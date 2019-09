EURONEXT : et la CDC créent un indice dédié aux PME technologiques cotées à Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Caisse des Dépôts et Euronext ont annoncé la création de l’indice Euronext Tech Croissance, pour donner de la visibilité à la performance des valeurs technologiques. Ce dernier est composé de valeurs à fort potentiel, dont la liquidité est supérieure à 10 000 euros par jour, avec une capitalisation boursière comprise entre 25 millions d’euros et 1 milliard d’euros, et qui sont représentatives du secteur technologique dans son ensemble. 150 valeurs ont été sélectionnées." Cette initiative vise à accélérer l'essor en France d'un marché plus large et plus actif en faveur des sociétés technologiques " ont expliqué les deux sociétés.