’il est crédible, mais que les objectifs sont globalement conformes aux attentes. La Bourse paneuropéenne affiche par ailleurs l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 depuis le début de l'année : +40,7%.Baptisé " Let's Grow Together 2022 ", il prévoit une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 2% et 3% et une marge d'Ebitda (hors acquisitions) supérieure à 60% en 2022 contre 57% en 2018. L’acquisition de la Oslo Børs VPS, finalisée en juin dernier, lui permettra notamment de réaliser 12 millions d'euros de synergies de coûts annuelles d'ici 3 ans pour 18 millions d'euros de coûts de restructuration.S'agissant de l'allocation du capital, elle cible un taux de distribution de 50%.Euronext continuera par ailleurs à rechercher des opportunités de croissance externe, conforme à ses critères d'investissement stricts et en conservant une notation investment grade.Son Directeur général, Stéphane Boujnah, souhaite créer le leader pan-européen des infrastructures de marché. Après le rachat d'Oslo Børs VPS, il est prêt à racheter d'autres Bourses nationales.Il compte se développer dans les services aux entreprises, aux investisseurs, les devises et les données de marché. Euronext examinera en outre de manière proactive les actifs de diversification "transformationnels"." La nouvelle stratégie est très semblable à la stratégie actuelle et il est peu probable que les investisseurs aient des surprises, positives ou négatives ", résume UBS.