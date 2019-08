EURONEXT : les résultats du deuxième trimestre bien accueillis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Euronext progresse de 3,15% à 71,95 euros sur la place de Paris, suite à la publication de ses comptes du deuxième trimestre 2019. Le groupe boursier pan-européen a affiché un bénéfice net (part du groupe) de 53,4 millions d'euros sur la période (-4,4% sur un an) et un Ebitda de 98,1 millions d'euros (+12%). Il en découle une marge de 61,7% (+5,7 points). Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,8% à 159 millions d’euros.Euronext dit avoir entamé les travaux d'intégration avec les équipes d'Oslo Børs et communiquera ses objectifs et ambitions en matière de synergies lors de sa journée investisseurs le 11 octobre prochain.