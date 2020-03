EURONEXT : renonce à faire une offre sur BME

0

Euronext a annoncé qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre sur la Bourse espagnole BME en dépit des avantages industriels importants qu'une combinaison entre les deux opérateurs boursiers apporteraient au marché espagnol des capitaux. Euronext considère que les conditions financières d'une offre concurrente à celle de SIX Group, malgré les importantes synergies potentielles, ne seraient pas compatibles avec la création de valeur et un rendement adéquat du capital investi pour les actionnaires d'Euronext.L'opérateur de la Bourse suisse, SIX Group AG, avait dévoilé en novembre une offre de rachat sur son concurrent espagnol Bolsas y Mercados Españoles (BME). Euronext avait à l'époque confirmé être actuellement en pourparlers avec le conseil d'administration de BME, ce qui pourrait ou non aboutir à une offre.