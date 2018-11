EURONEXT : nette amélioration de la marge d'Ebitda au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre, Euronext a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 31,6% à 50,5 millions d'euros. L’opérateur boursier a bénéficié d’une amélioration de sa performance opérationnelle, mais a été pénalisé par des éléments exceptionnels à hauteur de 8,8 millions d’euros. L'Ebitda a, lui, progressé de 26,4% à 86,8 millions, permettant à la marge d'Ebitda d’augmenter de 4,2 point à 58,2%.L'opérateur boursier souligne qu'au cours des 12 derniers mois, la marge d'Ebitda de ses activités stratégique (core) a pour la première fois atteint 61%, prenant un an d'avance sur son objectif 2019 d'une marge comprise entre 61% et 63%.Les dépenses opérationnelles core ont reculé de 8,2% tandis que celles du groupe ont augmenté de 6,5% en raison d'effets périmètres à 63,2 millions d'euros.Les revenus sont en hausse de 17,2% à 150,9 millions d'euros, soutenus notamment par la consolidation d'Euronext Dublin.Les économies brutes se sont élevées à 24,2 millions d'euros depuis le deuxième trimestre 2016 contre un objectif de 22 millions d'euros. Il a été atteint avec un an d'avance.Le plan stratégique Agility for Growth sera mis à jour lors de la publication des résultats du quatrième trimestre.